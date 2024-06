Keysight ernennt Thierry Locquette zum Regional Vice President of Sales in EMEA Er soll in den kommenden Jahren für ein weiter beschleunigtes Wachstums in EMEA sorgen und den Kundenerfolg steigern. Böblingen, 5. Juni 2024 – Keysight Technologies hat die Ernennung von Thierry Locquette zum Regional Vice President of Sales in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt gegeben. Mit seinem umfassenden Fachwissen und seiner internationalen Ausrichtung ist Locquette für die Beschleunigung des Wachstums in den Schlüsselindustrien von Keysight verantwortlich, darunter Wireless, Halbleiter, Forschung und Bildung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Quantum und Automotive.



„Ich freue mich sehr, Keysight in der nächsten Phase seiner Entwicklung zu führen, das Wachstum voranzutreiben und unseren Kundensupport in der gesamten EMEA-Region zu verbessern“, sagte Thierry Locquette. „Seit seiner Gründung hat Keysight seine Marktposition weiter gestärkt und seine Forschungs- und Entwicklungspräsenz (F&E) in Europa sowohl organisch als auch durch Akquisitionen erheblich ausgebaut. Wir verfügen nun über 15 F&E- und Produktionsstandorte in der Region. Ich freue mich darauf, diesen Schwung weiter auszubauen und mit unseren Teams zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir marktführende Lösungen anbieten, die den lokalen Kundenbedürfnissen entsprechen.“



Diese strategische Ernennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Keysight, seine Präsenz in der EMEA-Region auszubauen und die Beziehungen zu den Kunden vor Ort zu stärken. Ein wichtiges Beispiel ist die Eröffnung des neuen Technologiezentrums in Bochum, in das Keysight kürzlich investiert hat. Das Ziel ist es, die Testlösungen des Unternehmens für die Automobilindustrie zu verbessern und eine engere Zusammenarbeit mit den Kunden vor Ort zu fördern. Diese weiter verbesserte Kundenbeziehung ist eine der zentralen Prioritäten von Locquette, kombiniert mit seinen fundierten regionalen Kenntnissen und Marktkenntnissen, die Keysight zu Wachstum verhelfen werden.



Als erfahrener Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bei Keysight hatte Locquette verschiedene Vertriebspositionen innerhalb des Unternehmens inne. Während seiner gesamten Laufbahn haben Locquettes kundenorientierte Führungsqualitäten und seine Marktkenntnisse dazu beigetragen, dass seine Teams Wachstum erzielen konnten. Zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben wird Locquette weiterhin als General Manager von Keysight Frankreich tätig sein. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



