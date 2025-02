Keysight und KD kooperieren zur Verbesserung der Tests für optisches Automotive Ethernet im Multigigabit-Bereich mit neuer Signalanalysefunktionalität Die Partnerschaft liefert TDFOM-Messungen und Signalmetrik-Analysen für die nächste Generation von Automotive-Netzwerken und treibt die branchenweite Standardisierung und Interoperabilität voran. Böblingen, 11. Februar 2025 – Keysight Technologies und KD, Inc. ein fabless Halbleiterunternehmen, haben gemeinsam einen umfassenden Test für die Bitübertragungsschicht von Multigigabit Optical Automotive Ethernet entwickelt. Die Unternehmen haben gemeinsam eine TDFOM-Messung (Transmitter Distortion Figure of Merit) und eine Signalanalyse-Metrik entwickelt, die die PMD-Senderkonformität auf der Grundlage von IEEE 802.3cz und Open Alliance validiert.



Fahrzeuge enthalten heute über 100 Millionen Zeilen Code und stoßen an die Grenzen ihrer Hardwarekapazitäten, um eine noch nie dagewesene Kombination von Infotainmentsystemen, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Rechenleistung zu unterstützen. Zukünftige Fahrzeug-Computersysteme werden zunehmend zentralisiert sein, mit mehr softwaredefinierten Funktionen und einem größeren Datenaustausch zwischen weniger ECUs (Engine Control Units). Daher werden die Backbone-Kommunikationsverbindungen mit immer höheren Geschwindigkeiten im Multi-Gigabit-pro-Sekunde-Bereich betrieben.



Als Reaktion darauf hat die Industrie neue Automotive-Ethernet-Standards geschaffen, wobei IEEE 802.3cz der Standard mit der höchsten Datenrate im Multi-Gigabit-Bereich ist. Dieser im Jahr 2023 veröffentlichte Standard unterstützt Operationen bis zu 50 Gb/s über Glasfasern und spezifiziert die Bitübertragungsschicht-Anforderungen und Management-Parameter für 2,5-, 5-, 10-, 25- und 50-Gb/s-Operationen in Automobilumgebungen. Dieser Standard wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkplattformen in Fahrzeugen zu erfüllen.



Die neu entwickelte TDFOM-Messung und Signalanalyse-Metrik stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bewertung der Signalqualität von optischen Multigigabit-Glasfaserübertragungen dar. Wie in IEEE 802.3cz spezifiziert, verwenden TDFOM-Messungen einen Referenzempfänger, der eine typische IC-Implementierung modelliert und die Interoperabilität von Sendern durch Validierung der Signalintegrität sicherstellt. Diese Metrik ist für die Kalibrierung von Referenzsendern und die genaue Prüfung der Konformität von optischen Empfängern unerlässlich.



Die Kombination der softwarebasierten Referenzempfänger- und Signalmetrik-Analysefähigkeiten von KD mit den optisch-elektrischen Wandlern (O/E) und der Oszilloskop-Technologie von Keysight ergibt eine umfassende Testplattform, die die Fähigkeit eines übertragenen optischen Signals bewertet, die erforderliche System-Bitfehlerrate (BER) zu erreichen, nachdem es einen ungünstigen optischen Kanal und einen Referenzempfänger durchlaufen hat. Diese gemeinsame Entwicklung ist das Ergebnis der aktiven Beteiligung beider Unternehmen an der Festlegung der endgültigen TDFOM-Spezifikation während der Entwicklung des IEEE 802.3cz-Standards.



Rubén Pérez-Aranda, CTO und Mitbegründer von KD, sagte: „Mit dieser Vereinbarung machen wir einen großen Schritt, indem wir OEMs und Tier-1-Unternehmen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um die Qualität von Entwicklungen zu testen, die optische Kommunikation gemäß IEEE Std 802.3cz beinhalten. Keysight und KD haben bei IEEE 802.3 zusammengearbeitet, um die Tests und Metriken zu definieren, die sicherstellen, dass der neue Ethernet-Kommunikationsstandard die von der Automobilindustrie geforderten Qualitätsanforderungen erfüllt.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysights Automotive & Energy Solution, hob die Bedeutung dieser Vereinbarung hervor: „Die Automotive Ethernet-Technologien haben sich weiterentwickelt und profitieren nun erheblich von den Glasfasertechnologien, um Multigigabit-Netzwerke im Fahrzeug zu ermöglichen. Unsere innovativen Messtechniken in Kombination mit dem Fachwissen von KD im Bereich optischer Messungen zielen darauf ab, Kunden bei der Erforschung zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsverbindungen in fahrzeuginternen Netzwerken zu unterstützen.“



Diese Partnerschaft kombiniert das Fachwissen von KD in der Entwicklung neuer Technologien mit den Messgeräten von Keysight, um OEMs und Tier-1-Unternehmen bei der Validierung und Optimierung von Technologien der nächsten Generation zu unterstützen. Sie treibt die Innovation an, verbessert die Interoperabilität und fördert die Einführung fortschrittlicher optischer Kommunikationsstandards im gesamten Automobilbereich. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



