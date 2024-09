Keysight stellt optischen Referenz-Transmitter zur Validierung von Datenübertragungen der nächsten Generation vor Der neue optische Referenz-Transmitter ermöglicht das Testen optischer 200G-pro-Lane-Empfänger und die Erforschung der 400G-pro-Lane-Übertragung Böblingen, 19. September 2024 – Keysight Technologies hat heute die Markteinführung des optischen Referenz-Transmitters N7718C angekündigt. Diese fortschrittliche Lösung ist ein wichtiges Tool für das Testen von optischen Empfängern, die für die Übertragung mit 200 G pro Lane entwickelt wurden.



Der verbreitete Einsatz von künstlicher Intelligenz und Machine Learning (KI/ML) in verschiedenen Branchen hat den Bedarf an Datendurchsatz in Rechenzentren stark erhöht. Da die Nachfrage nach höheren Datenraten weiter ansteigt, sehen sich die Hersteller von optischen Transceivern und optischen Verbindungslösungen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, aufkommende Standards wie IEEE 802.3dj zu erfüllen. Der optische Referenz-Transmitter kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt und bietet eine Lösung für die Validierung der Konformität und die Gewährleistung der Interoperabilität bei Datenraten von mehr als 200 Gbit/s pro Lane.



Der neue Referenz-Transmitter verfügt über mehrere Funktionen, die auf die sich entwickelnden Anforderungen der Branche zugeschnitten sind. Angetrieben vom Bit Error Ratio Tester (BERT) der M8050-Serie kann er sowohl saubere als auch belastete Signale erzeugen, um optische Empfänger-Designs mit bis zu 120 GBd pro Lane zu testen. Damit bietet er wesentliche Voraussetzungen für Konformitätstests mit dem kommenden IEEE 802.3dj-Standard. Der Sender ist vielseitig und kann IM/DD-Signale (Intensity Modulated/Direct Dedected) einschließlich NRZ-, PAM4-, PAM6- und PAM8-Signalen erzeugen, was in Verbindung mit dem Keysight Arbiträr-Signalgenerator (AWG) M8199B die Forschung für Übertragungen bis zu 400 Gbit/s pro Lane ermöglicht.



Das Modulatordesign arbeitet mit gängigen Steuersignalen und verfügt über eine automatische Bias-Steuerung, die den Betrieb vereinfacht und eine gleichbleibende Leistung gewährleistet. Darüber hinaus bietet die neue Lösung flexible optische Eingangsoptionen, einschließlich eines eingebauten DFB-Lasers und Kompatibilität mit durchstimmbaren Lasern, wodurch sie an eine Vielzahl von Testszenarien und Wellenlängenanforderungen angepasst werden kann.



Der optische Referenz-Transmitter ist eine Kernkomponente der schlüsselfertigen Keysight Lösung N4917DJCA für den Belastungstest von optischen Empfängern, wo er im Tandem mit dem Bit Error Ratio Tester M8050A arbeitet. Anstatt sich auf hauseigene Sender mit einer bestimmten Signalqualität zu verlassen, können Kunden damit einen optischen 120 GBd-Sender emulieren. Dadurch können sie ihre optischen Empfänger unter variablen Bedingungen validieren, einschließlich optischem Extinktionsverhältnis, TDECQ und Stressfaktoren wie Rauschen, Jitter und Interferenzen. Darüber hinaus unterstützt dieses Produkt verschiedene Wellenlängenraster, darunter LR4, ER4 und CWDM4, und ist damit ein vielseitiges Tool für eine breite Palette von Anwendungen im sich schnell entwickelnden Bereich der optischen Hochgeschwindigkeitskommunikation.



Armin Löffler, Director of Broadband & Photonics Business Segment, Keysight, sagte: „Die neue Lösung stellt einen großen Fortschritt in der optischen Messtechnik dar. Mit seinem niedrigen Vpi macht der optische Referenz-Transmitter in vielen Anwendungen einen HF-Verstärker überflüssig und reduziert damit Jitter und Rauschen. Darüber hinaus arbeitet unsere automatische Bias-Steuerung ohne Dithering am Quadraturpunkt, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Spektralkomponenten in das Signal eingeführt werden.“



Der optische Referenz-Transmitter ist ab sofort erhältlich. Die erste Ausführung ist mit einem 1310 nm DFB-Laser ausgestattet und arbeitet im O-Band; weitere Konfigurationen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.



