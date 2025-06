Keysight und NIO entwickeln gemeinsam die nächste Generation intelligenter Elektrofahrzeuge Die Zusammenarbeit sorgt für verbesserte Konnektivität, Zuverlässigkeit und Leistung für die Automobillösungen von NIO. Böblingen, 12. Juni 2025 – Keysight Technologies hat NIO dabei unterstützt, die Wireless-Systeme in seinen intelligenten Elektrofahrzeugen mithilfe von Netzwerk-Emulationslösungen von Keysight erfolgreich zu validieren. Damit entsprechen die Fahrzeuge von NIO nun den Standards 3GPP und IEEE 802.11 und bieten eine verbesserte Konnektivität und Leistung, sodass sie die Entwicklung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen unterstützen.



Mit der zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugen müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden, darunter die Einhaltung fortschreitender Standards wie 3GPP und IEEE 802.11, um eine zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten. Die Verbesserung der Konnektivitätsleistung ist für Funktionen wie autonomes Fahren, Echtzeit-Navigation und Unterhaltung im Fahrzeug von entscheidender Bedeutung. Um die Produktions- und Betriebseffizienz intelligenter Fahrzeuge zu optimieren, sind fortschrittliche Automatisierung, KI-Integration und robuste Dateninteroperabilität unerlässlich. Um in diesem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, sind kontinuierliche Innovationen und Anpassungen erforderlich, damit die Anforderungen der Verbraucher und der Gesetzgebung erfüllt werden können.



Die Netzwerk-Emulationslösungen von Keysight begegnen diesen Herausforderungen mit umfassenden Tests für 3GPP und IEEE 802.11 für Wi-Fi 7, 4G und 5G sowie für 5G New Radio (NR), Long-Term Evolution (LTE), V2X (Vehicle-to-Everything) und IoT (Internet of Things) im Hochfrequenzbereich. Dank der Emulationsfunktionen kann NIO die wachsenden Anforderungen der intelligenten Mobilität erfüllen und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit gewährleisten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: Hohe Leistung und verbesserte Zuverlässigkeit: Durch die Einhaltung der neuesten 3GPP- und IEEE-Standards bieten die Lösungen von NIO sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit und tragen so zur Beschleunigung von Innovationen bei.



Durch die Einhaltung der neuesten 3GPP- und IEEE-Standards bieten die Lösungen von NIO sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit und tragen so zur Beschleunigung von Innovationen bei. Verbesserte Markteinführungszeit: Dank eines optimierten und umfassenden Testprozesses kann NIO potenzielle Herausforderungen frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und so die Markteinführungszeit verkürzen.



Dank eines optimierten und umfassenden Testprozesses kann NIO potenzielle Herausforderungen frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und so die Markteinführungszeit verkürzen. Optimierte Effizienz: Durch die schnelle Identifizierung und Behebung von HF-Leistungsproblemen kann NIO eine agile Einführung neuer Lösungen gewährleisten. Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysight Automotive and Energy Solutions, sagte: „Die Zusammenarbeit von Keysight mit NIO unterstreicht die Bedeutung strenger Tests und Validierungen für die Bereitstellung leistungsstarker, zukunftsfähiger Fahrzeuge. Wir sind der technologischen Innovation verpflichtet. Das bedeutet, dass wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, damit sie über die Tools und Lösungen verfügen, die sie zur Erfüllung der Branchenstandards benötigen, und gleichzeitig Fahrzeuge entwickeln, bei denen Sicherheit, Leistung und Nutzererfahrung im Mittelpunkt stehen.“



Weitere Informationen Produktseite: Keysight Emulatoren für Wireless-Netzwerke Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



