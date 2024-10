Keysight erweitert sein Signalgenerator-Portfolio um neue tragbare Universal-Lösungen Verkürzt die Entwicklung und Herstellung von Wireless-Produkten mit hervorragender Ausgangsleistung, Signalreinheit und Geschwindigkeit. Böblingen, 2. Oktober 2024 – Keysight Technologies hat sein Portfolio an Signalgeneratoren um zwei neue analoge Signalgeneratoren erweitert, einen HF-Analog-Signalgenerator und einen Mikrowellen-Analog-Signalgenerator. Diese neuen Lösungen bieten Entwicklern im Bereich Hochfrequenztechnik (HF) tragbare und kompakte Tools zur Charakterisierung von Komponenten und Geräten bei Frequenzen bis zu 26 GHz.



HF-Entwickler verlassen sich auf Signalgeneratoren, um Komponenten und Geräte für Unterhaltungselektronik, kabellose Netzwerke, Radarsysteme und vieles mehr zu entwickeln und zu testen. Diese Tools sind für die Erzeugung kontinuierlicher Signale und analoger Modulationssignale während des Design- und Testprozesses unerlässlich.



Die neuen Keysight-Signalgeneratoren bieten mehrere wesentliche Vorteile: Tragbarkeit: Kompakte Größe und leichtes Design für einfachen Transport und effiziente Nutzung des Platzes im Labor.



Kompakte Größe und leichtes Design für einfachen Transport und effiziente Nutzung des Platzes im Labor. Vielseitiger Leistungsbereich: Präzise geregelte Ausgangsleistung von -120 dBm bis +23 dBm, geeignet für verschiedene HF- und Mikrowellenanwendungen.



Präzise geregelte Ausgangsleistung von -120 dBm bis +23 dBm, geeignet für verschiedene HF- und Mikrowellenanwendungen. Geringes Phasenrauschen: Ein durch einen beheizten Quarzoszillator (OCXO) stabilisiertes Signal (Phasenrauschen -130 dBc/Hz bei 1 GHz, 20 kHz Offset) mit einer Auflösung im mHz-Bereich gewährleistet die Messgenauigkeit.



Ein durch einen beheizten Quarzoszillator (OCXO) stabilisiertes Signal (Phasenrauschen -130 dBc/Hz bei 1 GHz, 20 kHz Offset) mit einer Auflösung im mHz-Bereich gewährleistet die Messgenauigkeit. Schnelle Tests: Die schnelle Schaltgeschwindigkeit (bis zu 20 µs) beschleunigt die Tests und erhöht den Durchsatz.



Die schnelle Schaltgeschwindigkeit (bis zu 20 µs) beschleunigt die Tests und erhöht den Durchsatz. Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten: Unterstützt Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Pulsmodulation, Pulsfolge und Frequenz-Chirp.



Unterstützt Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Pulsmodulation, Pulsfolge und Frequenz-Chirp. Optimierte Benutzeroberfläche: Mit einem LCD-Touchscreen und einer Remote-Desktop-PC-Software für eine einfache Bedienung.



Mit einem LCD-Touchscreen und einer Remote-Desktop-PC-Software für eine einfache Bedienung. Zukunftssicher: Alle Frequenzen und Optionen sind per Lizenz erweiterbar. Joe Rickert, Vice President und General Manager des Keysight High Frequency Measurements Center of Excellence, sagte: „Der neue HF-Analog-Signalgenerator und der neue Mikrowellen-Analog-Signalgenerator bieten HF-Entwicklern universell einsetzbare Tools, die zuverlässige Signale mit einem breiten Ausgangsleistungsbereich, ausgezeichneter Signalreinheit und schneller Schaltgeschwindigkeit in kompakter Größe für kabellose Kommunikation, digitales Design und Radaranwendungen liefern.“



Weitere Informationen Produktseite: HF-Analog-Signalgenerator



Produktseite: Mikrowellen-Analog-Signalgenerator Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



