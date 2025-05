Keysight erweitert die Unterstützung von USB-Standards im System Designer for USB Die Lösung unterstützt die neuesten USB-Standards, einschließlich USB4® Gen2, Gen3 und Gen4. Böblingen, 15. Mai 2025 – Keysight Technologies hat die Markteinführung von System Designer for USB bekannt gegeben, seiner neuesten Lösung für digitales Hochgeschwindigkeits-USB-Design (Universal Serial Bus), die auf PCs, Mobilgeräte und Edge AI-Anwendungen zugeschnitten ist. Als intelligente Design-Umgebung ermöglicht der System Designer for USB die umfassende Modellierung und Simulation von Systemen, die dem neuesten USB4®-Standard entsprechen. Dieser fortschrittliche Ansatz auf Systemebene ermöglicht eine Validierung auf Systemebene und optimiert so den Weg zur Produktreife.



Da PCs und Mobilgeräte immer größere Datenmengen benötigen, ist die Gewährleistung einer zuverlässigen Kommunikation zwischen USB-Schnittstellen für eine effiziente Übertragung großer Datenmengen unerlässlich. Die Industrie reagiert auf diese Herausforderung mit der Einführung der USB4®-Spezifikation, die Geschwindigkeiten von bis zu 120 Gbps bietet und eine dreistufige Puls-Amplituden-Modulation (PAM3) verwendet, und das alles innerhalb des gleichen USB-C®-Steckers. Durch die Übernahme dieser fortschrittlichen Standards und die Überprüfung der USB4®-Schnittstellen auf Konformität können Entwickler die Kosten effektiv minimieren und die mit Re-Designs verbundenen Risiken reduzieren.



Die wichtigsten Vorteile des System Designer for USB: Der System Designer for USB optimiert die Einrichtung komplexer USB-Systeme, einschließlich Multi-Link-, Multi-Lane- und Multi-Level-Konfigurationen (PAM3) durch eine intelligente Design-Umgebung. Er vereinfacht die Simulationseinrichtung und verkürzt die Zeit bis zur ersten Erkenntnis.



Der USB Algorithmic Modeling Interface (AMI) Modeler, der Non-Return to Zero (NRZ) und PAM3-Modulationen unterstützt, ermöglicht die Implementierung schneller und effizienter USB-Systeme.



Die integrierte simulationsgesteuerte Lösung für Konformitätstests trägt zur Senkung der Entwicklungskosten bei, indem sie die Anzahl der Design-Iterationen minimiert und die Markteinführungszeit verkürzt. Hee-Soo Lee, High-Speed Digital Segment Lead, Keysight EDA, sagte: „Wir bauen unseren auf Standards ausgerichteten Workflow-Ansatz weiter aus, um unsere Kunden zu unterstützen. Unser High-Speed-Digital-Produktportfolio ist in der EDA-Branche mit der genauesten und fortschrittlichsten Simulationssoftware für die Signalintegritätsanalyse und die Validierung von Konformitätstests führend. Digitale Standards sind entscheidend für die Leistung elektronischer Systeme. Entwickler, die unsere Simulationslösung System Designer for USB in ihren Arbeitsabläufen einsetzen, können ihren Entwicklungszyklus verlagern und so erheblich Zeit und Kosten sparen.“



Weitere Informationen Produktseite: System Designer for USB



System Designer for USB Video: System Designer for USB



System Designer for USB Webseite: High-Speed Digital Design Software Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



