Keysight, NTT und NTT Innovative Devices erzielen mit Sub-Terahertz-Technologie eine Weltrekord-Datenrate für 6G von 280 Gbit/s Die erreichten Datenübertragungsraten von 280 Gbit/s im 300-GHz-Band übertreffen den bisherigen Höchstwert von 240 Gbit/s und beschleunigen die Charakterisierung von 6G-Sub-THz-Komponenten. Böblingen, 24. Juni 2025 – Keysight Technologies hat heute in Zusammenarbeit mit NTT Corporation (NTT) und NTT Innovative Devices Corporation (NTT Innovative Devices) einen bahnbrechenden Weltrekord bei der Datenrate im Sub-THz-Frequenzbereich bekannt gegeben 1. Dieser Meilenstein wurde mit dem Vektor-Komponentenanalysator (VCA) von Keysight in Verbindung mit dem leistungsstarken, breitbandigen J-Band-Leistungsverstärker (PA) auf Indiumphosphidbasis (InP) von NTT und NTT Innovative Devices erreicht. Darüber hinaus wurden fortschrittliche digitale Vorverzerrungstechniken eingesetzt, um Verstärker-Nichtlinearitäten zu kompensieren und eine robuste, hochpräzise Signalgenerierung zu gewährleisten.



Die rasante Entwicklung von 6G, KI und autonomem Fahren führt zu einer erheblichen Nachfrage nach hohen Bandbreiten, die Sub-THz-Frequenzen für die kabellose Hochgeschwindigkeitskommunikation und präzise Radarsensorik bieten. Die Validierung dieser Systeme mit hochwertigen modulierten Signalen ist für Entwicklung und Einsatz unerlässlich. Aufgrund der Komplexität der Signalverstärkung und der Entzerrung bei höheren Leistungspegeln ist die Erzeugung hochwertiger Signale im Sub-THz-Bereich jedoch eine Herausforderung.



Die Zusammenarbeit zwischen Keysight, NTT und NTT Innovative Devices hat die Effektivität des Leistungsverstärkers im 300-GHz-Frequenzband erfolgreich unter Beweis gestellt. Die Tests bestätigten seine Sättigungsleistung bei +9,1 dBm und erreichten eine Datenrate von 280 Gbit/s (35 GBaud 256QAM) bei einer Ausgangsleistung von 0 dBm – die höchste bisher bekannte Datenrate im 300-GHz-Band. Diese bedeutende Leistung ist vor allem dem Vektor-Komponentenanalysator von Keysight zu verdanken, der auf den neuesten PNA-X-Mikrowellen-Netzwerkanalysatoren der Serie N524XB basiert. Dieser ist mit digitalen Vorverzerrungstechniken ausgestattet, die die Signalintegrität optimieren und Verzerrungen minimieren, um diese beispiellose Datenübertragungsgeschwindigkeit zu ermöglichen.



Hirokazu Takenouchi, Vice President und Head of NTT Device Technology Laboratories, sagte: „Bei NTT erschließen wir kontinuierlich neue Möglichkeiten für die Trägerfrequenz und Integration in Funksystemen. Diese Entwicklungen erweitern die Grenzen dessen, was in kabellosen Kommunikationssystemen möglich ist. Die Messtechnik-Branche spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der komplexen Anforderungen an die Charakterisierung unserer Bauelemente. Wir haben während der gesamten Design- und Verifizierungsphase eng mit Keysight zusammengearbeitet. Keysight bietet durchweg innovative Lösungen sowohl für Software- als auch für Hardware-Plattformen.“



Akimasa Kaneko, Executive Vice President der Photonic Components Business Group von NTT Innovative Devices, sagte: „Durch den Einsatz unserer InP-Technologie und die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern haben wir einen bemerkenswerten maximalen Durchsatz von 280 Gbit/s erreicht. Diese Leistung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung des breitbandigsten Verstärkers, der Verbesserung der Energieeffizienz und Linearität und der Bewältigung der Herausforderungen der Branche.“



Joe Rickert, Vice President und Head des High Frequency Center of Excellence von Keysight, sagte: „Dieser 280-Gbit/s-Weltrekord unterstreicht das Engagement von Keysight, fortschrittliche Test- und Messtechnik-Lösungen anzubieten, die für die Erschließung des Potenzials von Sub-THz-Frequenzen für 6G entscheidend sind. Unser Vektor-Komponentenanalysator in Verbindung mit unserem Know-how in der hochpräzisen Signalerzeugung und Entzerrung ermöglicht es Branchenführern wie NTT und NTT Innovative Devices, die Grenzen der kabellosen Kommunikation zu erweitern und die hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen, die die nächste Generation von Netzwerken auszeichnen wird.“



Weitere Informationen Technischer Überblick: Vektor-Komponentenanalyse für 6G 1 Die Dokumentation der Rekorddatenrate wurde am 6. Mai 2025 in IEEE Xplore® veröffentlicht. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



