Keysight liefert Nutzlasttestlösung für die erste HummingSat-Mission von SWISSto12 Lösung wird Ku-Band-Bent-Pipe-Transceiver-Nutzlast validieren, die Rundfunkdienste für Medienunternehmen und Breitbandkonnektivität für Telekommunikationsanbieter bereitstellen wird Böblingen/Bochum, 7. November 2023 – Keysight Technologies hat angekündigt, dass SWISSto12, einer der am schnellsten wachsenden Satelliten- und Hochfrequenz (HF)-Nutzlasthersteller in Europa, das Keysight Payload Test System (PTS) ausgewählt hat, um die HF-Nutzlast seines ersten geostationären HummingSat-Satelliten, Intelsat 45, zu validieren. Der HummingSat ist ein kleiner, innovativer Telekommunikationssatellit, der in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft und Kunden wie Intelsat und Viasat entwickelt wurde.



Beim Start eines Telekommunikationssatelliten ist kein Platz für Fehler. Sobald er in der Umlaufbahn ist, muss jedes der komplexen Systeme und Nutzlasten eines Satelliten einwandfrei funktionieren. Daher müssen die Satellitenhersteller jedes Teil eines Satelliten während der Produktion und Montage gründlich testen, um die Leistung der Nutzlast des Satelliten zu überprüfen, bevor er die Startrampe verlässt.



Intelsat 45, dessen Start für 2026 geplant ist, wird über einen Ku-Band-Transceiver Rundfunkdienste für Medienunternehmen und Breitbandkonnektivität für Telekommunikationsanbieter bereitstellen. Das Keysight PTS bietet SWISSto12 ein komplettes integriertes Set von Messgeräten, Signalkonditionierungs- und Messkalibrierungshardware sowie Steuerungssoftware, um die HummingSat HF-Nutzlast umfassend und gründlich zu testen.



Das PTS wird mit der HummingSat-Nutzlast über eine modulare Schaltmatrix-Plattform verbunden. Diese enthält schaltbare CalPod Assembly Module, die eine Kalibrierung der Uplink- und Downlink-Pfade ohne Unterbrechung der Verbindung ermöglichen. Mit dieser Funktion wird eine bewegliche Software-Kalibrierungsebene geschaffen, die den Produktionsfluss vereinfacht, da Unterbrechungen, die normalerweise mit periodischen Kalibrierungen einhergehen, vermieden werden. Darüber hinaus ist die Keysight CodeOne™ Software-Suite mit den SWISSto12 Systemcontrollern verbunden, um automatisierte, genaue und wiederholbare Messungen für alle Nutzlasttestzyklen zu ermöglichen.



Das Keysight PTS verwendet hochwertige Messgeräte und zeichnet sich durch einen modularen Aufbau aus, der flexibel und einfach aufrüstbar ist. Die SWISSto12 PTS-Konfiguration umfasst den Analogsignalgenerator E8257D PSG, den PXIe-Vektor-Netzwerkanalysator M9837A und den PXA-Signalanalysator N9030B.



Emile de Rijk, Chief Executive Officer und Gründer von SWISSto12, sagte: „Im Rahmen unserer Bemühungen zur Optimierung und Industrialisierung unserer Montage- und Testaktivitäten für HummingSat freuen wir uns, dass wir uns für den anerkannten Messtechnik-Anbieter Keysight Technologies und sein Payload Test System entschieden haben. Damit können wir sicherstellen, dass unsere kleine GEO-Nutzlast alle für eine erfolgreiche Mission notwendigen Leistungsparameter erfüllt.“



Greg Patschke, General Manager der Keysight Aerospace / Defense and Government Solutions Unit, sagte: „Die Komplexität von Satelliten und ihr Charakter als ‚System aus Systemen‘ machen das Testen und Bewerten zu einem kritischen Aspekt, um den Erfolg der Mission sicherzustellen. Dank des Keysight Payload Testing Systems kann SWISSto12 sicherstellen, dass die HF-Nutzlast der HummingSats, die sie in den geostationären Orbit bringen, während der gesamten Dauer ihrer Missionen wie erwartet funktioniert.“ Über Keysight Technologies



Greg Patschke, General Manager der Keysight Aerospace / Defense and Government Solutions Unit, sagte: „Die Komplexität von Satelliten und ihr Charakter als ‚System aus Systemen' machen das Testen und Bewerten zu einem kritischen Aspekt, um den Erfolg der Mission sicherzustellen. Dank des Keysight Payload Testing Systems kann SWISSto12 sicherstellen, dass die HF-Nutzlast der HummingSats, die sie in den geostationären Orbit bringen, während der gesamten Dauer ihrer Missionen wie erwartet funktioniert."



