Keysight ermöglicht AMD den Nachweis der elektrischen Konformität mit PCI Express® bis zu 64 GT/s Dank des frühzeitigen Zugriffs auf PCIe CEM-Test-Tools von Keysight erreicht AMD 64 GT/s für Server-CPUs der nächsten Generation. Böblingen, 1. Juli 2025 – Keysight Technologies hat AMD dabei unterstützt, die Prüfung der elektrischen Konformität für die PCI Express® (PCIe)-Spezifikation für AMD-Server-CPUs in der Vorproduktion zu beschleunigen. Durch den frühzeitigen Zugang zu Beta-Software konnte AMD ein PCI Express-fähiges Server-Motherboard mit einer Geschwindigkeit von bis zu 64 GT/s entwickeln und testen. Der Server wurde erstmals auf der PCI-SIG Developer's Conference vom 11. bis 12. Juni in Santa Clara, Kalifornien, vorgestellt.



PCIe 6.0 ist die neueste Version der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, die Komponenten in Servern und Computern miteinander verbindet. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 256 GB/s bei 16 Lanes ist PCIe 6.0 auf schnellere Datenübertragung, geringere Latenzzeiten und bessere Energieeffizienz ausgelegt. Diese Verbesserungen machen es zu einem wichtigen Faktor für den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die die Entwicklung fortschrittlicherer und effizienterer KI-Anwendungen unterstützen. Der Leistungsvorteil von PCIe 6.0 gegenüber PCIe 5.0 stellt eine erhebliche Verbesserung dar und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Server problemlos mit Beschleunigungsmodulen für KI-Anwendungen sowie mit 802.3dj-Ethernet-Kommunikationslösungen der nächsten Generation zusammenarbeiten können.



Keysight gewährte AMD vorab Zugriff auf seine CEM-Testtools, darunter den 64-GBaud-Hochleistungs-BERT und das 59-GHz-Oszilloskop der UXR-Serie von Keysight sowie Pre-Compliance-Software. Mit diesen Tools konnte AMD seine Serverplattform mithilfe von Beta-Code der Vorabversion charakterisieren, optimieren und validieren, um sicherzustellen, dass die Hardware die Leistungserwartungen erfüllte, bevor die Testtools offiziell für die gesamte Branche veröffentlicht wurden.



Amit Goel, Corporate Vice President, Server Engineering, AMD, sagte: „Durch den Einsatz der PCIe-Konformitätstestplattform und der Early-Access-Software von Keysight konnte AMD die elektrische Konformität bis zu 64 GT/s bestätigen und stabil demonstrieren. Diese frühzeitige Validierung bestätigt die Marktreife unserer kommenden AMD-Server-CPUs hinsichtlich Signalintegrität und elektrischer Robustheit und unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-I/O für Plattformen der nächsten Generation.“



Dr. Joachim Peerlings, Vice President und General Manager, Keysight Network and Data Center Solutions, sagte: „Die Fortschritte, die die Branche bei der Markteinführung der PCI Express 6.0-Technologie macht, sind bemerkenswert. Unsere enge Zusammenarbeit mit AMD hat einen weiteren Meilenstein im Bereich der Hochgeschwindigkeits-I/O erreicht, der für die Unterstützung von Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz und Netzwerke von entscheidender Bedeutung ist. Durch den frühzeitigen Zugang zu unseren PCIe CEM-Testtools und Messtechnik-Lösungen haben wir AMD bei der Validierung und Optimierung seiner Plattform unterstützt, sodass AMD PCIe-Lösungen mit 64 GT/s schneller auf den Markt bringen und die nächste Welle von Innovationen im Bereich KI und Netzwerke vorantreiben kann.“



PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken von PCI-SIG. AMD ist eine Marke von Advanced Micro Devices, Inc.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



