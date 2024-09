Keysight stellt Vektor-Netzwerkanalysator mit erweiterten Funktionen vor Ermöglicht bidirektionale Tests der Rauschzahl und der Intermodulationsverzerrung ohne externe Schalter. Böblingen, 24. September 2024 – Keysight Technologies hat das Portfolio seiner PNA-X Vektor-Netzwerkanalysatoren um den neuen PNA-X NA520xA erweitert, einen vielseitig konfigurierbaren Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) mit vier Hochfrequenz-Signalquellen (HF) und zwei internen Kopplern sowie zwei rauscharmen Empfängern in einem einzigen Messgerät, das die Charakterisierung von Komponenten beschleunigt.



Bei der Designvalidierung eines neuen Bauteils müssen HF-Entwickler sicherstellen, dass das Design die in der zugehörigen Norm oder Spezifikation festgelegten Signal- und Spektraleigenschaften erfüllt. Dazu müssen die Entwickler das Verhalten komplexer aktiver Komponenten charakterisieren, um sicherzustellen, dass das System beim Einrichten wie erwartet funktioniert. Dieser Charakterisierungsprozess erfordert jedoch komplexe Testaufbauten, die die Testzykluszeit verlängern und das Potenzial für Fehler im Entwicklungsworkflow erhöhen.



Der neue PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator von Keysight stellt sich dieser Herausforderung, indem er komplexe Testaufbauten für die Charakterisierung durch eine flexibel konfigurierbare Architektur vereinfacht, die vier unabhängige HF-Quellen mit Pulsmodulatoren und Quellenfiltern bietet.



Zu den wichtigsten Vorteilen des PNA-X NA520xA gehören: Verbesserte Hardware-Integration – Vier unabhängige integrierte Hochgeschwindigkeits-HF-Signalquellen mit extrem niedrigem Phasenrauschen machen externe Quellen überflüssig.



– Vier unabhängige integrierte Hochgeschwindigkeits-HF-Signalquellen mit extrem niedrigem Phasenrauschen machen externe Quellen überflüssig. Erweiterte Vielfalt an Messungen – Zwei rauscharme Empfänger und Koppler ermöglichen Messungen der Rauschzahl und der Intermodulationsverzerrung in zwei Richtungen – ohne externe Schalter.



– Zwei rauscharme Empfänger und Koppler ermöglichen Messungen der Rauschzahl und der Intermodulationsverzerrung in zwei Richtungen – ohne externe Schalter. Fortschrittliche Empfängerarchitektur – Acht vorgewählte Breitband-Empfänger mit hohem Dynamikbereich ermöglichen schnellere S-Parameter- und Spektrumanalysemessungen sowie hochauflösende gepulste HF-Messungen.



– Acht vorgewählte Breitband-Empfänger mit hohem Dynamikbereich ermöglichen schnellere S-Parameter- und Spektrumanalysemessungen sowie hochauflösende gepulste HF-Messungen. Flexibler Aufbau zur Designverifizierung – Präzise Netzwerk-Analyse einer Vielzahl komplexer aktiver Bauteile unter Nutzung des direkten Empfängerzugriffs und zugänglicher Frontplatten-Schleifen. Bryan Hosein, Vice President of Engineering der Focus Microwaves Group, sagte: „Das neue PNA-X ist ein weiterer bahnbrechender Fortschritt von Keysight. Seine vier unabhängigen, phasenkohärenten Quellen sind der Schlüssel sowohl für unsere harmonischen hybrid-aktiven als auch für unsere D-Band-Hybrid-Vektor-Last-Pull-Systeme.“



Joe Rickert, Vice President und General Manager des Center of Excellence für Hochfrequenzmessungen bei Keysight, sagte: „Die neueste Ergänzung des Portfolios der PNA-X Vektor-Netzwerkanalysatoren ist ein Beweis für das Engagement von Keysight, Entwicklern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die immer komplexeren Herausforderungen im Bereich des HF-Designs zu bewältigen. Durch die Integration wesentlicher Funktionen in ein einziges, leistungsstarkes Messgerät haben wir den Design- und Testprozess erheblich optimiert und helfen Entwicklern, schneller hochpräzise Einblicke zu erhalten und die Markteinführungszeit für unsere Kunden zu verkürzen.“



Weitere Informationen Produktseite: Keysights PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator NA520xA



Datenblatt: PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator



Konfigurationsanleitung: PNA-X Vektor-Netzwerkanalysator NA520xA Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG