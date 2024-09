Keysight stellt modernes 14-Bit-Präzisionsoszilloskop für Universal-Anwendungen vor Das Oszilloskop mit 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) bietet die vierfache Signalauflösung und die Hälfte des Grundrauschens im Vergleich zu anderen Universal-Oszilloskopen. Böblingen, 4. September 2024 – Keysight Technologies stellt die InfiniiVision HD3-Serie vor, ein 14-Bit-Oszilloskop, das im Vergleich zu anderen Universal-Oszilloskopen eine viermal höhere Signalauflösung und ein halb so geringes Grundrauschen bietet. Die HD3-Serie wurde von Grund auf neu entwickelt und verfügt über einen ASIC (Application Specific Integrated Circuit) und eine Deep-Memory-Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, Signalprobleme in einer Vielzahl von Anwendungen schnell zu erkennen und zu beheben.



Die Designs von Geräten und Komponenten werden immer komplexer, und die eingesetzten Signale werden immer kleiner. Um die Produktqualität zu gewährleisten und die Produktausbeute zu maximieren, müssen Entwickler bei der Fehlersuche in Designs mehrere Signale gleichzeitig erfassen, um die kleinsten Signalfehler zu identifizieren, die auf Design- und Hardwarefehler hindeuten. Entwickler benötigen ein Oszilloskop, das auch die kleinsten und seltensten Signalstörungen jenseits des Rauschens messen kann, um Produktprobleme zu beheben.



Das neue Keysight Oszilloskop der HD3-Serie stellt sich dieser Herausforderung, indem es Digitalentwicklern die höchste vertikale Auflösung durch einen 14-Bit-ADC und einen niedrigen Rauschpegel von 50 µV RMS bietet, und so selbst kleinste Signalanomalien erkennen kann. Die HD3-Serie deckt Bandbreiten zwischen 200 MHz und 1 GHz ab und beschleunigt damit das digitale Debugging und die Markteinführung: Beispiellose Genauigkeit – 14-Bit-ADC-Auflösung und geringes Grundrauschen in Kombination mit einer uneingeschränkten Aktualisierungsrate von 1,3 Mio. Wellenformen pro Sekunde für alle Messungen, was eine schnelle und genaue Fehlersuche ermöglicht.



– 14-Bit-ADC-Auflösung und geringes Grundrauschen in Kombination mit einer uneingeschränkten Aktualisierungsrate von 1,3 Mio. Wellenformen pro Sekunde für alle Messungen, was eine schnelle und genaue Fehlersuche ermöglicht. Basierend auf einer neuen Technologie – Mit einem speziell entwickelten ASIC, der den Entwicklern unter typischen Testbedingungen höhere Abtastraten und einen größeren Speicher zur Verfügung stellt, einer kompromisslosen Signal-Aktualisierungsrate, einer hohen vertikalen Auflösung und hardwarebasierten Funktionen wie Maske, Zone und serielle Decodierung.



– Mit einem speziell entwickelten ASIC, der den Entwicklern unter typischen Testbedingungen höhere Abtastraten und einen größeren Speicher zur Verfügung stellt, einer kompromisslosen Signal-Aktualisierungsrate, einer hohen vertikalen Auflösung und hardwarebasierten Funktionen wie Maske, Zone und serielle Decodierung. Großer Speicher – Erfasst längere Zeitspannen bei voller Abtastrate für bessere Mess-/Analyseergebnisse.



– Erfasst längere Zeitspannen bei voller Abtastrate für bessere Mess-/Analyseergebnisse. Vollkommen neue Benutzeroberfläche – Bietet eine völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche, die vielseitige Funktionen ermöglicht, darunter volle ADC- und vertikale Auflösung auf jedem Kanal, mehrere Optionen zur Bandbreitenbegrenzung, Unterstützung des HD-Modus und benutzerdefinierte Messschwellenwerte.



– Bietet eine völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche, die vielseitige Funktionen ermöglicht, darunter volle ADC- und vertikale Auflösung auf jedem Kanal, mehrere Optionen zur Bandbreitenbegrenzung, Unterstützung des HD-Modus und benutzerdefinierte Messschwellenwerte. Vollständige Testautomatisierung – Einführung einer automatischen Fehlersuch-Software für die allgemeine Fehlersuche, die Störungen, langsame Flanken und Ausreißer analysiert, während die Entwickler andere Aufgaben erledigen. Entwickler können auch Messungen mit einer großen Auswahl an seriellen Busprotokollen und Anwendungssoftware automatisieren.



– Einführung einer automatischen Fehlersuch-Software für die allgemeine Fehlersuche, die Störungen, langsame Flanken und Ausreißer analysiert, während die Entwickler andere Aufgaben erledigen. Entwickler können auch Messungen mit einer großen Auswahl an seriellen Busprotokollen und Anwendungssoftware automatisieren. Sofortige Software-Upgrades – Bietet sofortige Bandbreiten-, Speicher- und Funktions-Upgrades durch Softwarelizenzen. So können Entwickler genau die Optionen erwerben, die sie heute benötigen, und in der Zukunft aufrüsten, wenn sich ihre Designs weiterentwickeln, ohne das Messgerät zum Hersteller zurückbringen zu müssen. Robert Saponas, Vice President und General Manager, Keysight Digital Photonics Center of Excellence, sagte: „Wir haben den Bedarf der Entwickler an schnellen und präzisen Messungen für eine Vielzahl von Anwendungen erkannt und das InfiniiVision HD3 von Grund auf als außergewöhnlich präzises Oszilloskop für Universal-Anwendungen entwickelt. Mit einem angepassten ASIC, einem 14-Bit-ADC und der Hälfte des Grundrauschens liefert das Oszilloskop der HD3-Serie die Präzision und Genauigkeit, die erforderlich ist, um die kleinsten und seltensten Signalstörungen während des Design-Debugging zu identifizieren und die Markteinführung zu beschleunigen.“



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



