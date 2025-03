Keysight stellt umfangreiche Empfänger-Testlösung für die Bitübertragungsschicht von MultiGBASE-T1 vor

Böblingen, 6. März 2025 – Keysight Technologies kündigt eine Erweiterung seiner Automotive Ethernet Rx Konformitätslösung an, die nun auch die Datenraten von MultiGBASE-T1 unterstützt. Diese erweiterte Lösung bietet eine neue Receiver-Test-Konformitätssoftware für Automotive Ethernet MultiGBASE-T1 sowie eine kundenspezifisch entwickelte Noise Injection Fixture zur Unterstützung der nächsten Technologiegeneration für Fahrzeugnetzwerke.



Moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) der nächsten Generation benötigen hochauflösende Kamera- und Radarsysteme. Hierfür sind höhere Datenraten und Netzwerkfähigkeiten mit hoher Bandbreite in der Backplane des Fahrzeugs erforderlich. Die Standards IEEE 802.3ch und Open Alliance TC15 erfüllen diese Anforderungen für die softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) der Zukunft. Die erweiterte Keysight-Lösung verbessert die Validierung von Geräten und Systemen und bietet neue Tools zur Testautomatisierung für die Prüfung von Empfängern für fortschrittliche SDV-Zonenarchitekturen.



Keysights Receiver Test Compliance Solution for Automotive Ethernet MutiGBASE-T1 bietet die Hardware, Software, Kabel und das Zubehör, die für Konformitäts- und Design-Charakterisierungstests für diese Geräte der nächsten Generation benötigt werden. Die Receiver Test Compliance Software for Automotive Ethernet MutiGBASE-T1 unterstützt Automobilhersteller und Entwickler bei Stresstests und der Validierung der Empfängerleistung in rauen Automobilumgebungen und verifiziert gemäß den Standards IEEE 802.3ch und Open Alliance TC15. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit BitifEye und Wilder Technologies entwickelt und bietet die folgenden Hauptfunktionen: Ein umfassendes Test-Framework führt automatisch Ethernet-PHY-Tests für die Konformität des Empfängers durch.



Kundenspezifische Testvorrichtung, die das Rauschen mit einer aktiven Verbindung koppelt, um den Empfänger zu strapazieren.



Genaue und reproduzierbare Ergebnisse mit dem Arbiträr-Signalgenerator (AWG) von Keysight zur Erzeugung von Rauschprofilen. Julien Henaut, Chief Technology Officer, BitifEye Digital Test Solutions GmbH, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Keysight, um der Industrie einen neuen Weg zur Validierung von Geräten nach IEEE 802.3 zu bieten. Unsere Kunden werden von Testlösungen profitieren, die es den Geräteherstellern neuer, standardisierter oder akzeptierter Fahrzeugnetzwerke ermöglichen, globale Standards für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung im Automobil zu setzen.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysights Automotive and Energy Solutions, sagte: „Als führender Anbieter von Lösungen für das Design und den Test von Fahrzeugnetzwerken erweitert Keysight sein Angebot um die Unterstützung von Empfängertests für IEEE 802.3ch-Designs. Da der Einsatz und die Nutzung von Fahrzeugnetzwerktechnologien der nächsten Generation zunehmen, ermöglichen wir eine schnellere Markteinführung von 802.3ch Netzwerk-Designs.“



Weitere Informationen Website zur Lösung: Automotive Ethernet Rx Compliance Solution



Website zur Software: Receiver Test Compliance Software for Automotive Ethernet MultiGBASE-T1



Website zum Zubehör: Vorrichtung zur Rauschinjektion für MutiGBASE-T1