Keysight und ETAS verbessern die Cybersecurity im Automotive-Bereich Die Fuzz-Testing-Software „ESCRYPT CycurFUZZ“ von ETAS wird in die Keysight Automotive Cybersecurity Test Platform integriert. Böblingen, 8. Mai 2024 – Keysight Technologies und ETAS kooperieren, um Automobilherstellern und -zulieferern eine umfassende Automotive Cybersecurity-Lösung zur Verfügung zu stellen, die gewährleistet, dass Fahrzeuge geschützt sind, wenn sie auf die Straße kommen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das intelligente Automotive Fuzzer Tool ESCRYPT CycurFUZZ von ETAS in die Automotive Cybersecurity Test Platform von Keysight integriert.



Die zunehmende Konnektivität von Fahrzeugen birgt Cybersecurity-Risiken, die entschärft werden müssen, um die Entwicklung von sicheren Fahrzeugen zu gewährleisten. Eine Komponente eines effektiven, umfassenden Sicherheitstests ist Fuzzing, eine Testautomatisierungsmethode, bei der ungültige, fehlerhafte oder unerwartete Eingaben in ein Gerät eingespeist werden, um Fehler und Schwachstellen aufzudecken.



Durch die Aufnahme von ESCRYPT CycurFUZZ in die Keysight Automotive Cybersecurity-Lösung können Automobilhersteller Testobjekte über CAN-Schnittstellen (Controller Area Network) schnell fuzzen. Das vollständig in die Keysight-Lösung integrierte Tool CycurFUZZ bietet eine intelligente Software für das CAN-Bus-Fuzzing auf Modul- oder Systemebene. Auf diese Weise kann der Automotive-CAN-Bus des Prüflings automatisch auf unbekannte Sicherheitslücken gescannt und Software-Schwachstellen aufgedeckt werden. Die Integration von ESCRYPT CycurFUZZ stellt sicher, dass die mit dem CAN-Bus zusammenhängenden Cybersecurity-Risiken wirksam entschärft werden.



Die Keysight Automotive Cybersecurity-Lösung ermöglicht automatisierte Tests aller Schichten des OSI-Stacks (Open Systems Intercommunication) für Fahrzeugschnittstellen, einschließlich Wi-Fi, Mobilfunk, Bluetooth, CAN und Automotive Ethernet, um die Robustheit von Teilkomponenten der elektronischen Steuereinheit (ECU) und der telematischen Steuereinheit (TCU) oder des gesamten Fahrzeugs zu überprüfen. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung Automobilherstellern und Zulieferern die Einhaltung internationaler Cybersecurity-Vorschriften wie UN R-155 und ISO / SAE 21434.



Eric Cesa, Vice President Sales North America and Brazil, ETAS, sagte: „Unsere Vereinbarung mit Keysight ist ein Beispiel dafür, wie Automobilhersteller und ihre Zulieferer durch Zusammenarbeit die Softwarequalität und die Cyber-Resilienz ihrer Produkte kontinuierlich verbessern können.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysight's Automotive and Energy Solutions, sagte: „Zukunftssichere Tests sind entscheidend, um die Risiken von Cyberangriffen im Automobilbereich zu mindern. Die Zusammenarbeit mit ETAS bei der Integration dieses schnellen Fuzzing-Tests in unsere Automotive Cybersecurity-Lösung hilft Anwendern, Industriestandards zu erfüllen und gleichzeitig das Wissen über ihre Bedrohungs-Datenbank zu erweitern.”



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



