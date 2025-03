Keysight erweitert HF- und Mikrowellen-Portfolio mit neuen, schnellen und kompakten Messgeräten Beschleunigte Entwicklung und Herstellung von Wireless-Produkten durch vielseitige Lösungen mit hervorragender Schaltgeschwindigkeit und Signalreinheit in verschiedenen kompakten Formfaktoren Böblingen, 4. März 2025 – Keysight Technologies hat sein Portfolio an Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellen-Messgeräten um sechs neue analoge Signalgeneratoren, zwei Vektor-Signalgeneratoren, acht HF-Synthesizer und drei Signalquellen-Analysatoren erweitert. Diese neuen Lösungen bieten HF-Entwicklern kompakte Tools in Ein- und Mehrkanalplattformen für die Charakterisierung von Komponenten und Geräten bei Frequenzen bis zu 54 GHz.



Signalgeneratoren und HF-Synthesizer sind unverzichtbare Tools, auf die sich HF-Entwickler routinemäßig verlassen, um Komponenten, Geräte und Systeme in Bereichen wie Radar- und Verteidigungselektronik, kabellose Kommunikationssysteme, Unterhaltungselektronik und mehr zu testen. Signalquellen-Analysatoren (SSA) helfen HF-Entwicklern bei der genauen Charakterisierung von Phasenrauschen, Jitter und Frequenzstabilität in Oszillatoren, Synthesizern, Signalquellen und aktiven Komponenten in Radarsystemen, kabellosen Netzwerken, Hochgeschwindigkeitsrechnern und optischer Kommunikation. Diese Analysatoren sind für die Sicherstellung der Signalreinheit, die Minimierung von Störungen und die Optimierung der Leistung in kritischen HF- und Digitalanwendungen unerlässlich.



Die neuen Signalgeneratoren von Keysight bieten eine hohe Leistungsfähigkeit mit geringem Phasenrauschen, guter spektraler Reinheit und schneller Schaltgeschwindigkeit, kombiniert mit mehrkanaligen phasenkohärenten Optionen. Das neue Portfolio an HF-Synthesizern liefert reine und schnelle Signale mit reduzierten Funktionen in noch kompakteren und kostengünstigeren Formfaktoren für Integrations- und Fertigungsanwendungen.



Das neue Keysight-Kompaktportfolio bietet mehrere entscheidende Vorteile: Tragbarkeit: Kompakte Größe, geringeres Gewicht und geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Messgeräten ihrer Klasse für einfachen Transport und effizienten Einsatz im Labor.



Kompakte Größe, geringeres Gewicht und geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Messgeräten ihrer Klasse für einfachen Transport und effizienten Einsatz im Labor. Schnelles Testen: Schnelle Schaltgeschwindigkeiten (bis hinab zu 3 µs) können das Testen beschleunigen, schnell bewegliche Signale (z. B. RADAR) imitieren und den Durchsatz mit Mehrkanaloptionen erhöhen.



Schnelle Schaltgeschwindigkeiten (bis hinab zu 3 µs) können das Testen beschleunigen, schnell bewegliche Signale (z. B. RADAR) imitieren und den Durchsatz mit Mehrkanaloptionen erhöhen. Geringes Phasenrauschen: per beheiztem Quarzoszillator stabilisiertes Signal (z. B. Phasenrauschen des AP5021A -145 dBc/Hz bei 1 GHz, 10 kHz Offset, typisch) für reine Signale.



per beheiztem Quarzoszillator stabilisiertes Signal (z. B. Phasenrauschen des AP5021A -145 dBc/Hz bei 1 GHz, 10 kHz Offset, typisch) für reine Signale. Skalierbare Kanalzahl: Einkanal-Optionen und Mehrkanal-Optionen mit Phasenkohärenz; Geräte können miteinander verbunden werden, um die Phasenkohärenz mehrerer Messgeräte zu gewährleisten.



Einkanal-Optionen und Mehrkanal-Optionen mit Phasenkohärenz; Geräte können miteinander verbunden werden, um die Phasenkohärenz mehrerer Messgeräte zu gewährleisten. Modulationsmöglichkeiten kombiniert mit Signalreinheit, schnellem Schalten und Mehrkanalfähigkeit: Unterstützt Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Impulsmodulation, Impulsfolge, Frequenzchirps sowie 400 MHz-Vektormodulation.



Unterstützt Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Impulsmodulation, Impulsfolge, Frequenzchirps sowie 400 MHz-Vektormodulation. Vollständig integrierte SSAs: Kreuzkorrelationssystem mit mehrfach programmierbaren rauscharmen DC-Versorgungen.



Kreuzkorrelationssystem mit mehrfach programmierbaren rauscharmen DC-Versorgungen. Optimierte Benutzeroberfläche: Ein LCD-Touchscreen und/oder eine Remote-Desktop-PC-Software sorgen für eine einfache Bedienung. Joe Rickert, Vice President und General Manager, Keysight High Frequency Measurements Center of Excellence, sagte: „Diese neuen Signalgeneratoren, Frequenz-Synthesizer und Signalquellen-Analysatoren bieten HF-Entwicklern eine Reihe neuer Test-Tools, die eine interessante Kombination aus technischer Leistung, kompakten Formfaktoren und Kosteneffizienz bieten. Die Generatoren bieten exzellente Signalreinheit, schnelles Schalten, mehrkanalige Phasenkohärenz und mehr, während die Synthesizer reine und schnelle Signalerzeugung mit gezielten Funktionen und reduzierter Größe für Systemintegratoren und Hersteller bieten. Die Signalquellen-Analysatoren unterstützen die genaue Charakterisierung wichtiger Systemkomponenten wie z. B. Oszillatoren. Wir freuen uns über den Wert, den diese neuen Plattformen den Entwicklern in den Bereichen Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, kabellose Kommunikation, Quantencomputer, Consumer Electronics, Bildung und anderen Anwendungen bringen werden.“



Weitere Informationen Produktseite: Kompakte Signalgeneratoren



Produktseite: Frequenz-Synthesizer



Produktseite: Signalquellen-Analysatoren Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG