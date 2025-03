Keysight und Samsung treiben AI-for-RAN auf Basis der NVIDIA AI Aerial Platform voran Entwicklung eines neuen KI-Modells zur Verbesserung der RAN-Leistung und des Durchsatzes, zur Erhöhung der Systemkapazität und zur Senkung des Energieverbrauchs. Böblingen, 5. März 2025 – In Zusammenarbeit mit Samsung und NVIDIA hat Keysight Technologies Modelle für künstliche Intelligenz (KI) für Samsungs 5G-Advanced- und 6G-Technologien trainiert. Dadurch kann Samsung ein leistungsstarkes KI-Modell in seine vRAN-Softwarelösung integrieren, die auf dem Mobile World Congress 2025 am Stand von Keysight (#5F41 Halle 5) vorgeführt wird. Das Projekt wird als Arbeitsaufgabe im Rahmen der AI-RAN Alliance durchgeführt.



Die Betreiber stehen bei der herkömmlichen RAN-Leistung vor erheblichen Herausforderungen, darunter begrenzter Durchsatz, hohe Latenzzeiten und ineffiziente Ressourcennutzung. Bei kommerziellen 5G-Implementierungen ist die Uplink-Leistung oft ein Problem, insbesondere am Zellenrand, wo die begrenzte Sendeleistung der Anwendergeräte (UE) das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der Basisstation beeinflusst. Konventionelle Kanalschätzungsalgorithmen haben in Regionen mit niedrigem SNR aufgrund von übermäßigem Rauschen Schwierigkeiten. Die KI-Modellierung bietet einen neuen Ansatz, indem sie eine präzise Kanalschätzung ermöglicht, die Ressourcenzuweisung optimiert und den Stromverbrauch reduziert. Dadurch wird die Systemkapazität erhöht, die Effizienz des Netzwerks verbessert und eine bessere Nutzererfahrung ermöglicht.



Die Channel Emulation Solutions von Keysight bieten Funktionen zur Kanalerzeugung für eine Vielzahl von Kanalbedingungen, zusammen mit Echtzeit-Signalverarbeitung und Hochfrequenz (HF)-Funktionen. Samsung generierte erfolgreich fortschrittliche KI-Modelle für die Kanalschätzung im Uplink-Empfänger, was in der Laborumgebung zu erheblichen Verbesserungen führte. Simulierte Experimente zeigten beispielsweise einen um 30 % besseren Durchsatz am Zellenrand durch die Verwendung eines KI-Modells für die Kanalschätzung anstelle des derzeitigen statischen, regelbasierten Ansatzes. Die Leistungsbewertung dieses KI-Modells wurde mit einem End-to-End-Setup durchgeführt, das den Funkknoten von Samsung und eine auf der NVIDIA AI Aerial-Plattform basierende verteilte Einheit (DU) umfasste. Es wurde auf der NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip Plattform und Keysight Channel Emulation und Core Emulation Solutions implementiert.



Diese Errungenschaft wird Innovationen anstoßen und den Weg für die breite Einführung von KI-gestützten RAN-Technologien ebnen.



Charlie Zhang, Senior Vice President bei Samsung Research, sagte: „Wir freuen uns, diese erstaunlichen Leistungsvorteile der KI-basierten Kanalschätzung durch die enge Zusammenarbeit mit Keysight, NVIDIA und der AI-RAN Alliance zu realisieren. Das ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Branche, da wir uns auf eine Zukunft mit Telekommunikationsnetzwerken der nächsten Generation zubewegen, die KI-nativ und nachhaltig sind.“



Soma Velayutham, Vice President, Telecoms bei NVIDIA, sagte: „Mit der Leistung der KI kann die Funksignalverarbeitungs-Pipeline viel flexibler sein und erhebliche Leistungs- und Effizienzgewinne freisetzen. Die AI-for-RAN-Innovation von Keysight in Zusammenarbeit mit Samsung und NVIDIA ist ein wichtiger Schritt hin zu intelligenteren, zuverlässigeren kabellosen Netzwerken mit KI.“



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Samsung, NVIDIA und der AI-RAN Alliance unterstreicht das transformative Potenzial von KI-nativen Netzwerken. Diese Partnerschaft steigert nicht nur die Leistung und reduziert den Stromverbrauch, sondern ebnet auch den Weg für energieeffizientere Netzwerke.“



Über Keysight Technologies



