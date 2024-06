Keysight und Ericsson demonstrieren Pre-6G-Netzwerk Bei der Demo wird eine Kommunikationsverbindung zwischen einem Teststand für Basisstationen von Ericsson und einem emulierten Anwendergerät von Keysight hergestellt. Böblingen, 11. Juni 2024 – Keysight Technologies und Ericsson haben gemeinsam ein Proof-of-Concept für ein standardisiertes 6G-Netzwerk entwickelt, das auf der IEEE International Conference on Communications 2024 gezeigt wird. Am Ericsson-Stand (Nr. 318) wird ein Prototyp des 6G-Protokollstacks mit einer Ericsson-Basisstation und einem von Keysight bereitgestellten emulierten Anwendergerät (UE) vorgestellt.



Derzeit werden neue Frequenzbereiche für 6G-Kommunikationssysteme erforscht, um die Bandbreite und das verfügbare Spektrum zu erweitern. Die Nutzung höherer Frequenzen erfordert die Überwindung mehrerer Herausforderungen bei der Entwicklung, einschließlich der bekannten Hürden im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Hochfrequenz (HF) in diesen Bändern. Darüber hinaus muss der aktuelle 5G-Protokollstack modifiziert werden, um die größeren Bandbreiten und höheren Trägerfrequenzen zu unterstützen, die für 6G-Anwendungen erforderlich sind, aber bisher nicht in der Praxis getestet oder eingesetzt wurden.



Diese Demo, die auf Ericssons Pre-Standard 6G-Konzept basiert und auf die neuen Frequenzbänder zugeschnitten ist, stellt einen ersten Schritt zur Validierung eines 6G-Protokollstacks dar. Der modifizierte 5G-Stack wurde unter Verwendung realer Hardware erstellt, um eine Verbindung zwischen einer Basisstation und einem emulierten Endgerät herzustellen. Ausgehend von einer einfachen digitalen Schnittstelle arbeiteten die Teams zusammen, um verschiedene Aspekte des Protokolls im Kontext größerer Bandbreiten zu testen und die potenzielle Leistungsfähigkeit des Stacks zu demonstrieren.



Freddie Södergren, Vice President, Head of Technology & Strategy for Business Area Networks bei Ericsson, sagte: „Während wir uns in den frühen Phasen der 6G-Entwicklung bewegen, liegt unser Schwerpunkt auf dem Lernen und der Erforschung des transformativen Potenzials der zukünftigen Technologien. Die Erkundung neuer Frequenzbänder schafft ein kollaboratives Umfeld, in dem verschiedene Akteure zusammenkommen können, um die künftigen Konturen von Konnektivität und technologischer Innovation zu gestalten und sicherzustellen, dass solche fortschrittlichen Technologien nahtlos und nachhaltig in unsere vernetzte Welt integriert werden.“



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: „Durch die enge Zusammenarbeit mit Ericsson während des gesamten Entwicklungsprozesses waren unsere beiden Teams in der Lage, schnell eine funktionierende Verbindung zu schaffen und die Machbarkeit dieser Technologie zu zeigen. Die Erkenntnisse aus dem Projekt helfen uns dabei, sicherzustellen, dass unsere Lösungen 6G-fähig und rechtzeitig bereit sind, damit unsere Kunden als Erste auf den Markt kommen können.“



Weitere Informationen Paper von Ericsson: „A concept for evaluating sub-THz communication for future 6G“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



