Auf der electronica 2024 zeigt Keysight Lösungen für beschleunigte Innovationen Vom 12. bis 15. November zeigt Keysight seine Demos an Stand A3/506. Böblingen, 30. Oktober 2024 – Auf der electronica 2024 wird Keysight Technologies eine Reihe von Lösungen vorstellen, die Innovationen im Bereich Elektronikdesign und -test beschleunigen. Zu den Demos gehören das neue HD3 Oszilloskop und der PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator. Darüber hinaus wird Keysight Innovationen in den Bereichen HF-, Digital- und Leistungstests sowie die neuesten Entwicklungen der EDA-Software (Electronic Design Automation) PathWave Design vorstellen.



Am Stand 506 in Halle A3 werden Keysight Experten die folgenden Demos vorstellen: Tests digitaler Hochgeschwindigkeitssignale Debuggen mit 14-Bit Auflösung: Keysight zeigt die neue InfiniiVision HD3-Serie, ein Oszilloskop mit 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), das im Vergleich zu anderen Universaloszilloskopen die vierfache Signalauflösung und die Hälfte des Grundrauschens bietet. Die HD3-Serie wurde von Grund auf neu entwickelt und gebaut und verfügt über einen maßgeschneiderten ASIC (Application Specific Integrated Circuit) und eine Deep-Memory-Architektur, die es Ingenieuren ermöglicht, Signalprobleme in einer Vielzahl von Anwendungen schnell zu erkennen und zu beheben.

Netzwerk-Analysatoren Vereinfachter Wandlertest: Der neu eingeführte PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator wird zu sehen sein. Dieses hochgradig konfigurierbare Gerät verfügt über vier Hochfrequenz- (HF-) Signalquellen, zwei interne Kombinierer und zwei rauscharme Empfänger, die die Charakterisierung von Komponenten beschleunigen.

Präzise HF-Feld- und -Labortests: Keysight wird seinen tragbaren FieldFox-Analysator vorstellen, der für härteste Bedingungen ausgerüstet ist und präzise Messungen ermöglicht.

Vernetzte Fahrzeuge Validierung von Fahrzeugnetzwerken: Angesichts der zunehmenden Integration von Technologien in modernen Fahrzeugen wird Keysight zeigen, wie diese komplexen Systeme mit seinem Oszilloskop-Portfolio entwickelt, debuggt und analysiert werden können. Diese unterstützen die Triggerung und Dekodierung der Automotive-Ethernet-Standards 10BASE-T1S, 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 und sind mit über 50 Protokollen kompatibel. Keysight wird auch zum ersten Mal den erfolgreichen Test der Vorwärts- und Rückwärts-Sendeaugenmaske mit einer GMSL2-Kamera mit dem Keysight UXR-Oszilloskop demonstrieren.

Leistungs- und Labormessungen Laborlösungen der nächsten Generation: Hier werden die Laborlösungen von Keysight vorgestellt, die ein breites Spektrum an Quellen- und Messlösungen bieten, von zuverlässigen TrueVolt-Digitalmultimetern bis hin zu kompakten mehrkanaligen Stromversorgungen. Darüber hinaus werden die neuen tragbaren analogen HF- und Mikrowellensignalgeneratoren ausgestellt.

Beschleunigung des Designs und Automating Intelligence „Shift Left“ mit EDA-Software: Die neuesten Entwicklungen im Advanced Design System (ADS) von Keysight, dem Flaggschiff der EDA-Software, werden vorgestellt. ADS ermöglicht kürzere Designzyklen und erfolgreiche First-Pass-Designs für HF- und Mikrowellen- sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten. Automating Intelligence ist das Softwaremodell von Keysight, das tiefe Einblicke und Workflow-Automatisierung für Unternehmen bietet.

Presseaktivitäten:



Keysight wird am Dienstag, dem 12. November, um 9:00 Uhr ein exklusives Pressefrühstück auf der electronica veranstalten. Setzen Sie sich mit Matthias Heise (keysight.event@mexperts.de) in Verbindung, um einen Platz beim Keysight Pressefrühstück zu reservieren oder um Termine für Pressegespräche und Demos am Keysight-Stand zu vereinbaren.



Weitere Informationen zum Messeauftritt von Keysight finden Sie auf der Website. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



