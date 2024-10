Keysight und ADI entwickeln gemeinsam GMSL™-Testmethodik Ziele der Partnerschaft sind die Weiterentwicklung der Technologie, die Verbesserung der Interoperabilität, die Gewährleistung der Konformität und die Standardisierung von Testmethoden für Automobilanwendungen. Böblingen, 29. Oktober 2024 – Keysight Technologies und Analog Devices (ADI), ein weltweit führender Halbleiterhersteller, haben gemeinsam eine umfassende Testlösung für GMSL2™-Geräte (Gigabit Multimedia Serial Link) entwickelt. Der Schwerpunkt dieser Partnerschaft liegt auf der Entwicklung von PMA-Testmethoden und -Fähigkeiten (Physical Medium Attachment) für die GMSL2-Schnittstelle, die es Ingenieuren, Entwicklern und Herstellern ermöglichen, qualitativ hochwertige und leistungsstarke Produkte zu produzieren, die die Fahrsicherheit erhöhen und neue Fahrerassistenzsysteme (ADAS) unterstützen.



Die neue Funktion, einschließlich einer Vorwärts- und Rückwärtssende-Augenmaske, wird auf dem Keysight-Stand (Halle A3, Stand 506) auf der electronica 2024, der weltweit führenden Messe und Konferenz für Elektronik, vom 12. bis 15. November 2024 vorgestellt.



Für den Datentransport und die Video-, Audio- und Kommunikationsfunktionen im Fahrzeug ist die Automotive Hochgeschwindigkeits-SerDes-Technologie (Serializer/Deserializer) ist entscheidend. Die Nachfrage nach automobiler SerDes-Kommunikation steigt mit der Zunahme von Fahrzeugkameras und Displays. ADAS-Systeme der nächsten Generation erfordern hochauflösende Kamera- und Radarsysteme, die höhere Datenraten und Bandbreiten erfordern. Die GMSL-Technologie erfüllt diese Anforderungen und gewährleistet eine schnelle Datenkommunikation für vernetzte Fahrzeuge von heute und in Zukunft.



Keysight hat seine Softwarelösungen um GMSL2-Sende- und Kanaltests erweitert, um die mit höheren Geschwindigkeiten verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Diese ermöglichen ein schnelles Testen, Debuggen und Charakterisieren von komplexen Multi-Gigabit-GMSL-Designs. Dadurch kann das Automotive-Ökosystem grafische Geräte effizient validieren und debuggen und somit eine schnellere Markteinführung gewährleisten.



Thomas Götzel, Vice President und General Manager von Keysights Automotive & Energy Solutions, sagte: „GMSL spielt eine wichtige Rolle in unserem Portfolio für die Vernetzung im Fahrzeug. Unser Ziel ist es, die umfassendste Compliance-Anwendung anzubieten, um unsere Kunden in diesem aufstrebenden Ökosystem zu unterstützen. Unsere frühzeitigen Arbeiten ermöglichen es uns, Testmethoden zu validieren, die Qualität zu analysieren und Feedback zur Geräteunterstützung für Interoperabilität und Konformität zu geben, was die Reife des gesamten Testökosystems beschleunigt.“



Balagopal Mayampurath, Vice President der GMSL Technology Group von ADI, sagte: „GMSL ist heute ein De-facto-Standard für Videokonnektivität in der Automobilbranche, da er von mehreren OEMs und Tier-1s übernommen und eingesetzt wird. Die Kanal- und Augenmasken-Konformitätstests von Keysight ermöglichen es unseren Kunden, GMSL-basierte Lösungen schnell zu entwickeln und zu liefern. Die Verfügbarkeit von Konformitätstestsuiten wie die von Keysight ist für die Unterstützung des Automobil-Ökosystems unerlässlich.“



Keysight und ADI pflegen eine langjährige Partnerschaft über verschiedene Technologien hinweg, einschließlich ORAN, Phased-Array-Technologie und 6G. Sie arbeiten gemeinsam an der Definition von Testmethoden, der Validierung an realen Geräten und der Iteration dieses Prozesses für das gesamte Ökosystem, um die Zeit für die Vermarktung zu verkürzen und die Produktentwicklungen der Kunden zu unterstützen.



„Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Messtechnik ist Keysight einzigartig positioniert, um diese Erfahrung mit unseren neuen softwarezentrierten Lösungen zu kombinieren und ein zuverlässiger One-Stop-Shop für alle Testanforderungen moderner, vernetzter Fahrzeuge zu werden“, fügte Götzl hinzu. „Unsere umfangreiche Präsenz und Breite sind über den Automobilsektor hinaus bekannt, sodass wir Tests im gesamten Ökosystem unterstützen können, von Chipsätzen bis zur Fahrzeugintegration.“



Diese Partnerschaft zwischen Keysight und ADI markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Standardisierung und Validierung von GMSL2-Testmethoden und ebnet den Weg für sicherere und fortschrittlichere Automobilsysteme. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



