Allion Labs wählt Keysight Technologies als Testpartner für Zertifizierungstests von Thunderbolt™ 5-Produkten Keysight-Testlösungen steigern Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Thunderbolt 5-Zertifizierung Böblingen, 2. Juli 2024 – Allion Labs hat Keysight Technologies als Testpartner für Zertifizierungstests von Thunderbolt 5-Produkten ausgewählt. Damit ist Allion nun ein von Intel autorisiertes Zertifizierungslabor für Thunderbolt 5-Technologien.



Thunderbolt 5 stellt einen großen Fortschritt in der kabelgebundenen Konnektivität dar und bietet schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten, Unterstützung für Displays der nächsten Generation und eine verbesserte Energieversorgung. Mit einer Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s, fast dreimal mehr als bei Thunderbolt 4™, können Anwender große Dateien wie hochauflösende Videos oder komplexe 3D-Modelle in einem Bruchteil der Zeit übertragen, was einen reibungsloseren Arbeitsablauf, höhere Produktivität und eine beeindruckende Nutzererfahrung ermöglicht.



Die neueste Thunderbolt-Lösung verwendet eine Reihe spezifischer Protokolle und Funktionen. Um sicherzustellen, dass Produkte, die Thunderbolt-5-kompatibel sein sollen, diese strengen Standards erfüllen, sind Zertifizierungstests erforderlich. Gemeinsam engagieren sich Keysight und Allion für die Weiterentwicklung von Industriestandards und die Bereitstellung von hervorragenden Thunderbolt-Lösungen und -Services für ihre Kunden. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in ihrer gemeinsamen Absicht, Innovationen und Spitzenleistungen in der Branche anzustreben.



Allion verwendet die folgenden Keysight Messtechnik-Produkte für die Validierung der Thunderbolt 5-Zertifizierung: Oszilloskope der Serie Infiniium UXR-B



Hochleistungs-BERT der Serie M8000



ENA Vektor-Netzwerkanalysatoren Brian Shih, Chief Technology Officer bei Allion Labs, sagte: „Wir freuen uns, mit Keysight als Testpartner für Zertifizierungstests von Thunderbolt-5-Produkten zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf als Branchenführer bei Thunderbolt-Lösungen macht sie zum idealen Partner, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer Zertifizierungstests zu gewährleisten.“



Joachim Peerlings, Vice President und General Manager, Networks and Data Centers, Keysight, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Allion und deren Auswahl von Keysight für die Zertifizierung von Thunderbolt 5-Produkten bestätigt erneut unsere Position als Branchenführer bei Thunderbolt-Lösungen und unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



