Die neue EDA-Software-Suite von Keysight steigert die Produktivität von Entwicklern durch KI Die Zeit für die Modellierung von Hochfrequenz-Geräten (HF) wird von Tagen auf Stunden reduziert. Böblingen, 19. November 2024 – Keysight Technologies hat sein neues EDA-Softwareportfolio (Electronic Design Automation) vorgestellt, das Entwicklern hilft, die Anforderungen von Technologien der nächsten Generation zu erfüllen. Da die Elektronikindustrie auf Hochtouren fortschrittliche Lösungen für 5G/6G- und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt, nutzt die Keysight-Suite von EDA-Tools KI, Machine Learning (ML) und Python-Integrationen, um die Designzeit für komplexe HF- und Chiplet-Produkte deutlich zu reduzieren.



Die EDA 2025 Software von Keysight adressiert entscheidende Herausforderungen im Entwicklungslebenszyklus, indem sie die Datenmanipulation, Integration und Steuerung der branchenführenden Simulatoren verbessert und es den Entwicklern ermöglicht, effiziente Workflows nahtlos über mehrere Tools hinweg aufzubauen. KI-gestützte Workflows und High-Performance-Computing verkürzen die Time-to-Insight weiter, sodass die Entwickler mit größerer Sicherheit von der Simulation zur Verifikation und Konformität übergehen können. Für die Simulation schneller digitaler Verbindungen ist die Software mit End-to-End-Komponentenmodellen und -messungen ausgestattet, die den digitalen Standards entsprechen und einen effizienten und hochpräzisen digitalen Zwilling für komplexe digitale elektronische Design-Herausforderungen darstellen.



Zu den wichtigsten Vorteilen des EDA 2025 Software-Portfolios gehören: HF-Schaltkreis Design: Beschleunigte HF-Design-Zyklen durch offene, automatisierbare Workflows mit Python-Integration und Multi-Domain-Simulation. Darüber hinaus ermöglicht das Python-Toolkit den Entwicklern, gemessene Load-Pull-Daten aus verschiedenen Dateien und Formaten schnell in einem einzigen, zusammenhängenden Datensatz zu konsolidieren, um schnelle AI/ML-Modelle zu trainieren.



Mit der Version 2025 des Advanced Design System (ADS) lassen sich präzise digitale Zwillinge für komplexe standardspezifische SerDes-Designs erstellen, einschließlich Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) Chiplets, Speicher, USB® und PCIe®. Modellierung und Charakterisierung von Bauelementen: Verringerung des Zeitaufwands für das Re-Zentrieren von Modellen um das Zehnfache durch KI/ML-Funktionen in der Version IC-CAP 2025, während Python-Integrationen den Modellierungsprozess optimieren und automatisieren. Nilesh Kamdar, General Manager EDA Design & Verification bei Keysight, sagte: „KI verändert die Art und Weise, wie Entwickler komplexe Design-Herausforderungen angehen. Die Automatisierung von traditionell zeitintensiven Aufgaben ermöglicht es Entwicklern, sich auf Innovationen statt auf sich wiederholende Verfeinerungen zu konzentrieren, was zu echten Produktivitätsgewinnen führt. Die Grundlage für die praktische Anwendung von KI und ML ist zunächst ein offener, interoperabler Workflow und dann die Bereitstellung schlüsselfertiger Lösungen, die auf spezifische Anwendungen abgestimmt sind. Es ist eine faszinierende Zeit, und KI und ML werden in Zukunft zweifelsohne ein großer Motor für Design-Innovationen sein.“



Stephen Slater, Director of Product Management bei Keysight, sagte: „Mit dieser Version können Entwickler ganz einfach Daten aus Messungen oder Sweep-Simulationen importieren, um neuronale Netzwerkmodelle zu trainieren, die dann in nachfolgenden Simulationen sehr schnell ausgeführt werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten, große Teile des HF-Designs zu abstrahieren und gemeinsam zu optimieren, was den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt.“



Virtuelle Veranstaltung zur Produkteinführung



Erfahren Sie mehr über Keysight EDA 2025 bei der virtuellen Veranstaltung zur Produkteinführung am 3. Dezember 2024.



Registrierung für die EDA 2025 Produkteinführungsveranstaltung.



Weitere Informationen Keysight EDA Lösungen



Python-APIs für EDA-Workflows



„What’s New in RF and Microwave Design“



„What’s New in High-Speed Digital Design“



„What’s New in Device Modeling“ Über Keysight Technologies



