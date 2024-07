Keysight erweitert modulare Photovoltaik-Emulationsplattform mit Modulen höherer Leistung Erhöhte Leistung und schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kurve mit kurzen Erholungszeiten verbessern die Simulation der Bedingungen, denen Raumfahrzeuge und Satelliten im Weltraum ausgesetzt sind. Böblingen, 18. Juli 2024 – Keysight Technologies erweitert den modularen Solararray-Simulator (SAS) der Serie MP4300A um zwei neue Mainframe- und Modulmodelle, die eine Gesamtleistung von bis zu 8,4 kW in 2U Rackgröße liefern. Die SAS-Lösung ist eine modulare Plattform mit sechs Kanälen, die das Verhalten von PV-Segmenten emuliert und alle Bedingungen, denen ein Raumschiff oder ein Satellit im Weltraum ausgesetzt ist, mit hoher Genauigkeit simuliert.



Der Einsatz von solarbetriebenen Raumfahrzeugen und Satelliten ist kostspielig und bietet kaum Möglichkeiten für Rückholung und Wartung. Daher müssen die Entwickler die Stromversorgungssysteme des Fahrzeugs so designen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig und effektiv arbeiten. Die Bedingungen, denen diese Systeme im Weltraum ausgesetzt sind, lassen sich jedoch nur schwer simulieren. Entwickler benötigen eine Testmethode, mit der das Energiemanagementsystem eines Raumfahrzeugs unter verschiedenen Bedingungen mithilfe einer präzisen Photovoltaik-Emulation genau validiert werden kann.



Der SAS MP4300A von Keysight stellt sich dieser Herausforderung durch die Einführung von Modulen mit höherer Leistung, die die PV-Leistung im Weltraum besser simulieren. Das neue Auto-Ranging-Modul MP4351A liefert 1,4 kW 160 V/10 A Leistung, während das neue Auto-Ranging-Modell MP4352A 1,4 kW 80 V/20 A liefert. Darüber hinaus wurden zwei neue Mainframe-Module mit einer Leistung von bis zu 10 kW eingeführt, um der erhöhten Leistung der Module gerecht zu werden.



Die SAS-Plattform MP4300A bietet die folgenden Hauptvorteile: Branchenführende Leistungsdichte – Bietet eine Gesamtleistung von 8,4 kW auf 2U Rackgröße und reduziert so die Investitionskosten.



– Bietet eine Gesamtleistung von 8,4 kW auf 2U Rackgröße und reduziert so die Investitionskosten. Modulare Plattform – Bietet bis zu sechs Kanalausgänge mit flexiblen Leistungs- und Funktionsoptionen.



– Bietet bis zu sechs Kanalausgänge mit flexiblen Leistungs- und Funktionsoptionen. Bessere thermische Leistung – Bietet eine hohe Leistungsdichte, 2-Quadranten-Fähigkeit und regenerative Stromversorgungstechnologie zur Verringerung thermischer Herausforderungen.



– Bietet eine hohe Leistungsdichte, 2-Quadranten-Fähigkeit und regenerative Stromversorgungstechnologie zur Verringerung thermischer Herausforderungen. Schnelles Einrichten – Ermöglicht die Steuerung von bis zu sechs Kanälen über einen einzigen I/O-Port mit einer gängigen Programmierschnittstelle für den schnellen Aufbau von SAS-Systemen mit hohen Leistungsanforderungen.



– Ermöglicht die Steuerung von bis zu sechs Kanälen über einen einzigen I/O-Port mit einer gängigen Programmierschnittstelle für den schnellen Aufbau von SAS-Systemen mit hohen Leistungsanforderungen. Realistische Simulationen – Unterstützt schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kurve (I-V) mit kurzen Erholungszeiten, die die schnell wechselnden Bedingungen im Weltraum nachahmen. Greg Patschke, General Manager der Keysight Aerospace Defense and Government Solutions Gruppe, sagte: „Mit seiner branchenführenden Leistungsdichte und den schnellen Einrichtungsmöglichkeiten ist der SAS MP4300A ein entscheidender Schritt für den Test von Power-Management-Systemen für Raumfahrzeuge. Die neuesten Erweiterungen der Plattform bieten eine erstaunliche Leistungsdichte und Leistungsfähigkeit, um das Testen der anspruchsvollsten PV-Array-Designs zu beschleunigen, die Markteinführung zu beschleunigen und das Risiko eines Ausfalls nach dem Satellitenstart zu verringern.“



Weitere Informationen Modularer Solararray-Simulator (SAS) der Serie MP4300A Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG