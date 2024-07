Keysight stellt System Designer for PCIe® und Chiplet PHY Designer für digitale, standardbasierte Simulations-Workflows vor Verbessert die Produktivität beim PCIe-Design durch einen intelligenteren und optimierten Workflow mit simulationsgestützten virtuellen Compliance-Testlösungen Böblingen, 23. Juli 2024 – Keysight Technologies stellt System Designer for PCIe® vor, ein neues Produkt in der Advanced Design System (ADS)-Produktsuite, das Simulations-Workflows auf der Grundlage von Industriestandards für digitale Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzdesigns unterstützt. System Designer for PCIe ist eine intelligente Designumgebung für die Modellierung und Simulation der neuesten PCIe-Systeme (Peripheral Component Interconnect Express) Gen5 und Gen6. Keysight verbessert auch seine EDA-Plattform (Electronic Design Automation), indem es dem bestehenden Tool Chiplet PHY Designer neue Funktionen hinzufügt, um die Chiplet-Die-to-Die-Link-Margin-Leistung und die Messung der Spannungsübertragungsfunktion (VTF) abzuschätzen.



PCIe ist ein vielseitiger und wichtiger Schnittstellenstandard, der aufgrund seiner Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfunktionen, seiner Skalierbarkeit und seiner Anpassungsfähigkeit in vielen Segmenten der Elektronikindustrie zum Einsatz kommt. Die Anwendungen reichen von alltäglicher Unterhaltungselektronik bis hin zu spezialisierten Anwendungen in Hochleistungscomputern und kritischen Infrastruktursystemen.



Komplexe PCIe-Designs unterstützen Multi-Link- und Multi-Lane-Systeme, die ein komplexes Analyse-Setup zwischen RootComplex und End-Point erfordern und manchmal auch Mid-Channel-Repeater beinhalten. Die Entwickler verbringen viel Zeit mit der Vorbereitung von Simulationen, die fehleranfällig sind. In den Simulationen fehlen oft anbieterspezifische AMI-Simulationsmodelle (Algorithmic Modeling Interface), die zu Beginn des Designzyklus für die Erkundung des Designraums erforderlich sind. Außerdem müssen die Entwickler sicher sein, dass ihr Prototypentwurf die Konformitätsprüfung vor der Fertigung der Hardware besteht.



Funktionen zur Verbesserung von Produktivität, Workflow und Compliance Der System Designer for PCIe automatisiert die Einrichtung von Multi-Link-, Multi-Lane- und Multi-Level- (PAM4) PCIe-Systemen mithilfe einer intelligenten Designumgebung. Er vereinfacht das Simulations-Setup und verkürzt die Zeit bis zu ersten Erkenntnissen.



Der PCIe AMI Modeler, der NRZ- und PAM4-Modulationen unterstützt, erleichtert die schnelle AMI-Modellgenerierung, die für die PCIe-Systemanalyse erforderlich ist. Der AMI Model Builder bietet Entwicklern einen assistentengesteuerten AMI-Modellgenerierungs-Workflow zur schnellen Erstellung von Modellen sowohl für Sender (Tx) als auch für Empfänger (Rx).



Optimierte, simulationsgesteuerte virtuelle Konformitätstests ermöglichen es Entwicklern, die Designqualität sicherzustellen. Der integrierte, simulationsgesteuerte PCIe-Konformitätstest-Workflow senkt die Entwicklungskosten, indem er die Anzahl der Design-Iterationen minimiert und die Markteinführungszeit verkürzt. Erweiterungen des Chiplet PHY Designers Chiplet PHY Designer ist die erste Simulationslösung der EDA-Branche für UCIe-Standards (Universal Chiplet Interconnect Express), die Vorhersagen der Die-to-Die-Link-Marge, VTF für die Analyse der Kanalkonformität und Forwarded-Clock-Fähigkeit ermöglicht. Chiplet PHY Designer enthält neue Funktionen für die Design-Erforschung und Berichterstellung, die die Signalintegritätsanalyse und Konformitätsprüfung beschleunigen und so die Produktivität der Entwickler und die Markteinführungszeit verbessern. Hee-Soo Lee, Director of High-Speed Digital Segment, Keysight EDA, sagte: „Wir bauen unseren standardorientierten Workflow-Ansatz weiter aus, um unsere Kunden zu unterstützen. Unser High-Speed-Digital-Produktportfolio ist in der EDA-Branche mit der genauesten und fortschrittlichsten Simulationssoftware für die Signalintegritätsanalyse und die Validierung von Konformitätstests führend. Digitale Standards wie PCIe und UCIe sind entscheidend für die Leistung elektronischer Systeme. Entwickler, die unsere PCIe- und UCIe-Simulationslösungen in ihren Workflows einsetzen, können ihren Entwicklungszyklus nach links verschieben und so erheblich Zeit und Kosten sparen.“



Webinar am 24. Juli



Wenn Sie mehr über die neuesten Erweiterungen von Keysight Chiplet PHY Designer und System Designer for PCIe erfahren möchten, nehmen Sie am 24. Juli an einem Keysight EDA-Webinar teil. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung anzumelden, finden Sie auf der Webinar-Seite Standards Driven EDA Workflows.



