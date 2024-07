Keysight tritt der AI-RAN Alliance bei, um KI-Innovationen in Mobilfunknetzen voranzutreiben Das neue Konsortium befasst sich mit der Integration künstlicher Intelligenz in die kabellose Kommunikationstechnologie, um Funkzugangsnetze zu verbessern. Böblingen, 16. Juli 2024 – Keysight Technologies ist der AI-RAN Alliance beigetreten, um den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und Innovationen in Funkzugangsnetzwerken (RAN) voranzutreiben. Die Anfang 2024 gegründete Allianz ist eine gemeinschaftliche Initiative, die Technologie, Industrie und akademische Einrichtungen zusammenbringt, um KI in die Mobilfunktechnologie zu integrieren und so die RAN-Leistung und die Möglichkeiten von Mobilfunknetzen zu verbessern.



KI ist ein leistungsfähiges Tool, das das Potenzial hat, Wireless-Netzwerke zu revolutionieren. Die natürliche Komplexität der Architekturen und Abläufe macht RAN zu einer idealen Anwendung für KI, um optimierte, zuverlässigere und effizientere Mobilfunknetze anzutreiben. Angesichts dieser Chance will die AI-RAN Alliance Wege finden, die Effizienz von Mobilfunknetzen zu verbessern, den Stromverbrauch zu senken und bestehende Infrastrukturen nachzurüsten, um neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu erschließen, die durch 5G und 6G ermöglicht werden. Die Allianz wird dies mit RAN-bezogener KI-Forschung erreichen, und zwar in den Bereichen Verbesserung der spektralen Effizienz, effektivere Nutzung von Architekturen, Generierung neuer KI-getriebener Umsatzmöglichkeiten und Einsatz von KI am Netzwerk-Edge, um neue Dienste anzubieten und die Betriebseffizienz zu steigern.



Keysight ist sich der transformativen Kraft von KI und der Rolle bewusst, die sie bei der Gestaltung der Art und Weise spielen wird, wie zukünftige Kommunikationssysteme gebaut und getestet werden müssen. Das Unternehmen ist in einer Reihe von frühen Forschungsprojekten aktiv, die von der Optimierung der Wireless-Leistungsfähigkeit bis hin zum Vorantreiben des KI-Lernens beim Testen kabelloser Kommunikationssysteme reichen. Keysight ist auch Teil des AI Safety Consortium des NIST und engagiert sich in mehreren Normungs- und Forschungsinitiativen im Zusammenhang mit dem neu entstehenden Bereich der Validierung von KI-Systemen.



Ardavan Tehrani, Samsung Research, AI-RAN Alliance Board Director, sagte: „Die AI-RAN Alliance freut sich, Keysight als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Während die Wireless-Industrie von der Entwicklung bis zur Einrichtung von KI-Modellen reift, besteht ein Bedarf an rigorosen Tests dieser Modelle, um eine konsistente und erwartete Leistung und Zuverlässigkeit der KI-Modelle sicherzustellen. Das Fachwissen, das Keysight in diesen Bereichen mitbringt, wird dazu beitragen, die Mission der Allianz, die KI-Technologie in das RAN zu bringen, zu unterstützen.“



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: „Mit unserem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Simulation, Modellierung und Messtechnik wird Keysight wertvolle Lösungen bereitstellen, um den Einsatz von KI im RAN zu beschleunigen und die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Modelle von KI im RAN zu verbessern. Der Beitritt zur AI-RAN Alliance ist eine natürliche Entscheidung und ein weiterer Beweis für das Engagement von Keysight bei der Förderung von Innovationen in der Kommunikations- und Computerbranche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern der Allianz, um das Potenzial von KI für Wireless-Systeme voll auszuschöpfen.“



