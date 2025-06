Mit Smart Bench Essentials Plus setzt Keysight auf Präzision und Zuverlässigkeit Entwickler können mit den Tools die Integrität ihrer Designs gewährleisten, da Branchen- und Sicherheitsstandards übertroffen werden. Böblingen, 26. Juni 2025 – Keysight Technologies stellt Smart Bench Essentials Plus vor, ein Portfolio der nächsten Generation mit grundlegenden Messgeräten für das Labor, die für verbesserte Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt wurden. Das neue Portfolio umfasst Stromversorgungen, Signalgeneratoren, Digitalmultimeter und Oszilloskope – fortschrittliche Messgeräte von Keysight, die umfassend getestet wurden, um Branchen- und Sicherheitsstandards wie ISO/IEC17025, IEC61010 und CSA zu erfüllen und zu übertreffen.



Elektronische Designs werden immer komplexer, mit zusätzlichen Eingangs- und Ausgangsvariablen, strengen Anforderungen an die Interoperabilität und rigorosen Konformitätsstandards. Diese Komplexität bedeutet, dass grundlegende Messgeräte eine verbesserte Leistung, erweiterte Kanalkapazität und höhere Präzision bieten müssen. Entwickler sind auf entsprechende Tools angewiesen, um diese Anforderungen zu erfüllen und zahlreiche tägliche Messungen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, schnell aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen auf der Grundlage präziser Messungen zu treffen.



Die neue Keysight Smart Bench Essentials Plus-Serie erfüllt diese Anforderungen mit genauen und präzisen Digitalmultimetern, Signalgeneratoren mit hoher Signalintegrität, zuverlässigen und reaktionsschnellen Gleichstromversorgungen und einem Oszilloskop mit sehr geringem Rauschen. Die Lösungen sind auf eine geringe Rauschleistung ausgelegt und eignen sich für Entwickler, die elektronische Designs entwerfen, testen und qualifizieren oder Fehler beheben müssen.



Zu den wichtigsten Vorteilen von Smart Bench Essential Plus gehören: Minimierte Messfehler und präzise Ergebnisse: Dank der Keysight Truevolt-Technologie reduzieren die neuen Lösungen Fehler aufgrund der Einflüsse aus der realen Welt und liefern verbesserte Erkenntnisse. Darüber hinaus sorgen der eigens entwickelte ASIC und der 14-Bit-ADC für präzise und rauscharme Messungen.



Sichere Produktqualität und Konformität: Die Messgeräte wurden gemäß den internationalen Normen ISO/IEC 17025, IEC61010 und CSA entwickelt und streng getestet, um sicherzustellen, dass Entwickler präzise und zuverlässige Qualitätsprodukte entwickeln können.



Verbesserte Produktivität: Mit intuitiven, farblich gekennzeichneten Benutzeroberflächen und standardisierten Menüs für eine einfache Bedienung. Integrierte grafische Tools zur Diagrammerstellung vereinfachen die Visualisierung und Analyse von Testergebnissen, während integrierte Software die Konfiguration, Steuerung und Automatisierung optimiert und so die Validierungszeit verkürzt. Carol Leh, Vice President, Electronic Industrial Solutions Group Center of Excellence bei Keysight, sagte: „Entwickler sehen sich mit zunehmender Komplexität konfrontiert, die nicht nur genauere Einblicke, sondern auch Tools zur Optimierung der Arbeitsabläufe erfordert. Bei Keysight haben wir eine integrierte Lösung entwickelt, die diesen Anforderungen gerecht wird. Im Mittelpunkt steht die Automatisierung, die für eine einfache Bedienung und eine schnellere Amortisierung sorgt. Diese hochwertigen Messgeräte sind mit bewährten professionellen Messtechnologien ausgestattet und bieten Präzision und Zuverlässigkeit, sodass unsere Kunden hochwertige Produkte schneller entwickeln können."



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



