Keysight stellt umfassende LPDDR6-Lösung für End-to-End-Speicherdesign und Test-Workflows vor Die vollständige Design- und Validierungslösung für LPDDR6-Speicher (Low-Power Double Data Rate 6) in Mobilgeräten, Client-Computing- und KI-Anwendungen ermöglicht eine erweiterte Leistungsanalyse mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsoptimierung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeitstests. Böblingen, 28. Januar 2025 – Keysight Technologies hat die Design- und Testlösung für LPDDR6 (Low-Power Double Data Rate 6) angekündigt, eine komplette Design- und Testlösung zur Unterstützung der nächsten Technologiegeneration für Speichersysteme. Die Lösung verbessert die Baustein- und Systemvalidierung erheblich und bietet neue Werkzeuge für die Testautomatisierung, die für die Weiterentwicklung von KI erforderlich sind, insbesondere bei mobilen und Edge-Geräten.



Der Speichermarkt entwickelt sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach High-Performance-Computing, KI und energieeffizienten mobilen Anwendungen weiter. LPDDR6 verbessert die Leistung und Effizienz erheblich, um die Anforderungen der nächsten Generation von Rechensystemen zu unterstützen, was es zu einem entscheidenden Upgrade für moderne Geräte macht.



Die Testkomplexität hat mit der Einführung von Speicherbausteinen der nächsten Generation wie LPDDR6, HBM4 und GDDR7 zugenommen. Diese Technologien erfordern fortschrittliche Testmethoden, um Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten, und die Verkürzung der Testzeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Genauigkeit ist eine ständige Herausforderung.



Die Workflow-Komplettlösung von Keysight besteht aus Sender- und Empfängertestanwendungen und der Advanced Design System (ADS) Memory Designer Workflow-Lösung. In Kombination mit der Keysight EDA-Software und dem Keysight Memory Designer-Paket kann die LPDDR6-Testlösung eine schnellere Designsicherheit von der Simulation bis zur Verifikation und zum Test erreichen. Die LPDDR6-Testautomatisierungslösung basiert auf dem UXR-Oszilloskop und dem leistungsstarken Bit Error Ratio Tester M8040A von Keysight.



Es wird erwartet, dass die Auswirkungen von LPDDR6 über Mobilgeräte hinausgehen werden. Die Kombination aus hoher Leistung und Energieeffizienz des neuen Speicherstandards macht ihn besonders geeignet für KI- und Machine-Learning-Anwendungen, High-Speed-Digital-Computing, Automobilsysteme, Rechenzentren und andere Edge-Anwendungsbereiche, in denen das ausgewogene Verhältnis zwischen Rechenleistung und Energieverbrauch entscheidend ist.



Die wichtigsten Vorteile der LPDDR6-Testlösung von Keysight:



Beschleunigte Markteinführung mit fortschrittlichen Transmitter-Tests Verkürzung der Validierungszeit durch vollautomatische Konformitätsprüfung und Charakterisierung



Schnelles Erfassen präziser Messungen mit branchenführender rauscharmer Technologie



Schnellere Behebung von Designproblemen mit optimierten Datenanalysetools



Analyse der BER-Leistung von Geräten mit extrapolierten Augenmasken-Margentests



Genaue Signalmessungen direkt aus BGA-Gehäusen mit speziellen De-Embedding-Funktionen Optimierte Geräteleistung mit umfassenden Empfängertests Zuverlässige Validierung von Designs mit bewährter Bit Error Ratio-Testmethodik



Frühzeitiges Erkennen von Leistungsproblemen durch Tests mit mehreren Jitter-, Crosstalk- und Rauschszenarien



Maximale Signalintegrität durch detaillierte BER-Analyse und Optimierung der Empfängerentzerrung



Gewährleistung einer hohen Interoperabilität bei der Validierung von Bausteinen und Host-Controllern Bereitstellung von Speicherlösungen der nächsten Generation Schnellere Nutzererfahrungen durch Unterstützung höherer Datenraten



Längere Batterielaufzeit und geringerer Stromverbrauch in mobilen Anwendungen und Rechenzentren



Zuverlässigere Produkte mit erweiterten Funktionen für Datenintegrität und Systemstabilität Dr. Joachim Peerlings, Vice President und General Manager, Network and Datacenter Solutions, Keysight, sagte: „Als führendes Unternehmen im Bereich von Design- und Testlösungen für Speicher arbeitet Keysight weiterhin mit JEDEC zusammen, um den LPDDR6-Standard zu entwickeln. Dieser neue LPDDR6-Standard wird den Markt revolutionieren, da er eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit bietet und damit die Einführung von AI Edge in der Industrie ermöglicht. Da der Einsatz und die Verwendung von Speicherelementen der nächsten Generation zunehmen, hat Keysight einen bedeutenden Meilenstein erreicht, der eine schnellere Markteinführung von LPDDR6-Speicherdesigns ermöglicht.“



Weitere Informationen Speicherlösungen von Keysight



Keysight LPDDR6 Tx-Konformitätstest-Software D9060LDDC



Keysight LPDDR6-Empfänger Konformitäts- und Charakterisierungs-Test-Anwendung M80896RCA



Keysight Memory Designer W3626B Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



