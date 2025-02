Keysight engagiert sich gemeinsam mit der EU für gezielte Innovationen im Bereich 6G Das Unternehmen wird die Entwicklung modernster Kommunikationskomponenten, -systeme und -netzwerke beschleunigen und die nächste Generation der Wireless-Technologie mit Schwerpunkt auf KI und Nachhaltigkeit unterstützen. Böblingen, 13. Februar 2025 – Keysight Technologies stärkt Europas 6G-Forschungs- und Innovationslandschaft durch die Teilnahme an zwei Projekten, die Teil des 6G Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS-JU) sind, einem von der Europäischen Union (EU) mitfinanzierten Forschungs- und Innovationsprogramm.



Keysight spielt eine aktive Rolle bei der Förderung der 6G-, KI- und Metrologieforschung in Europa, indem es mit Service-Providern, Herstellern, Forschungsinstituten und Universitäten zusammenarbeitet. Durch Partnerschaften trägt Keysight zu entscheidender EU- und staatlich finanzierter Forschung sowie zu Innovations- und Pilotprogrammen bei. Diese neuen Initiativen sind darauf ausgerichtet, die Entwicklung und den Einsatz von Wireless-Technologien der nächsten Generation zu erleichtern. Durch die Einbeziehung von KI-gesteuerten Managementsystemen zielen die Projekte darauf ab, die Umweltauswirkungen des Netzwerkbetriebs zu minimieren, die Energieeffizienz zu fördern und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.



Keysight ist an zwei neuen 6G SNS-Projekten beteiligt: UNITY-6G – das darauf abzielt, eine KI-native Architektur zu entwickeln, die heterogene Netzwerk-Domänen nahtlos integriert und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit legt.



– das darauf abzielt, eine KI-native Architektur zu entwickeln, die heterogene Netzwerk-Domänen nahtlos integriert und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit legt. 6G-VERSUS – das nachhaltige Technologien in sechs umweltbewussten Branchen integriert und innovative 6G-Plattformen zur Optimierung von Daten und Entscheidungsprozessen einsetzt. Diese neuen Initiativen haben eine Laufzeit von drei Jahren und verstärken die Präsenz von Keysight in gemeinschaftlichen europäischen 6G-Projekten, darunter vier aktuelle SNS-JU-Projekte: IMAGINE B5G, CENTRIC, 6G-SANDBOX und 6G-SHINE, sowie weitere Projekte in Europa. Das Team von Keysight Laboratories in Aalborg, Dänemark, und Malaga, Spanien, wird sich aktiv an diesen Projekten beteiligen.



Die Programme werden die fortschrittlichen Lösungen von Keysight in verschiedenen Technologiebereichen nutzen, um die Entwicklung intelligenter Kommunikationskomponenten, -systeme und -netzwerke zu unterstützen. Die teilnehmenden Hochschulen, Forschungsinstitute und kommerziellen Organisationen werden sich auf das Design-, Emulations- und Test-Know-how von Keysight verlassen, um Prototypen, Proofs-of-Concept und Testbeds zu entwickeln. Die öffentlich-private Partnerschaft wird dazu beitragen, die industrielle Führung bei 5G- und 6G-Netzwerken und -Diensten in Europa zu erleichtern und auszubauen.



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: „Wir freuen uns, unsere Beteiligung an diesen beiden neuen bahnbrechenden Projekten bekannt zu geben, deren Ziel die Entwicklung einer äußerst nachhaltigen und skalierbaren KI-nativen Architektur für 6G-Netzwerke ist. Unsere fortschrittliche Lösungskompetenz wird die Beteiligten in die Lage versetzen, bedeutende und nachhaltige Innovationen anzustoßen. Wir setzen uns dafür ein, den Wandel voranzutreiben, Forschung und Entwicklung anzutreiben und den Wissensaustausch über verschiedene Sektoren und Disziplinen hinweg zu fördern. Durch diese Partnerschaften werden wir eine Fülle von Fachwissen und Ressourcen nutzen, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und Spitzentechnologien voranzutreiben.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



