Keysight, Ettifos und Autotalks realisieren erste Sidelink-Funkverbindung nach 3GPP Release 16 Der erfolgreiche Sidelink-Interoperabilitätstest zwischen verschiedenen Herstellern ebnet den Weg für Fortschritte bei 5G-V2X (Vehicle-to-Everything). Böblingen, 8. August 2024 – Keysight Technologies ermöglichte den ersten Sidelink-Funk-Interoperabilitätstest des 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 16 (Rel-16) zwischen der Ettifos SIRIUS 5G-V2X Sidelink-Plattform und dem Autotalks SECTON3 5G-V2X-Chipsatz mithilfe von Keysight PathWave Signal Generation for NR-V2X und der Messanwendung X-app for 5G NR V2X Modulation Analysis.



Angesichts der steigenden Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugen und der zunehmenden Bedeutung des autonomen Fahrens stellt die Ausweitung von 5G für den Einsatz im Automobilbereich besondere Anforderungen an eine erfolgreiche Implementierung. Die Sidelink-Kommunikation, ein entscheidendes Merkmal für Vehicle-to-Everything über Mobilfunk (C-V2X), ermöglicht es Fahrzeugen und anderen Elementen des Straßensystems, unabhängig vom Netzwerk Informationen auszutauschen. Die 5G New Radio (NR) V2X-Spezifikation, die auf dem Rel-16-Standard basiert, wird einen höheren Durchsatz, verbesserte Zuverlässigkeit und geringere Latenzzeiten bieten und es Fahrzeugen ermöglichen, umfangreiche Echtzeitdaten auszutauschen, die autonomes und vernetztes Fahren unterstützen.



Unter Verwendung von Keysight PathWave Signal Generation und der Messanwendung X-app for 5G NR V2X Modulation Analysis kommunizierte die Ettifos SIRIUS-Plattform erfolgreich mit dem Autotalks SECTON3-Chipsatz mittels des in der Norm EN 303 798 des ETSI (European Telecommunications Standards Institute) definierten Sidelink-Profils. Die Keysight NR V2X-Testlösung ermöglichte strenge Tests der Bitübertragungsschicht, um eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation zu gewährleisten, die den Weg für die Weiterentwicklung der direkten 5G-V2X-Kommunikation ebnet. Darüber hinaus zeigt der erfolgreiche Sidelink-Funk-Interoperabilitätstest, dass Geräte- und Chiphersteller in der Lage sind, fortschrittliche V2X-Services und -Anwendungen mit ihren Produkten zu unterstützen.



Kangmin Lee, Chief Operating Officer, Ettifos, sagte: „Dieser Konformitätstest von Hersteller zu Hersteller ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Verbesserungen im Bereich 5G-V2X. Für Ettifos bedeutet das, dass wir beweisen können, dass unsere weltweit erste, per Software aufrüstbare 5G-V2X-Bordeinheit eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation für Sicherheits- und Komfortanwendungen im Straßenverkehr bietet, während wir gleichzeitig die Interoperabilität mit den 5G-V2X-Lösungen von Keysight und Autotalks überprüfen. Die Zusammenarbeit zwischen Keysight, Ettifos und Autotalks ermöglicht uns einen gemeinschaftlichen Ansatz bei der Weiterentwicklung von 5G-V2X und bringt uns einen Schritt näher an die Ermöglichung einer weltweiten Masseneinführung.“



Amos Freund, Vice President für Forschung und Entwicklung bei Autotalks, sagte: „Der Erfolg des 3GPP Release 16 5G-V2X Interoperabilitäts-Events unterstreicht erneut die Bereitschaft der Chipsätze der dritten Generation von Autotalks für die Masseneinführung und ergänzt die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Autotalks bei 3GPP Release 14 und Release 15 LTE-V2X sowie ITS-G5 Technologien.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysights Automotive and Energy Solutions, sagte: „Wir freuen uns, dass wir Autotalks und Ettifos mit unseren Testlösungen und unserer Messtechnik unterstützen können, um die direkte 5G-V2X-Kommunikation voranzutreiben. Der Release 16 5G-V2X-Interoperabilitätstest ist ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial der 5G-V2X-Technologie auszuschöpfen. Wir glauben, dass dieser Fortschritt den Weg für sicherere, besser vernetzte und effizientere Verkehrssysteme weltweit ebnen wird. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit Autotalks und Ettifos fortzusetzen, während wir neue Grenzen der 5G-Technologie erforschen.“



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



