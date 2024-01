Keysight und Samsung zertifizieren elektromagnetische Simulationssoftware für die 8LPP-Prozesstechnologie von Samsung Foundry Entwicklungsingenieure können jetzt mit RFPro elektromagnetische Simulationen für Schaltungen in Samsungs fortschrittlichster 8nm Low Power Plus Hochfrequenz-Halbleiterprozesstechnologie durchführen. Böblingen, 31. Januar 2024 – Die elektromagnetische (EM) Simulationssoftware RFPro von Keysight Technologies, Teil der integrierten Keysight EDA Advanced Design System (ADS) Tool-Suite, ist jetzt von Samsung Foundry für Entwickler zertifiziert, die auf den 8-Nanometer (nm) LPP (Low Power Plus) Prozess von Samsung abzielen. Die neue EM-Simulationsfunktion unterstützt zusammen mit den Prozessdesign-Kits (PDKs) für Samsungs Hochfrequenztechnologien für Schaltungs- und physikalische Designs die Erreichung des First-Pass-Erfolgs von Entwicklerteams von integrierten Hochfrequenzschaltungen (RFIC).



Keysight ADS, RFPro und GoldenGate sind führende Plattformen für das Design von HF- und Mikrowellenschaltungen, die Entwicklern helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen mit fortschrittlichen Lösungen für die RFIC- und EM-Simulation zu meistern. RFPro ist eine 3D-EM-Simulationsschnittstelle, die in ADS-, Cadence Virtuoso- und Synopsys Custom Compiler-Umgebungen integriert ist. Entwickler von HF- und Mikrowellenschaltungen, die diese Umgebungen verwenden, können die interaktive EM-Co-Simulation zur Abstimmung und Optimierung während des Layouts und nicht als separaten, eigenständigen Analyseschritt durchführen. RFPro enthält Momentum 3D Planar und FEM Full 3D EM-Simulatoren mit automatischem Experten-Setup, um die interaktive Simulation zu beschleunigen und den Entwicklungszyklus zu verkürzen.



Samsung Foundry ist die führende Halbleiter-Foundry, die optimierte Foundry-Lösungen anbietet, einschließlich modernster Prozesstechnologie, validierter IP und Design-Service-Lösungen. Das 8LPP PDK von Samsung enthält jetzt Technologiedateien für die Verwendung in Keysight EDA RFPro.



Sangyun Kim, Vice President und Leiter des Foundry Design Technology Teams bei Samsung Electronics, sagte: „Samsung hat erfolgreich mit Keysight EDA zusammengearbeitet, um die komplexesten HF-Probleme für unsere Kunden zu lösen. Die Zertifizierung der 8LPP-Technologie mit RFPro von Keysight bedeutet, dass die Simulation verschiedener Induktivitäten eine hochpräzise Korrelation mit Messungen am Halbleiter gemäß den Zertifizierungsstandards von Samsung erreicht. Das ist die Erste von vielen, und wir werden weiterhin mit Keysight zusammenarbeiten, um solche Zertifizierungen für unsere verschiedenen HF-Technologieangebote sicherzustellen.“



Nilesh Kamdar, Senior Director und RF and Microwave Portfolio Manager bei Keysight, sagte: „Foundry-Kunden benötigen Design Tool-Lösungen, die eine schnellere Markteinführung von RFICs und Workflows ermöglichen. Keysight EDA ist ein langjähriger Partner im Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) Programm, und wir haben zusammengearbeitet, um unseren gemeinsamen Kunden den Erfolg mit Samsungs fortschrittlichen Halbleitertechnologien zu sichern. Unsere Partnerschaft hat in diesem Jahr mit der Zertifizierung von RFPro für die Samsung 8LPP-Prozesstechnologie einen weiteren Meilenstein erreicht, der es Entwicklern ermöglicht, schnelle und genaue EM-Simulationen durchzuführen und so die interaktive Analyse von EM-Effekten in ihren komplexen Designs zu erleichtern.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



