Keysight erweitert das Novus-Portfolio um eine kompakte Testlösung für Software-definierte Fahrzeuge Die neue Lösung ermöglicht Netzwerk-Entwicklern das Testen der Leistung und Konformität von Software-definierten Fahrzeugen auf einer einzigen Plattform mit Funktionen zur Traffic-Generierung und Protokollprüfung. Böblingen, 8. Januar 2025 – Keysight Technologies hat die Erweiterung seines Novus-Portfolios um den Novus mini automotive angekündigt, eine geräuscharme SFP-Netzwerk-Testplattform (Small Form Factor Pluggable), die den Anforderungen von Entwicklern von Automobilnetzwerken beim Einrichten von Software-definierten Fahrzeugen (SDV) gerecht wird. Keysight erweitert die Fähigkeiten der Novus-Plattform durch das Bereitstellen einer Fahrzeugschnittstelle der nächsten Generation, die 10BASE-T1S und Multi-Gigabyte BASE-T1-Unterstützung für 100 Megabyte pro Sekunde, 2,5 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s), 5Gbit/s und 10Gbit/s umfasst. Die SFP-Architektur von Keysight bietet eine flexible Plattform zum Kombinieren und Anpassen von Geschwindigkeiten für jeden Port. Dabei können die Module in vorhandene Karten eingesteckt werden, anstatt eine separate Karte zu benötigen, wie es bei vielen aktuellen Testlösungen der Fall ist.



Beim Übergang von Fahrzeugen zu zonalen Architekturen sind vernetzte Geräte eine wesentliche Betriebskomponente. Folglich können Systemausfälle, die durch Konnektivitäts- und Netzwerkprobleme verursacht werden, die Sicherheit beeinträchtigen und potenziell lebensbedrohliche Situationen schaffen. Um dieses Risiko zu minimieren, müssen Entwickler die Konformität und Leistung aller Systemelemente gründlich testen, bevor sie sie einsetzen.



Zu den wichtigsten Vorteilen der Plattform Novus mini automotive gehören: Optimierte Tests – Die kombinierte Lösung bietet sowohl Traffic-Generierung als auch Protokolltests auf einer einzigen Plattform. So können Entwickler den Testprozess optimieren, Zeit sparen und Arbeitsabläufe vereinfachen, ohne mehrere Tools zu benötigen. Außerdem wird die Fehlersuche beschleunigt und die effiziente Behebung von Problemen erleichtert.



– bietet die kleinste Stellfläche in der Branche mit hervorragenden Kosten pro Anschluss und extrem leisem, lüfterlosem Betrieb. Validierung der Layer 2-7 in komplexen Fahrzeugnetzwerken – Umfassende Leistungs- und Konformitätstests, die von Datenverbindungs- und Netzwerkprotokollen bis hin zu Transport-, Session-, Präsentations- und Anwendungsschichten reichen. Die Validierung der Interoperabilität unterschiedlicher Komponenten über verschiedene Schichten hinweg ist in komplexen automobilen Netzwerken erforderlich, in denen mehrere Systeme nahtlos zusammenarbeiten müssen.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



