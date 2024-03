Keysight Technologies als Testpartner für das Satellite NB-IoT Early Adopter Program der Deutschen Telekom ausgewählt Den Programmteilnehmern wird ein nicht-terrestrisches End-to-End-Narrowband-Netzwerk für das Internet der Dinge zur Verfügung gestellt, um die Validierung von Referenzdesigns zu ermöglichen. Böblingen, 7. März 2024 – Keysight Technologies wurde als Testpartner für das Satellite NB-IoT Early Adopter Program der Deutschen Telekom im Bereich Satelliten-NB-IoT ausgewählt. Keysight Technologies bietet ein End-to-End-Testbed für das nicht-terrestrische Netzwerk (NTN) des Narrowband Internet of Things (NB-IoT) an, um Entwicklern und Designern die Validierung von Referenzdesigns für Lösungen zu ermöglichen, die NTN-Standards der 3GPP Release 17 (Rel-17) verwenden.



Das von der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit Skylo und Murata geleitete Satellite NB-IoT Early Adopter Program befasst sich mit den entscheidenden Herausforderungen, die sich aus der begrenzten Mobilfunkabdeckung ergeben, und ermöglicht die Datenübertragung über große Entfernungen. Durch die Einbeziehung der Satellitenkommunikation beschleunigt das Programm die Entwicklung und Einrichtung von NB-IoT-Lösungen und bietet eine zuverlässige, universelle und sichere Datenübertragung.



Die Programmteilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu hochmodernen Lösungen der Deutschen Telekom, Skylo und Murata, einschließlich eines frühen Entwicklungszugangs zu den ersten auf Rel-17-Standards basierenden NB-IoT-Modulen und einem globalen Satellitennetzwerk. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer hochmoderne Hardware, Konnektivitätsdienste, engagierten Support und die Möglichkeit, NB-IoT-NTN-Lösungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden.



Als Testpartner bietet Keysight den Programmentwicklern Zugang zum NB-IoT-NTN-Testbed, das auf den branchenführenden NTN-Testlösungen von Keysight basiert, sowie zu den Skylo-Zertifizierungstestplänen. Dadurch wird sichergestellt, dass zertifizierte NB-IoT-fähige Geräte nahtlos in das Skylo-Satellitennetzwerk integriert werden können, was unübertroffene Flexibilität und Effizienz bietet.



Jens Olejak, Head of Satellite IoT Program bei der Deutschen Telekom, sagte: „Keysight wurde als Testpartner für das Satellite NB-IoT Early Adopter Program ausgewählt, weil das Unternehmen umfassend mit allen Marktteilnehmern zusammenarbeitet und bereits in den frühesten Entwicklungsphasen beispiellose NTN-Lösungen anbietet. Diese Zusammenarbeit wird Entwicklern die Möglichkeit geben, mit Vertrauen zu innovieren, indem sie die Expertise von Keysight in führenden, heute verfügbaren Lösungen nutzen.“



Lucas Hansen, Vice President, Wireless Devices and Operators, Keysight, sagte: „Die einzigartige Position von Keysight liegt in unserer umfassenden Expertise, die sowohl Mobilfunk- als auch Satellitentechnologien nahtlos nutzt, und in der Bereitstellung von End-to-End-Lösungen, einschließlich Netzwerkmodellierung, Protokollemulation, Feldtests und Anwendungstests. Unsere NB-IoT-NTN-Lösungen setzen den Standard für die Validierung der dynamischen Fähigkeiten von NB-NTN-Geräten und -Systemen, was durch unsere Vorreiterrolle bei der Definition des Testplans von Skylo verdeutlicht wird.” Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



