Keysight und NXP setzen mit dem weltweit ersten Digital Key Applet einen neuen Standard für die Security im Fahrzeug

Böblingen, 25. Juli 2024 – Das Device Security Research Lab von Keysight Technologies, Riscure Security Solutions, hat die erste Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key Applet (DKA)-Zertifizierung für NXP® Semiconductors, einen führenden Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen für Embedded-Anwendungen, erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Unternehmen arbeiteten gemeinsam an der Evaluierung und Zertifizierung der Automotive Digital Key-Lösung von NXP und trugen so zur Entwicklung dieses neuen Standards bei.



Das DKA-Programm des CCC befasst sich mit der Sicherung digitaler Schlüssellösungen für die Automobilindustrie, die die Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer schützen. Erreicht wird das durch die Implementierung modernster „Public Key“-Protokolle, hardwarebasierter Schlüsselspeicherung und drahtloser Übertragungsstandards zur sicheren Autorisierung des Benutzerzugangs bei gleichzeitiger Nähe des Schlüssels zum Fahrzeug.



Das Digital Key Applet-Zertifizierungsprogramm ermöglicht es der Automobilindustrie, Vertrauen in die Cybersecurity von Fahrzeugen der nächsten Generation aufzubauen, indem es wesentliche Sicherheitsgarantien und Robustheit gegenüber sich entwickelnden Bedrohungsszenarien bietet – ohne die Backend-Dienste zusätzlich zu belasten. Dadurch eröffnen sich auch neue Möglichkeiten zur Erweiterung der Fahrzeugfunktionalität, z. B. für Carsharing, Autovermietung und weitere Geschäftsanwendungen.



Mit der ersten CCC DKA-Zertifizierung haben Riscure Security Solutions und NXP einen entscheidenden Schritt unternommen, um die Entwicklung und Marktakzeptanz des CCC Digital Key Systems voranzutreiben. Darüber hinaus zeigt diese Zertifizierung die Fähigkeit, sichere Produkte zu entwickeln, die die höchsten Sicherheitsstandards auf dem Markt erfüllen. Diese sind vergleichbar mit EAL 4 + AVA_VAN.5, die im Common Criteria Programm verwendet werden, und gewährleisten die Sicherheit einer kritischen Komponente, die den Benutzern den Zugang zu ihren Fahrzeugen ermöglicht.



Die Digital Key Applet-Zertifizierung ist der neueste von Keysight unterstützte Security-Standard für die Automobilindustrie, zusätzlich zu den UN R155- und R156-Vorschriften und weiteren. Keysight unterstützt seine Kunden in der Automobilindustrie auf ihrem Weg zur Cybersecurity, indem es eine breite Palette von Testservices für die Automobilindustrie anbietet und die notwendigen Lösungen und Fachkenntnisse zur Verfügung stellt, um die allgemeine Robustheit von Lösungen für die Automobilindustrie zu testen und zu verbessern.



Georg Stütz, Head of IoT and Automotive Certification, NXP, sagte: „Industriestandards wie der CCC sind für die Branche von entscheidender Bedeutung und tragen dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher durch Interoperabilität, Security und ein einheitliches Nutzererlebnis zu stärken. Mit der Zertifizierung eines Digital Key Applet unternimmt NXP den nächsten Schritt, um den sicheren Zugang zu Fahrzeugen im gesamten Ökosystem voranzutreiben. NXP arbeitet seit vielen Jahren mit Riscure Security Solutions für Sicherheitstests und -zertifizierungen in verschiedenen Sektoren zusammen und möchte Keysight Riscure Security Solutions noch einmal für ihre Expertise und Unterstützung bei der Erreichung dieses Zertifizierungsmeilensteins danken.“



Marc Witteman, Direktor des Device Security Research Lab bei Keysight, sagte: „Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Schritt bei der Einführung des CCC-Zertifizierungsprogramms und positioniert sowohl Keysight als auch NXP an der Spitze dieser bahnbrechenden Entwicklung. Das zeigt einmal mehr, wie Keysight es Automobilherstellern ermöglicht, ihre Lösungen nach den strengsten Sicherheitsanforderungen zu testen und zu zertifizieren.“



