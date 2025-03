Neue Abtastoszilloskope von Keysight revolutionieren die optische Prüfung von 1,6T-Transceivern für KI-Rechenzentren Die Oszilloskope optimieren die Testeffizienz für 1,6T-Tests von optischen Transceivern für die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von optischen Verbindungskomponenten der nächsten Generation für Rechenzentren und KI-Cluster. Böblingen, 26. März 2025 – Keysight Technologies hat zwei neue Oszilloskope für die Prüfung von optischen 1,6T-Transceivern angekündigt: ein DCA-M-Oszilloskop mit einem optischen Kanal und ein DCA-M-Abtastoszilloskop mit zwei optischen Kanälen. Die Messgeräte sind für höchste optische Messempfindlichkeit und integrierte Taktrückgewinnung bis zu 120 GBaud ausgelegt. Sie zielen speziell auf die strengen Anforderungen der optischen 1,6T-Transceivertests für die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von optischen Verbindungskomponenten der nächsten Generation für Rechenzentren und KI-Cluster ab.



Die schnelle Einrichtung von Netzwerken in Rechenzentren mit optischen 1,6T-Verbindungen stellt aufgrund der extremen Datenraten und der strengen Anforderungen an die Signalintegrität eine große Herausforderung für die Messung dar. Entwickler müssen die Leistung von Transceivern in einem breiten Spektrum anspruchsvoller Betriebsbedingungen charakterisieren und validieren, was präzise Testgeräte mit außergewöhnlicher Bandbreite, geringem Rauschen und hoher Empfindlichkeit erfordert. In der Fertigung müssen automatisierte Tests effizient, skalierbar und präzise sein, um kritische Parameter bei großen Stückzahlen mit hohem Durchsatz und hoher Ausbeute zu validieren. Gleichzeitig muss die Leistung gemäß den Anforderungen des Rechenzentrums und die Einhaltung von Industriestandards gewährleistet werden.



Die neuen DCA-M-Abtastoszilloskope sind Teil des 1,6T-Portfolios von Keysight mit End-to-End-Lösungen für höhere Übertragungsraten, die für KI und Machine Learning erforderlich sind. Die DCA-M-Abtastoszilloskope bieten eine optische Hochgeschwindigkeits-Signalanalyse mit bis zu 240 Gbit/s/Lane und bieten: Maximierung der Messmarge – Hohe Empfindlichkeit, geringer Jitter, große präzise Bandbreite und modernste Messwissenschaft maximieren die Messmarge. Weniger als 15 µW optisches Kanalrauschen und weniger als 90 fs intrinsischer zeitbasierter Jitter bewahren die kritische Messmarge bei den sehr hohen Datenraten und anspruchsvollen Signalbedingungen von 1,6T-Transceivern. So können Entwicklern in Forschung und Produktion enge Spezifikationen einhalten und die Zuverlässigkeit des Designs bei höherem Durchsatz sicherstellen.



Minimierung der Komplexität des Testsystems und Gewährleistung der Konformität – Die integrierte Taktrückgewinnung unterstützt Baudraten bis zu 120 GBd, sodass das DCA-M den Takt mit der vollen Datenrate, wie von den Standards vorgeschrieben, zurückgewinnen kann und kein separates Subraten-Signal für die Taktung konfiguriert und geleitet werden muss.



Optimierung der Produktionstesteffizienz und des Durchsatzes – Die FlexOTO Optical Test Optimization Software lässt sich nahtlos in DCA-M integrieren, um die Nutzung der Messgeräte und die Testeffizienz zu maximieren und gleichzeitig die Gesamttestkosten zu senken. FlexOTO basiert auf der branchenführenden FlexDCA-Messplattform und gewährleistet eine qualitativ hochwertige Analyse optischer Signale. Osa Mok, CMO von TeraHop, sagte: „Keysight ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner als Anbieter entscheidender Testtechnologien mit hoher Leistung und Qualität. Diese neue Reihe von Abtastoszilloskopen von Keysight wird dazu beitragen, die Einrichtung von optischen Lösungen mit 1,6 Tbps für die neue Generation von KI-Compute-Netzwerkanwendungen zu beschleunigen."



Dr. Joachim Peerlings, Vice President für Network and Data Center Solutions bei Keysight Technologies, sagte: „Die Unterstützung von Rechenzentren und KI-Clustern der nächsten Generation legt die Messlatte für die Markteinführung und Leistung von F&E- und Fertigungslösungen höher. Wir sind stolz auf unsere Fortschritte bei der Unterstützung der Industrie bei der Weiterentwicklung der KI-Infrastruktur und legen damit den Grundstein für zukünftige Generationen, die auf neue und transformative Weise innovieren können.“



