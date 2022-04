Hightech aus Nürnberg: 25 Jahre SiCrystal Nürnberg, 14. April 2022 – Die SiCrystal GmbH feiert das 25-jährige Firmenbestehen. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten erweiterte das Unternehmen, das heute über 200 Mitarbeiter beschäftigt, seinen Wirkungskreis international: Weltweit steckt zum Beispiel in Elektrofahrzeugen ein kleines, aber entscheidendes Stück Franken, denn es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewegen. Heute ist das im Nürnberger Nordostpark sitzende Produktionsunternehmen einer der globalen Marktführer für einkristalline Siliziumkarbid-Halbleiterwafer (SiC-Wafer).



„25 Jahre Firmengeschichte sind ein Grund zu feiern“, freut sich Geschäftsführer Robert Eckstein und blickt auf die Anfänge der SiCrystal zurück. Seit April 1997 produziert das Unternehmen SiC-Wafer, die die Basis für moderne elektronische Bauelemente sind und ein bisschen aussehen „wie eine CD ohne Loch“. Sie sind fast so hart wie ein Diamant und sehr hitzebeständig. Ohne die nicht einmal einen Millimeter dicken Scheiben ist die Elektromobilität und digitale Welt nicht mehr vorstellbar.



In den frühen 1990er Jahren waren es Forschungsarbeiten an der Universität Erlangen, die den Grundstein legten, und im Jahr 1997 wurde die SiCrystal AG schließlich gegründet. Alles begann damals mit der Entwicklung und dem Sampling erster SiC-Wafer im Oberpfälzer Eschenfelden. Nachdem es Anfang der 2000er Jahre räumlich wieder nach Erlangen ging, wurde der Halbleiterhersteller 2009 vom japanischen ROHM-Konzern – Hersteller für elektronische Bauelemente – übernommen. Das war ein Meilenstein für das Unternehmen. Viel Platz für die weitere Entwicklung sowie den Produktionsaufbau schaffte ROHM seiner 100-prozentigen Tochter mit dem Umzug nach Nürnberg. Dies gab den entscheidenden Schub zur heutigen Massenproduktion der Substrate für die Leistungselektronik.



Siliziumkarbid als Produkt der Zukunft

Das Unternehmen blickt auf 25 Jahre Geschichte zurück und schaut mit diesem weltweit gefragten Produkt in eine vielversprechende Zukunft. Branchenexperten sind sich einig: Die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleiterwafern wird auch in Zukunft weiterwachsen. Aus dem Grund setzt SiCrystal sich für die weitere Steigerung der Produktionseffizienz ein und möchte mit den Mitarbeitern gemeinsam wachsen.

