Keysight stellt 1,6T-Plattform und die erste Software zur automatisierten Validierung der Leistung von Netzwerk-Verbindungen vor Vielseitige 1,6-Terabit-Ethernet-Plattform in tragbaren Tisch- oder Rackmount-Lösungen, mit Anwendungsunterstützung für die Validierung von Halbleiterchips für die Leistung von Netzwerkgeräten. Böblingen, 27. März 2025 – Keysight Technologies hat das Interconnect Test System (ITS), eine fortschrittliche Softwarelösung, und den dazugehörigen Hardware-Traffic-Emulator Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE) angekündigt. Diese zusammenhängende Lösung validiert KI-Infrastrukturen, Netzwerkkomponenten und Verbindungen im Rechenzentrum von 200GE bis 1600GE und erweitert die Möglichkeiten des kürzlich angekündigten Interconnect and Network Performance Tester 800GE benchtop. Die ITS-Software läuft sowohl auf der Interconnect and Network Performance Tester 800GE- als auch auf der 1600GE-Plattform.



Jahrzehntelang war die Validierung der Leistung von Netzwerkverbindungen ein manueller, zeitaufwendiger Prozess, der nur begrenzt oder gar nicht automatisiert werden konnte und fortgeschrittene Programmierkenntnisse zum Schreiben von Skripten erforderte. Bei diesem Prozess fehlte auch ein zentrales System zur Organisation und Speicherung von Verbindungsdaten und Berichten, was die Nachverfolgung und Replizierung von Tests und Konfigurationen erschwerte. Angesichts der zunehmenden Vielfalt und des Umfangs von KI- und Rechenzentrumsverbindungen können diese herkömmlichen Testmethoden die Zuverlässigkeit der komplexen Produktionsnetzwerke von heute nicht mehr genau vorhersagen und messen.



Der neue Interconnect and Network Performance Tester 1600GE mit ITS-Software ist ein ganzheitliches System, das Daten intelligent organisieren, speichern und nutzen kann, um die Validierung von Verbindungen in Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken und KI-Rechenzentren zu automatisieren. Die Vorteile der Lösung umfassen: Anpassungsfähige und vielseitige Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Plattform – Die INPT-1600GE-Plattform ist leicht und geräuscharm und unterstützt optische Empfänger mit hoher Leistungsaufnahme bis zu 40 Watt. Beide Modelle sind als tragbares Tischgerät oder als Rackmount-Gehäuse erhältlich und unterstützen 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE und 8x200GE, um eine breite Palette von Ethernet-Geräten und -Verbindungen zu validieren, die elektrische 212Gb/s-Lane-Schnittstellen verwenden. Das Tischmodell verfügt über einen eingebauten Griff für den einfachen Transport innerhalb oder außerhalb des Labors. Der INPT-1600GE bewertet die Zuverlässigkeit, Stabilität und Interoperabilität von Halbleiterchips, optischen Transceivern, aktiven Kabeln und Netzwerkgeräten bei Geschwindigkeiten von 200GE bis 1600GE PAM4 für die Schichten 1 bis 3 an jedem Port.



– Die ITS-Software enthält eine neuartige, zum Patent angemeldete Interconnect Library (IL), die eine neue Art der Organisation, des Abrufs und der Verwendung von Verbindungsdaten, einschließlich CMIS-Daten (Common Management Interface Specification), einführt. CMIS standardisiert, wie Hochgeschwindigkeitsverbindungen programmiert werden und wie die Daten in Netzwerksystemen abgerufen und verwendet werden. Diese hochmoderne Bibliothek organisiert alle Daten und erstellt einen umfassenden Datensatz, der zur Erstellung und Ausführung neuer Tests verwendet werden kann. Sobald ein Datensatz erstellt ist, wird er automatisch zur IL-Self-Service-Datenbank hinzugefügt, in der Anwender Datensätze abrufen, wiederverwenden, bearbeiten und aktualisieren können. Das erhöht die Produktivität erheblich und beschleunigt die Erstellung von automatisierten Testsuiten ohne fortgeschrittene Programmierung. Optimierung der Effizienz der Verbindungsvalidierung – Die browserbasierte ITS-Software verfügt über eine robuste und schnelle grafische Benutzeroberfläche (GUI), die es mehreren Anwendern ermöglicht, mit dem erweiterten Multi-User-Testplaner der Anwendung gleichzeitig Tests durchzuführen oder zu planen. Die Verwendung dieses Tools steigert den Durchsatz von Testfällen, sodass mehr Tests von einer größeren Anzahl von Anwendern unbeaufsichtigt durchgeführt werden können.



Andy Moorwood, Vice President, Hardware Engineering, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: „Die ITS-Software von Keysight ist die branchenweit erste umfassende Lösung für die Validierung der Leistung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und KI-Verbindungen im Rechenzentrum. Sie trägt dazu bei, Geräteausfälle zu reduzieren und den Zeitaufwand für die Charakterisierung verschiedener Interconnects erheblich zu verringern. Die Umstellung von einem manuellen und langwierigen Prozess auf einen Prozess, der eine schnellere und genauere Automatisierung der Testsuite ohne komplexe Programmierung ermöglicht, steigert die Produktivität deutlich.“



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: „Keysight arbeitet mit den meisten globalen Standardisierungsgremien und Herstellern von Halbleiterchips, optischen und Kupferverbindungen mit 224Gb/s elektrischen Lane-Schnittstellen zusammen, um die Entwicklung des Ökosystems für 800GE und 1.6T KI-Netzwerkinfrastrukturen zu beschleunigen. Unsere 1,6T- und 800GE-Hardwareplattformen ermöglichen in Kombination mit der ITS-Software entscheidende Leistungsbewertungen von Verbindungen und enorme Produktivitätssteigerungen in Testumgebungen. Damit verfügen unsere Kunden über die Tools, die sie benötigen, um hochstabile und zuverlässige Lösungen in ihren Netzwerken einzurichten.“



Produktseite: Interconnect and Network Performance Tester 1600GE



Kurzbeschreibung der Lösung: Interconnect and Network Performance Tester 1600GE Solution Brief



Lösungs-Flyer: Interconnect Test System (ITS) Software Flyer



