Keysight und MobileNet beschleunigen gemeinsam die Entwicklung von Open RAN Das Labor der Universität Málaga wird die Keysight-Lösung dazu nutzen, Modelle für strenge Tests von intelligenten Controllern für Funkzugangsnetze und zugehörige Funktionen zu definieren. Böblingen, 20. August 2024 – Die Universität von Málaga, insbesondere das MobileNet: Mobile & Aerospace Networks Lab innerhalb des Telekommunikationsinstituts (TELMA), verwendet die RAN Intelligent Controller Test Solutions (RICtest) von Keysight Technologies. Die Lösung dient der Erstellung von Testmodellen für RAN Intelligent Controllers (RIC), sowohl für echtzeitnahe RIC als auch für nicht echtzeitnahe RIC für fortschrittliche Netzwerk-Intelligence-Managementfunktionen.



Da immer mehr Betreiber auf eine Open RAN-Architektur umsteigen, ergeben sich neue Testanforderungen. RICs sind eine wichtige Komponente für die Steuerung von Open RANs und bestehen aus zwei Komponenten: dem echtzeitnahen RIC für Funktionen mit geringer Latenzzeit und die darauf gehosteten xApps sowie dem nicht echtzeitnahen RIC für weniger zeitkritische Vorgänge und rApps. Um Innovationen im Netzwerk voranzutreiben und Interoperabilität, Leistung und Validierung zu gewährleisten, ist das Testen von RICs und ihren Anwendungen unerlässlich.



Durch die Nutzung von Keysights RICtest hat MobileNet erfolgreich eine entscheidende Grundlage für das rigorose Testen und Trainieren von RIC xApps / rApps definiert, die fortschrittliche KI / ML-Algorithmen implementieren. Die Flexibilität der RICtest-Lösung ermöglicht Experimente sowohl in Open-Loop- als auch in Close-Loop-Szenarien und damit eine präzise Bewertung und Optimierung dieser Algorithmen.



RICtest von Keysight emuliert detailgetreu alle E2-Knotentypen, die von der O-RAN Alliance standardisiert wurden, und ermöglicht so ein umfassendes Testen von RIC-Funktionen in jedem Maßstab. Darüber hinaus unterstützt sie modellierte Messungen zum Testen der KI- und ML-Datenverarbeitung von xApps und rApps.



Sergio Fortes, Associate Professor, Telecoms+AI/ML Researcher für MobileNet / Universität von Málaga, sagte: „MobileNet demonstriert weiterhin seine Schlüsselposition in der 5G/6G- und Open RAN-Forschung. Die RICtest-Lösung ergänzt die umfangreichen Testbeds und die Netzwerk-Infrastruktur des MobileNet-Teams (einschließlich kompletter End-to-End-5G-, vRAN- und Open-RAN-Netzwerke), die für die Unterstützung modernster F&E-Aktivitäten entscheidend sind, immer in enger Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor.“



Cao Peng, Vice President und General Manager der Keysight Wireless Test Group, sagte: „Keysight ist nach wie vor führend bei der Beschleunigung der Einführung von Open RAN mittels hochmoderner Testlösungen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem MobileNet-Team an der Universität von Málaga, die Unterstützung beim Training der xApps / rApps AI/ML-Algorithmen und die Gestaltung der fortschrittlichen Verwaltungsansätze mit unserer virtualisierten RICtest-Lösung.“



Weitere Informationen Demo-Video: „Unlocking RAN Potential: Keysight RICTest for Comprehensive Testing“



Artikel: „Getting Open RAN Up and Running“



RICtest-Lösung von Keysight



Whitepaper: „How to Validate Open RAN RIC Functionality“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG