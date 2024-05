Keysight stellt Impulsgenerator-Option für Handheld-Analysatoren vor Neue Softwareanwendung macht FieldFox zum einzigen Handheld-Analysator der Industrie mit integriertem Signalgenerator für Frequenzen bis zu 54 GHz. Böblingen, 16. Mai 2024 – Keysight Technologies hat die Softwareanwendungen für sein FieldFox-Portfolio von tragbaren Hochfrequenz (HF)-Analysatoren um einen Impulsgenerator erweitert. Die herunterladbare Option 357, die für die FieldFox-Handanalysatoren der B- und C-Serie verfügbar ist, bietet Ingenieuren im Feld eine Vielzahl von Impulsarten bei Frequenzen bis zu 54 GHz.



Ingenieure im Außendienst führen routinemäßige Wartungsarbeiten an HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellensystemen (mmWave) durch und beheben deren Fehler. Bei ihrer Arbeit müssen sie eine Vielzahl von Geräten und Systemen testen, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren. Dazu verwenden sie die von einem Impulsgenerator erzeugten Datensignale. Um die verschiedenen Arten von Impulsen zu erzeugen, die für Feldtests benötigt werden, benötigen Ingenieure mehrere teure Impulsgeneratoren, die möglicherweise nicht speziell für den Einsatz im Feld entworfen wurden.



Die Signalgenerator-Software Keysight FieldFox Option 357 löst diese Herausforderung, indem sie es Entwicklern ermöglicht, vorhandene FieldFox-Handheld-Analysatoren der B- und C-Serie schnell aufzurüsten, um ihre spezifischen Testanforderungen unterwegs zu erfüllen. Um die Vorteile des einzigen tragbaren Analysators der Industrie mit integriertem Impulsgenerator nutzen zu können, benötigen die Entwickler lediglich einen Software-Lizenzschlüssel und ein Firmware-Upgrade.



Die neue Signalgeneratoranwendung Option 357 bietet die folgenden Vorteile: Maximale Trägerfrequenz-Abdeckung – Betrieb bei Frequenzen bis zu 54 GHz, abhängig vom verwendeten FieldFox-Modell.



– Unterstützt Anwendungen wie Radartests im Feld für die Flugsicherung, die Simulation von Automotive-Radar, die Durchführung von EMI-Leckagetests im Feld und die Prüfung der Ausbreitungsverluste von Mobilfunknetzen. Optimierung der Investitionen in Messgeräte im Feld – Ermöglicht Ingenieuren das schnelle Hinzufügen von Impulsgenerierungs-Funktionen zu vorhandenen FieldFox-Handhelds, um Zeit und Geld zu sparen. Vince Nguyen, Vice President und General Manager, Aerospace, Defense, and Government Solution Group bei Keysight, sagte: „Ingenieure im Außendienst benötigen flexible Testlösungen, die sich schnell an sich ändernde Anforderungen anpassen lassen. Mit der Impulsgenerator-Softwareanwendung FieldFox Option 357 bietet Keysight eine seit langem gesuchte Funktion für anspruchsvolle Feldanwendungen in der Luft- und Raumfahrt-, Automotive- und Telekommunikationsindustrie. Als einziger Handheld-Analysator mit integriertem Pulsgenerator, der bis zu 54 GHz abdeckt, optimiert FieldFox die Investitionen in Messgeräte für den Feldeinsatz mit einer softwaredefinierten Plattform, die einfach über Softwarelizenzschlüssel konfiguriert werden kann.”



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



