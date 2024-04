Keysight, Synopsys und Ansys liefern HF-Design-Migrationsfluss für den N6RF+-Prozessknoten von TSMC Der neue Ablauf bietet eine effiziente, integrierte Lösung für das Re-Design von Hochfrequenzschaltungen auf der Grundlage der Synopsys Custom Design-Familie, der elektromagnetischen Simulation von Keysight und der Ansys Bauteil-Synthese. Böblingen, 30. April 2024 – Keysight Technologies, Synopsys und Ansys stellen einen neuen integrierten HF-Design-Migrationsfluss von TSMCs N16-Prozess auf die N6RF+-Technologie vor, um die Anforderungen an Leistung, Performance und Fläche (Power, Performance and Area, PPA) der anspruchsvollsten integrierten Wireless-Schaltungsanwendungen von heute zu erfüllen. Der neue Migrations-Workflow integriert Millimeterwellen- (mmWave) und HF-Lösungen von Keysight, Synopsys und Ansys in einen effizienten Design-Flow, der das Re-Design von passiven Bauelementen und Design-Komponenten für den fortschrittlicheren HF-Prozess von TSMC optimiert.



Diese Initiative zur Migration von HF-Designs erweitert die Analog Design Migration (ADM)-Methodik von TSMC um zusätzliche Funktionen für HF-Schaltungsentwickler. Neben den Produktivitätsgewinnen, die ADM bietet, zeigt der Migrations-Workflow von Keysight, Synopsys und Ansys eine erhebliche Leistungsreduzierung für ein 2,4-GHz-LNA-Design (Low Noise Amplifier), das auf den N6RF+-Prozess umgestellt wurde.



Zu den wichtigsten Komponenten des Design-Migrationsflusses gehören: Die Synopsys Custom Design-Familie, bestehend aus der Synopsys Custom Compiler™-Layoutumgebung mit Synopsys ASO.ai™ für die schnelle Migration von Analog- und HF-Designs und dem Synopsys PrimeSim™ Schaltungssimulator



Keysight RFPro für die Parametrierung von Bauelementen, automatische Werteanpassung und elektromagnetische (EM) Simulation



Ansys RaptorH™ für die Elektromigrationsanalyse auf dem Halbleiter und VeloceRF™ für die Synthese passiver Komponenten HF-Schaltungsentwickler können den Migrationsfluss nutzen, um ihre Bauelemente schnell auf die N6RF+-Prozessspezifikationen umzubauen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Keysight RFPro ermöglicht die Parametrisierung von passiven Bauelementen, einschließlich Induktivitäten, und erstellt automatisch hochgenaue Simulationsmodelle mit einem auf den neuen Prozess abgestimmten Layout neu. Die Entwickler sehen das neu erstellte Bauelement-Layout in Synopsys Custom Compiler zusammen mit den synthetisierten Induktivitäten aus Ansys VeloceRF und führen dann eine interaktive EM-Analyse in komplexen Wireless-Chips durch.



Sanjay Bali, Vice President Strategy and Product Management EDA Group, Synopsys, sagte: „Die Notwendigkeit, Designs schnell von Knoten zu Knoten zu migrieren, ist von entscheidender Bedeutung, um den unaufhaltsamen Entwicklungen der Branche hin zu einer verbesserten Ergebnisqualität auf den führenden Prozesstechnologien von TSMC gerecht zu werden. Der neue Flow, der die Lösungen Custom Compiler, ASO.ai und PrimeSim von Synopsys nutzt, bietet eine integrierte Migrationslösung für HF- und Analog-Designs, die eine effiziente Migration von Designs von der TSMC N16-Technologieplattform auf N6RF+ ermöglicht. Durch die Kombination der Stärken der bewährten und branchenführenden HF- und mmWave-Lösungen von Keysight, Synopsys und Ansys erhalten gemeinsame Kunden einen interoperablen Design-Flow, der massive Produktivitätssteigerungen ermöglicht.“



Niels Faché, Vice President und General Manager, Keysight EDA, sagte: „Die Erfüllung der PPA-Anforderungen bei gleichzeitiger Einhaltung der neuen Regeln für das Prozessdesign ist eine der größten Herausforderungen für komplexe HF-Chip-Designs. Entwickler von HF-Schaltungen möchten ihre IP-Bibliotheken mit N16-Bauelementen und -Komponenten nutzen und wiederverwenden, um ihren ROI zu verbessern. Dieser neue Ablauf erleichtert ein schnelles Re-Design in der neuesten TSMC N6RF+ Technologie für bestehende Komponenten, die ursprünglich in N16 entwickelt wurden. Mit Keysight RFPro können Entwickler von Schaltungen die Parametrisierung von Bauelementen, die Generierung neuer Simulationsmodelle und die interaktive EM-Analyse innerhalb der Synopsys Custom Compiler-Layout-Umgebung einfach durchführen. Es sind keine zeitaufwendigen Datenübertragungen oder Domänenspezialisierungen erforderlich, was die Gesamtproduktivität für HF-Schaltungsentwickler erhöht.“



John Lee, Vice President und General Manager der Semiconductor, Electronics and Optics Business Unit bei Ansys, sagte: „Elektromagnetische Simulation und Modellierung spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von vorausschauenden, präzisen Lösungen für HF, High-Speed-Analogtechnik, HPC-Datenübertragung, 3DIC-Interconnect und Co-Packaged-Optik. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Keysight, Synopsys und TSMC, denn sie ermöglicht es Ansys, einige der anspruchsvollsten Probleme in diesem sich schnell entwickelnden und dynamischen Markt zu lösen. Durch die Förderung offener Plattformen, die Best-of-Breed-Lösungen integrieren, werden unsere gemeinsamen Kunden einen größeren Nutzen erzielen und bessere Produktergebnisse erzielen.“



Dan Kochpatcharin, Leiter der Design Infrastructure Management Division bei TSMC, sagte: „Wir freuen uns über unsere jüngste Zusammenarbeit mit Ansys, Keysight und Synopsys, die unseren gemeinsamen Kunden einen effizienten Weg zur Migration ihrer Designs auf unsere fortschrittlicheren Prozesse bietet und sicherstellt, dass sie die strengen PPA-Anforderungen erfüllen. Wir sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit mit unseren Open Innovation Platform® (OIP)-Ökosystempartnern fortzusetzen, um Kunden Designs der nächsten Generation mit Lösungen zu ermöglichen, die von der erheblichen Leistungssteigerung unserer Spitzentechnologien profitieren.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



