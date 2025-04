Keysight erhält NATO FORACS-Vertrag zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft Fortschrittliche Lösungen zur Erzeugung von Radarzielen und zur Simulation von EW-Bedrohungen stärken die Fähigkeiten der NATO im Bereich Radar und elektronischer Unterstützung in allen Mitgliedsstaaten. Böblingen, 29. April 2025 – Keysight Technologies hat einen Vertrag mit den NATO FORACS (Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites) über die Modernisierung ihrer Testkapazitäten für kritische Radar- und ESM-Systeme (Electronic Support Measures) erhalten. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Keysight Radarzielgeneratoren und Lösungen für Tests der elektronischen Kriegsführung (Electronic Warfare, EW) liefern, die auf NATO-Marinebasen eingesetzt werden und die Kalibrierung und Wartung von NATO-Radarsystemen sowie die Bewertung der Wirksamkeit von ESM ermöglichen.



Moderne Militär- und Marinestreitkräfte sind in hohem Maße von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Radar- und ESM-Systeme abhängig, wenn es um die Aufrechterhaltung des Lagebewusstseins, die effektive Zielerfassung und die rechtzeitige Erkennung von Bedrohungen geht. In einer Zeit, in der die Bedrohungen durch die elektronische Kriegsführung immer komplexer werden und sich schnell weiterentwickeln, benötigen die Verteidigungsorganisationen hochentwickelte, realitätsnahe Testumgebungen. Diese Umgebungen müssen in der Lage sein, reale Szenarien mit dynamischen Multi-Emitter-Signalen, fortschrittlichen Bedrohungsmodellen und Closed-Loop-Testmethoden nachzubilden.



Die Radarzielgenerator- und EW-Lösungen von Keysight sind so konzipiert, dass sie diese anspruchsvollen Anforderungen erfüllen und das NATO FORACS in die Lage versetzen, die Einsatzbereitschaft von Radar- und ESM-Systemen in allen Mitgliedsstaaten streng zu bewerten und zu optimieren. Der Auftrag umfasst die Integration und Lieferung von Radarzielgeneratoren und EW-Bedrohungssimulatoren der nächsten Generation. Dadurch werden eine verbesserte Überprüfung der Genauigkeit und gründliche Tests der Systemleistung in komplexen elektromagnetischen Umgebungen gewährleistet. Der Radarzielgenerator nutzt handelsübliche Keysight-Komponenten und verfügt über eine kundenspezifische Firmware und eine grafische Benutzeroberfläche, die vollständig in Europa entwickelt und auf die spezifischen Anforderungen der NATO zugeschnitten wurde.



Die Systeme, die Keysight an die NATO liefern wird, werden durch mehrere wesentliche Faktoren definiert, darunter: Realitätsnahe Radarzielgenerierung: Simuliert präzise Radarrückmeldungen, einschließlich Dopplerverschiebung, Reichweite und Querschnittsvariabilität, und ermöglicht so genaue Tests der Radarverfolgung.



Simuliert präzise Radarrückmeldungen, einschließlich Dopplerverschiebung, Reichweite und Querschnittsvariabilität, und ermöglicht so genaue Tests der Radarverfolgung. Anspruchsvolle EW-Bedrohungssimulation: Erzeugt komplexe elektromagnetische Bedrohungsumgebungen mit Multi-Emitter-Interferenz, Stör- und Täuschungstechniken, um die Wirksamkeit von ESM-Systemen zu bewerten.



Erzeugt komplexe elektromagnetische Bedrohungsumgebungen mit Multi-Emitter-Interferenz, Stör- und Täuschungstechniken, um die Wirksamkeit von ESM-Systemen zu bewerten. Anpassbares Design mit offener Architektur: Der modulare Hardware- und Software-Rahmen ermöglicht schrittweise System-Upgrades und gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an künftige Missionsanforderungen.



Der modulare Hardware- und Software-Rahmen ermöglicht schrittweise System-Upgrades und gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an künftige Missionsanforderungen. Einsetzbar und modular konfigurierbar: Das Design ist für den Einsatz vor Ort und im Labor konzipiert und bietet flexible Testmöglichkeiten an mehreren NATO-Standorten. Das NATO-FORACS-Büro im NATO-Hauptquartier in Brüssel teilte mit: „Das NATO-FORACS-Büro freut sich über die Erteilung dieses Auftrags, mit dem wichtige Ausrüstungsgegenstände geliefert werden, um die wichtigsten Radar- und ESM-Testkapazitäten des NATO-FORACS wiederherzustellen und so den sich entwickelnden Anforderungen der Anwender gerecht zu werden.“



Thierry Locquette, EMEA VP und GM bei Keysight, sagte: „Die Fähigkeit der NATO, die Genauigkeit ihrer Radar- und ESM-Systeme zu überprüfen und zu verbessern, ist entscheidend für den Erfolg der Missionen in der heutigen umkämpften elektromagnetischen Umgebung. Keysight ist stolz darauf, hochmoderne Lösungen anbieten zu können, die es der NATO FORACS ermöglichen, das höchste Niveau an Sensorleistung aufrechtzuerhalten und damit die operative Überlegenheit der verbündeten Streitkräfte sicherzustellen. Unsere Radarzielgeneratorlösung wurde in Europa entwickelt, in enger Zusammenarbeit mit unseren lokalen F&E- und Lösungszentren sowie mit europäischen Technologiepartnern, um eine äußerst realistische, flexible und zukunftssichere Testmöglichkeit für die sich entwickelnden Verteidigungsbedürfnisse der NATO zu bieten.“



Keysight wird vom 6. bis 8. Mai auf der AOC Europe 2025 seine Fähigkeiten im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung präsentieren. Besuchen Sie Keysight am Stand F21, um mehr zu erfahren.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



