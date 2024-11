FieldFox von Keysight bietet tragbare Millimeterwellen-Analyse mit Extendern von Virginia Diodes Durch die Zusammenarbeit unterstützen FieldFox Handheld-Analysatoren bis zu 170 GHz und bieten eine robuste und leichte tragbare Lösung für die Analyse von Millimeterwellen-Signalen. Böblingen, 12. November 2024 – Keysight Technologies hat den Frequenzbereich seiner FieldFox-Handheld-Signalanalysatoren erweitert und bietet nun Unterstützung für die Analyse von Millimeterwellen (mmWave) bis zu 170 GHz. Durch eine Zusammenarbeit mit Virginia Diodes Inc. können die FieldFox-Handheld-Analysatoren der A- und B-Serie von Keysight mit 18 GHz oder höher mit den PSAX-Frequenz-Extendern von Virginia Diodes kombiniert werden, um den Sub-THz-Frequenzbereich abzudecken.



Techniker im Feld benötigen präzise mmWave-Messungen, um moderne drahtlose Kommunikations- und Radarsysteme zu verbessern. Das ist entscheidend, wenn es um Sende-/Empfangstests für 5G, 6G, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Automotive-Radar geht. mmWave-Signale sind jedoch sehr empfindlich gegenüber Hindernissen, Wetterbedingungen und Interferenzen. Das Verständnis ihrer Ausbreitungseigenschaften durch präzise Messungen hilft Ingenieuren, effizientere Netzwerke und Radarsysteme zu entwerfen, die Abdeckung zu verbessern und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.



Um diesen Einblick zu gewinnen, werden üblicherweise große Tisch-Signalanalysatoren und -generatoren verwendet, die für Feldmessungen oft sehr teuer und unhandlich sind. Der FieldFox von Keysight geht dieses Problem an und ermöglicht mmWave-Messungen in einer leichten, tragbaren Lösung, wenn er mit den PSAX-Frequenz-Extender-Modulen von Virginia Diodes kombiniert wird. Darüber hinaus können sich Ingenieure für den FieldFox entscheiden, der mit der herunterladbaren Option 357 Pulsgenerator ausgestattet ist. In Verbindung mit einem PSGX-Modul von Virginia Diodes bietet der FieldFox dann eine Lösung zur Erzeugung von mmWave-Signalen bis zu 170 GHz. Dadurch können Anwender genaue mmWave-Messungen in einer einfachen, leicht zu bedienenden und robusten Lösung erhalten.



Zu den wichtigsten Vorteilen des FieldFox von Keysight in Kombination mit Frequenz-Extender-Modulen von Virginia Diodes gehören: Erweiterte Frequenzabdeckung: Erweiterung der Frequenzabdeckung des FieldFox von 18 GHz (je nach Modell) bis zu 170 GHz für die Signalanalyse oder -erzeugung.



Erweiterung der Frequenzabdeckung des FieldFox von 18 GHz (je nach Modell) bis zu 170 GHz für die Signalanalyse oder -erzeugung. Optimierte Leistung im mmWave-Bereich: Unterstützung der In-Band-Signalanalyse mit Auswahl des Spektrumanalysator-Modus, des IQ-Analysator-Modus oder des Echtzeit-Spektrumanalysator-Modus (RTSA) mit einer außergewöhnlichen Empfindlichkeit von typisch -155 dBm/Hz.



Unterstützung der In-Band-Signalanalyse mit Auswahl des Spektrumanalysator-Modus, des IQ-Analysator-Modus oder des Echtzeit-Spektrumanalysator-Modus (RTSA) mit einer außergewöhnlichen Empfindlichkeit von typisch -155 dBm/Hz. Kosteneffizienz: Im Vergleich zu herkömmlichen mmWave-Signalanalyse- und -Generierungslösungen reduziert die Kombination von Keysight FieldFox und Virginia Diodes Frequenz-Extendern die Kosten um die Hälfte oder mehr.



Im Vergleich zu herkömmlichen mmWave-Signalanalyse- und -Generierungslösungen reduziert die Kombination von Keysight FieldFox und Virginia Diodes Frequenz-Extendern die Kosten um die Hälfte oder mehr. Tragbare und komfortable Tests: Mit einem Gesamtgewicht von weniger als 4 kg macht die Kombination aus Keysight FieldFox und Virginia Diodes Frequenz-Extendern mmWave-Feldtests sowohl im Feld als auch in der Laborumgebung viel praktischer und komfortabler. Dr. Thomas W. Crowe, CEO von Virginia Diodes, sagte: „Virginia Diodes stellt hochmoderne Test- und Messgeräte für mmWave- und THz-Anwendungen her, darunter Erweiterungsmodule für Vektornetzwerkanalysatoren, Spektrumanalysatoren und Signalgeneratoren. Diese Produkte verbessern die Fähigkeiten von Hochleistungs-Mikrowellenmessgeräten, indem sie sie auf höhere Frequenzen erweitern. Durch unsere Zusammenarbeit mit Keysight freut sich Virginia Diodes, Frequenz-Extender für die FieldFox-Handanalysatoren anbieten zu können, die den Kunden leichte Lösungen sowohl für die Signalanalyse als auch für die Signalerzeugung im mmWave-Bereich mit außergewöhnlicher Signalqualität und Messintegrität bieten.“



Vince Nguyen, Vice President und General Manager, Aerospace, Defense, and Government Solution Group bei Keysight, sagte: „In der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich und im kommerziellen Sektor fehlt eine tragbare Lösung, die genaue mmWave-Messungen ermöglicht. Da Kunden Innovationen erforschen, benötigen sie Zugang zu höheren Frequenzen im Funkspektrum, einschließlich mmWave. In Zusammenarbeit mit dem Virginia Diodes haben wir eine Lösung entwickelt, mit der die Signalanalyse und -erzeugung sowohl im Feld als auch im Labor einfach zu testen ist.“



Keysights FieldFox in Kombination mit Extendern von Virginia Diodes wird erstmals auf der electronica 2024, der Weltleitmesse und Konferenz für Elektronik, vom 12. bis 15. November 2024 auf dem Keysight-Stand (Halle A3, Stand 506) zu sehen sein.



Weitere Informationen FieldFox Produktseite: FieldFox Handheld-Mikrowellen- und HF-Analysatoren



PSAX Produktseite: Virginia Diodes Extender für tragbare Spektrumanalysatoren Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



