Keysight Network Visibility verbessert die Nutzererfahrung des 5G-Mobilfunknetzes von Vodafone Die Lösung bietet automatisierte Transparenz in Echtzeit über den Datenverkehr auf Teilnehmerebene in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen und ermöglicht so Einblicke in das Verhalten und die Erfahrungen der Teilnehmer. Böblingen, 11. Juli 2024 – Vodafone, ein führender globaler Service-Provider für Telekommunikationsdienste mit mehr als 330 Millionen Kunden, setzt die 5G Network Visibility Solutions von Keysight ein, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer während des Übergangs zu 5G das zuverlässigste und hochwertigste mobile Breitband-Erlebnis erhalten.



Laut dem Ericsson Mobility Report wird sich die Zahl der weltweiten 5G-Nutzer von 1,6 Milliarden im Jahr 2023 auf 5,3 Milliarden im Jahr 2029 mehr als verdreifachen. Mit der Einführung der Cloud-Technologie benötigt Vodafone robuste Überwachungs-Tools, die in der Lage sind, diesen erheblichen Anstieg des Datenverkehrs und der damit verbundenen Teilnehmersitzungen zu bewältigen und gleichzeitig eine hohe Dienstqualität zu gewährleisten.



Die 5G Network Visibility Solutions von Keysight stellen sich dieser Herausforderung mit automatisierter, durchgängiger Echtzeit-Transparenz des Datenverkehrs auf Teilnehmerebene in physischen, virtuellen und Cloud-Infrastrukturen. Vodafone nutzt die MobileStack 5G Network Visibility Software in Kombination mit Netzwerk-Paketvermittlungen der Vision-Serie als flexible, kosteneffiziente Lösung, um die Skalierung seines 5G-Netzwerks zu unterstützen und die Erlebnisqualität zu liefern, die für den Wettbewerb um Kunden erforderlich ist.



Die Lösung bietet Vodafone folgende Vorteile: Kosteneffiziente Überwachung im großen Maßstab: Entlastet und optimiert die Verwaltung von Echtzeit-Datenströmen an nachgelagerte Systeme.



Entlastet und optimiert die Verwaltung von Echtzeit-Datenströmen an nachgelagerte Systeme. Anpassungsfähig an neue 5G-Technologien: Bietet Netzwerk-Slice-Awareness und erweiterte Korrelation von 5G-Protokollen in virtuellen und physischen Umgebungen.



Bietet Netzwerk-Slice-Awareness und erweiterte Korrelation von 5G-Protokollen in virtuellen und physischen Umgebungen. Skalierung und Orchestrierung mit verteiltem CUPS: Nutzt Control and User Plane Separation (CUPS) für eine skalierbare Orchestrierung in verteilten 5G-Umgebungen und ermöglicht Anwendungen mit geringerer Latenz für ein reaktionsschnelles Erlebnis.



Nutzt Control and User Plane Separation (CUPS) für eine skalierbare Orchestrierung in verteilten 5G-Umgebungen und ermöglicht Anwendungen mit geringerer Latenz für ein reaktionsschnelles Erlebnis. Verbesserte 5G-Sicherheit: Bietet robuste, auf 5G-Netzwerke zugeschnittene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Infrastruktur und der Teilnehmerdaten. Simon Norton, Head of Digital & OSS, Vodafone, sagte: „Vodafone baut skalierbare und innovative Netzwerke auf, die in der Lage sind, mehr Datenverkehr, eine größere Anzahl von Diensten mit höherer Komplexität für die Bereiche Business to Consumer und Business to Business zu verwalten. Keysight stellt Vodafone automatisierte und skalierbare Tools für die Transparenz zur Verfügung, die für die Verbesserung der Leistung unseres 5G-Netzwerks von entscheidender Bedeutung sind und uns dabei helfen, ein zukunftssicheres, zuverlässiges, widerstandsfähiges und sicheres Netzwerk mit der höchstmöglichen Qualität der Nutzererfahrung zu schaffen.“



Recep Ozdag, Vice President und General Manager, Network Visibility Solutions bei Keysight, sagte: „Der Übergang zu 5G verändert die Landschaft für Netzwerkbetreiber wie Vodafone und bringt einzigartige Herausforderungen und Chancen mit sich. Die 5G Visibility Platform von Keysight bietet eine beispiellose Leistung und Flexibilität, die es Betreibern ermöglicht, die Betriebskosten drastisch zu senken und gleichzeitig ein Höchstmaß an Teilnehmerzufriedenheit in einem sicheren, robusten 5G-Netzwerk zu gewährleisten.“



