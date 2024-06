Keysight und SmartViser ermöglichen Tests für den europäischen Energieeffizienzindex Die gemeinsame Lösung testet die Energieeffizienz von Smartphones und Tablets zur Erfüllung der Kennzeichnungsanforderungen. Böblingen, 13. Juni 2024 – Keysight Technologies und SmartViser haben sich zusammengetan, um Geräteherstellern eine Lösung zum Messen des Energieeffizienzindex (EEI) von Smartphones und Tablets zu bieten, damit sie die Anforderungen der Europäischen Union an die Angabe des Energiebedarfs erfüllen können. Mit dieser gemeinsamen Lösung kann die SmartViser viSer Testautomatisierungssoftware für Mobilgeräte mit jeder Konfiguration der Keysight UXM 5G Wireless Test Platform verwendet werden.



Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1669 müssen alle Smartphones und Tablets, die nach dem 20. Juni 2025 in der EU verkauft werden, ein EEI-Label haben. Um diese EU-Vorschrift zu erfüllen, müssen die Hersteller solche Geräte nach den in der Verordnung beschriebenen Verfahren testen, um ihren Batterieverbrauchsindex zu ermitteln. Die Gerätehersteller benötigen jedoch eine Plug-and-Play-Lösung für die EEI-Messung, die mit ihren bestehenden Testsystemen funktioniert.



Um diesem Bedarf gerecht zu werden, haben Keysight und SmartViser die Integration der beiden Plattformen verifiziert, um Anwendern der UXM 5G Wireless Test Platform die Möglichkeit zu geben, mit der viSer-Software automatisierte Tests zur gründlichen Beurteilung des Batterieverbrauchs eines Geräts durchzuführen.



Die Keysight UXM 5G Wireless Testlösung ist eine hochintegrierte Signaltestplattform mit Multiformat-Stack-Unterstützung, starker Rechenleistung und einer Fülle von Hochfrequenzressourcen. Die UXM 5G Wireless Testlösung unterstützt 3GPP Release 15 und darüber hinaus und ermöglicht Entwicklern, einen 5G-Anruf mit einem Prüfling in verschiedenen 5G New Radio-Implementierungsmodi aufzubauen. Sie unterstützt außerdem die Signalisierungsformate LTE, eMTC, Wi-Fi® und C-V2X.



Gilles Ricordel, CEO von SmartViser, sagte: „Seit 2021 arbeitet SmartViser eng mit EU-Behörden und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um die Kriterien für die EEI-Prüfung von Smartphones und Slate-Tablets festzulegen, und SmartViser bietet die viSer-Anwendung an, die diese Testanforderungen erfüllt. Die Integration von viSer mit dem Keysight UXM 5G Wireless Test Setup ermöglicht es uns, das Mobilfunk-Ökosystem zu bedienen, das für die Prüfung seiner Geräte auf Keysight zurückgreift.“



Muthu Kumaran, General Manager für Keysight's Device Acceptance Solutions, sagte: „Diese Zusammenarbeit mit SmartViser ermöglicht es uns, die Investitionen unserer Kunden in ihre Geräte durch die Bereitstellung wertvoller neuer Funktionen weiter aufzuwerten. Mit einem schnellen Upgrade können Gerätehersteller sofort mit der Durchführung von EEI-Tests beginnen, um die EU-Kennzeichnungsvorschriften mit den Geräten zu erfüllen, die sie ohnehin auf dem Prüfstand haben. Auf diese Weise können die Gerätehersteller nicht nur eine überlegene Leistung erzielen, die die Vorliebe der Verbraucher für ihre Produkte antreibt, sondern auch wichtige Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit bewältigen. Als Unternehmen freuen wir uns, dass wir diese Tests unterstützen können.“



