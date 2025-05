Keysight und SPHEREA stärken gemeinsam die europäischen Testkapazitäten für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung Ermöglicht den Zugang zu strategischen, souveränen europäischen (EU) Programmen mit in der EU entworfenen und gebauten Systemen Böblingen, 13. Mai 2025 – Keysight Technologies kooperiert mit SPHEREA, um seinen Kunden verbesserte Testmöglichkeiten im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (A&D) zu bieten. Durch die Bündelung der Kräfte wird Keysight sein Fachwissen im Bereich der Hochleistungselektronik-Tests und -Messsysteme mit den Design- und Integrationsfähigkeiten von SPHEREA kombinieren, um die sich verändernden Anforderungen im A&D-Bereich zu unterstützen.



Da die europäischen Staaten zunehmend Wert auf die Unabhängigkeit ihrer Verteidigung legen und strenge Exportkontrollvorschriften einhalten wollen, bietet diese Zusammenarbeit eine rechtzeitige und strategische Antwort auf diese Bedürfnisse. Der Einsatz von Messtechnologien der nächsten Generation ist von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit. Es ist aber auch von entscheidender Bedeutung, den Bedarf an in der EU entwickelten Lösungen zu decken, um autarke und strategische Autonomie zu unterstützen.



Keysight und SPHEREA arbeiten gemeinsam an der Bewältigung dieser Herausforderung und bieten ihren Kunden lokale Lösungen, die auf bewährter Technologie basieren. Im Rahmen der Vereinbarung werden Keysights Radar Target Generator (RTG)- und Electronic Warfare (EW)-Testlösungen mit einer Frequenzerweiterung von 18 GHz auf 40 GHz eingesetzt, was zu einer erfolgreichen Ausschreibung für eine führende Militärallianz führte. Die Lösung besteht aus dem AXIe-basierten Hochleistungs-Embedded-Controller von Keysight mit geringer Latenz und Signalverarbeitung, Arbiträr-Signalgenerator und den neuesten Synthesizern mit geringem Phasenrauschen.



„Unsere Partnerschaft mit SPHEREA ermöglicht es uns, eine innovative, skalierbare Lösung zu liefern. Die genaue Radartestlösung wurde mit unserem europäischen F&E-Know-how und unseren Lieferkapazitäten entworfen, um zukunftsfähige Tests bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden im Verteidigungsbereich entsprechen“, sagte Thierry Locquette, EMEA VP und GM bei Keysight.



„Wir sind stolz darauf, mit Keysight zusammenzuarbeiten und unser umfassendes HF-Fachwissen zu nutzen, um in kurzer Zeit einen kommerziellen COTS-Aufwärts- und Abwärtswandler (UDC) mit 1 GHz Bandbreite zu entwickeln. Gemeinsam haben wir den Bedarf des Kunden an fortschrittlichen Funktionen innerhalb eines engen Zeitrahmens erfüllt“, sagte Julien Pulice, Group CTO Deputy bei SPHEREA.



Die gemeinsame Anstrengung wird das Streben nach größerer Autonomie bei sicherheitskritischen Anwendungen für Radar- und elektronische Unterstützungssysteme (ESM) verstärken und steht im Einklang mit dem nationalen Sicherheitsziel der EU, die Verteidigungsfähigkeit und Souveränität frei von ausländischen Exportbeschränkungen und -kontrollen zu gewährleisten.



Weitere Informationen Seite über die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche: Keysight Threat Simulation Solution



Technischer Überblick: Keysight EW Threat Simulation View Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG