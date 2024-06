ROHMs neue Shunt-Widerstände ermöglichen weitere Miniaturisierung in Automobil-, Verbraucher- und Industrieanwendungen Drei neue Modelle mit Nennleistungen von 5 W und niedrigen Widerständen von 0,5, 1,0 und 1,5 Milliohm ergänzen die PMR100-Serie von Metallplatten-Shunt-Widerständen der Baugröße 2512 / 6432 Willich-Münchheide, 06. Juni 2024 – ROHM hat seine PMR100-Serie von Metallplatten-Shunt-Widerständen in der Größe 2512 (0,25 Zoll x 0,12 Zoll) / 6432 (6,4 mm x 3,2 mm) um drei neue Produkte erweitert. Sie bieten Nennleistungen von 5 W und Widerstandswerte von 0,5 mΩ, 1,0 mΩ und 1,5 mΩ. Die neuen Shunt-Widerstände eignen sich ideal für Motorsteuerungs- und Leistungsschaltungen in Automobil-, Verbraucher- und Industrieanwendungen.

(Bild 1)



Shunt-Widerstände für die Stromerkennung werden hauptsächlich für den Überstromschutz von Stromversorgungen, die Erfassung des Batteriezustandes und in Schaltungen zur Motorsteuerung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Automobilindustrie, in Industrieanlagen sowie in der Unterhaltungselektronik. Um die für die verschiedenen Anwendungen erforderlichen Energieeinsparungen zu erzielen, ist eine präzise Schaltungssteuerung unter Verwendung hochgenauer und zuverlässiger Shunt-Widerstände notwendig. Da die Bestückungsdichte von Leiterplatten mit zunehmender Funktionalität der Anwendungen steigt, werden immer kleinere und leistungsfähigere Shunt-Widerstände benötigt. Insbesondere im Automobilbereich ist es wichtig, eine hohe Erfassungsgenauigkeit auch bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.



Die neuen Produkte bieten eine Nennleistung von 5 W. Dies wird durch die Verwendung neuer Materialien mit ausgezeichneten Temperatureigenschaften und eine Reduzierung der Elektrodentemperatur erreicht. Es handelt sich hierbei um die industrieweit beste Leistung für flache Chiptypen der Größe 6432 mit Schutzfolie. Die ca. 2,5-fache Nennleistung im Vergleich zu herkömmlichen 2W-Produkten der PMR100-Serie und die ca. 1,7-fache Nennleistung im Vergleich zu 3W-Modellen ermöglicht den Ersatz größerer Hochleistungstypen und trägt damit zu einer weiteren Miniaturisierung in einer Vielzahl von Anwendungen bei. Darüber hinaus wird eine Elektrodentemperatur von 130 °C (für 0,5-mΩ- und 1-mΩ-Produkte) und ein Betriebstemperaturbereich von –65 °C bis +175 °C garantiert. Damit ist ein stabiler Betrieb auch unter extremen Temperaturbedingungen gewährleistet. Ein ausgezeichneter Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR) von ±75 ppm/°C erlaubt eine zuverlässige, hochpräzise Stromerfassung.



ROHM forciert kontinuierlich die Entwicklung von Widerständen. Durch die weitere Erhöhung der Leistungs- und Widerstandsbereiche ist ROHM in der Lage, die PMR100-Serie um kompakte Modelle mit hoher Leistung, hoher Temperatur und hoher Genauigkeit sowie um 4-W-Typen in den kleineren Größen 1210 (0,12 Zoll x 0,1 Zoll) / 3225 (3,2 mm x 2,5 mm) und 2010 (0,2 Zoll x 0,1 Zoll) / 5025 (5,0 mm x 2,5 mm) zu erweitern.



ROHM wird auch in Zukunft zur Miniaturisierung und Energieeinsparung von Anwendungen beitragen, indem es die Leistung seiner breiten Familie von Shunt-Widerständen verbessert.

(Bild 2 + 3)



PMR Serie

Die PMR-Serie repräsentiert die am häufigsten verwendeten Metallplatten-Widerstände in ROHMs Shunt-Widerstands-Produktpalette.

Es werden sieben Standardgrößen angeboten, die von 0402 (0,04 Zoll x 0,02 Zoll) / 1005 (1,0 mm x 0,5 mm) bis 2512 (0,25 Zoll x 0,12 Zoll) / 6432 (6,4 mm x 3,2 mm) reichen.



Die Verwendung einer proprietären Struktur ohne Trimmung unterdrückt den Anstieg der Produkttemperatur, der durch lokale Stromkonzentration verursacht wird. Dies ermöglicht größere Elektrodenabstände und erleichtert das Design von Mustern mit Widerständen von nur 0,5 mΩ.

(Bild 4)



Produktspektrum der PMR100-Serie

(Bild 5)



Anwendungsbeispiele

Die neuen Produkte sind universell für die Strommessung in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Automobile: EPS, elektrische Kompressoren, Öl-/Wasserpumpen, Türmotoren, ADAS-Steuergeräte etc.



EPS, elektrische Kompressoren, Öl-/Wasserpumpen, Türmotoren, ADAS-Steuergeräte etc. Industrie: Industrielle Leistungsmodule, Power Conditioner, Power Tools, PV-Wechselrichter, Server-Netzteile, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Netzteile für Basisstationen usw.



Industrielle Leistungsmodule, Power Conditioner, Power Tools, PV-Wechselrichter, Server-Netzteile, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Netzteile für Basisstationen usw. Verbraucheranwendungen: Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen, Kühlschränke, Staubsauger, Waschmaschinen und vieles mehr Informationen zum Online-Verkauf

Online-Distributoren: DigiKey, Mouser und Farnell

Diese Serie ist jetzt mit Widerständen ab 1 mΩ erhältlich (PMR100HZP7FV1L00). Weitere Widerstandswerte werden nach Bedarf hinzugefügt.



Website für die Suche nach Widerstandswerten

Anwender können jetzt auf den Produktseiten nach Serien oder Widerstandswerten suchen und Muster erwerben. https://www.rohm.com/products/resistors



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG