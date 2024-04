Keysight gibt Übernahmeangebot für Spirent Communications bekannt Das Geschäftsfeld von Spirent ist in hohem Maße attraktiv und passt gut zu Keysights langfristiger Strategie für softwarezentrierte Lösungen Böblingen und London, 4. April 2024 – Keysight Technologies hat seine Absicht bekannt gegeben, das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Spirent Communications PLC zu einem Preis von 199 Pence pro Spirent-Aktie zu erwerben. Das entspricht einem Wert von ca. 1,158 Mrd. Pfund (1,463 Mrd. US-Dollar) für Spirent auf vollständig verwässerter Basis. Spirent-Aktionäre haben außerdem Anspruch auf eine Sonderdividende von 2,5 Pence pro Spirent-Aktie anstelle einer Schlussdividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr.



Das Board of Directors von Spirent beabsichtigt, das Angebot einstimmig zu empfehlen. Das Angebot hängt dabei unter anderem von der Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Spirent-Aktionäre bei einem Gerichtstermin und der Spirent-Hauptversammlung sowie von der Genehmigung der Aufsichtsbehörden ab.



Keysight betrachtet das Geschäft von Spirent als in hohem Maße attraktiv und passend zu Keysights langfristiger Strategie für softwarezentrierte Lösungen. Keysight ist überzeugt, dass es strategische Synergien zwischen den beiden Unternehmen gibt und die sich ergänzenden Produkte der beiden Unternehmen den Kunden helfen werden, ihre komplexen technischen Herausforderungen zu bewältigen. Keysight und Spirent konzentrieren sich beide auf die Ermöglichung langfristiger technologischer Megatrends in verschiedenen Endmärkten, einschließlich Kommunikation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil- und Unternehmenssektor. Keysight erwartet, mit den Angeboten von Spirent neue verfügbare Marktchancen in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zu erschließen.



Die Übernahme erfüllt die strategischen und finanziellen M&A-Kriterien von Keysight, und nach der Integration erwartet Keysight, dass sie sich positiv auf die Brutto- und Betriebsmargen von Keysight auswirken wird.



Satish Dhanasekaran, President & Chief Executive Officer von Keysight, kommentierte die Übernahme mit den Worten: „Spirent verfügt über ein differenziertes Portfolio, das sehr gut zu Keysight passt. Beide Unternehmen haben einen gemeinsamen Fokus auf die Stärkung und Beschleunigung von hochwertigen Lösungen für den Anwender. Mit Keysight schließt sich Spirent einer Plattform an, die über eine beträchtliche Kundengröße verfügt und das notwendige Kapital und die Ressourcen bereitstellen kann, um Spirent beim Wachstum und der beschleunigten Umsetzung seiner strategischen Vision zu unterstützen. Die langfristigen Kundenbeziehungen, die Branchenexpertise und die globale Reichweite von Keysight werden Spirent dabei helfen, die Produktentwicklung voranzutreiben und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir glauben, dass Keysight ein hervorragendes Zuhause für Spirent sein wird, um zu gedeihen und ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen, da wir eine ähnliche Unternehmenskultur haben, in der Kundenorientierung und Leistung großgeschrieben werden. Unser hervorragendes Angebot erkennt den Wert der bisherigen Leistungen von Spirent und die spannenden Aussichten, die sich aus der Kombination unserer komplementären Produktportfolios ergeben, um End-to-End-Lösungen für Kunden über deren gesamten Lebenszyklus hinweg anzubieten.“



Es kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion, die in der formellen Ankündigung unter https://investor.keysight.com/investor-resources/proposed-acquisition-of-spirent detailliert beschrieben ist, durchgeführt wird.



Über Spirent Communications plc



Spirent Communications plc (LSE: SPT) ist der weltweit führende Anbieter von automatisierten Test- und Zuverlässigkeitslösungen für Netzwerke, Cybersecurity und Positionierung. Das Unternehmen bietet innovative Produkte, Dienstleistungen und Managed Solutions, die sich den Test-, Assurance- und Automatisierungsherausforderungen einer neuen Generation von Technologien stellen, darunter 5G, SD-WAN, Cloud, autonome Fahrzeuge und darüber hinaus. Vom Labor bis zur realen Welt hilft Spirent Unternehmen, ihr Versprechen an ihre Kunden einer neuen Generation von vernetzten Geräten und Technologien zu erfüllen. Weitere Informationen über Spirent Communications plc finden Sie unter https://corporate.spirent.com/. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG