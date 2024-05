ROHM auf der PCIM Europe 2024 in Halle 9, Stand 304 ROHM auf der PCIM Europe 2024: „Empowering Growth, Inspiring Innovation” Hocheffiziente EcoGaN™- und SiC-Powerlösungen im Fokus Willich/Nürnberg, 15. Mai 2024 – Auf der diesjährigen PCIM Europe – der führenden Fachmesse für Leistungselektronik in Nürnberg (11. - 13. Juni) – präsentiert ROHM seine neuen Leistungshalbleiter, mit besonderem Fokus auf Wide Bandgap-Bauelemente.

Das SiC-, Si- und GaN-Portfolio von ROHM ist so konzipiert, dass es die Anforderungen verschiedener Sektoren erfüllt – mit Schwerpunkt auf E-Mobilität und Stromversorgungsanwendungen.

Unter dem Motto „Empowering Growth, Inspiring Innovation“ zeigt ROHM, wie es soziale und ökologische Herausforderungen mit seinen Technologien löst, um Nachhaltigkeit zu fördern.



Zu den Produkt-Highlights von ROHM (Stand 304, Halle 9) gehören:



SiC:

ROHM – ein führendes Unternehmen im Bereich SiC – wird auf der PCIM Europe 2024 neue SiC-Leistungsmodule für Automobilanwendungen vorstellen. Darüber hinaus wird ROHM die Umstellung seiner Produktion auf 8-Zoll-SiC-Wafer zeigen und einen weiteren Ausblick auf seine SiC-Produktentwicklung geben.

Die SiC-MOSFETs der 4. Generation von ROHM zeichnen sich durch einen branchenführenden niedrigen ON-Widerstand aus, der die Schaltverluste minimiert und 15 V und 18 V Gate-Source-Spannung unterstützt.



GaN:

ROHM stellt die EcoGaN™-Familie von GaN-HEMTs der 150V- und 650V-Klasse mithilfe mehrerer Evaluation Kits vor. Die Leistungsstufen-ICs der BM3GxxMUV-LB-Serie – einschließlich integrierter 650-V-GaN-HEMTs und Gate-Treiber – werden um höher integrierte PFC- und QR (Quasi-Resonant)-Flyback-Wandler erweitert. Diese Bausteine bieten eine optimale Lösung für alle elektronischen Systeme, die eine hohe Leistungsdichte und Effizienz erfordern. ROHM wird mehr als zehn Testboards aus seiner EcoGaN™-Familie ausstellen.



ROHMs Power-Experten werden während der Messe an mehreren Podiumsdiskussionen und Vorträgen teilnehmen. Außerdem werden sie Posterpräsentationen während der PCIM Europe-Konferenz abhalten.



Weitere Informationen: https://www.rohm.com/pcim



EcoGaN™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co, Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG