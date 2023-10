Keysight investiert in neues Technologiezentrum in Bochum zum Ausbau von Testlösungen für Elektrofahrzeuge Neuer Standort in Bochum für künftigen Testbedarf der Automobilindustrie eröffnet / Modernes Forschungs- und Entwicklungslabor für Lösungen im Bereich Elektromobilität und zur High-Speed-Datenübertragung / Ausbau von Testlösungen für Elektrofahrzeuge und für die nächste Generation von Rechenzentren- sowie Mobilfunkstandards Böblingen/Bochum, 30. Oktober 2023 – Keysight hat ein neues Technologiezentrum in Bochum eröffnet und baut damit seine Testlösungen für die Automobilindustrie weiter aus. Mit rund 300 Gästen feierte Keysight die Eröffnung im Herzen des Innovationsquartiers Mark 51°7 in Bochum. Das neue Technologiezentrum in Bochum ist nach dem Hauptsitz in Böblingen der zweitgrößte Keysight-Standort in Deutschland.



Der Automobilsektor macht rasante Fortschritte in den Bereichen der elektronischen Technologie und unterstützt zunehmend saubere Energien. Infolgedessen besteht ein wachsender Bedarf an innovativen und fortschrittlichen Testlösungen, mit denen sich schnelle Fortschritte in der E-Mobilität, beim autonomen Fahren, bei vernetzten Autos und in der Automobilelektronik erzielen lassen.



Keysight bezieht nun einen größeren Standort im Innovationsquartier Mark 51°7 in Bochum, um diesen Bedarf zukünftig abdecken zu können. Im modernen Technologiezentrum wird Keysight seine Testlösungen für E-Mobilität ausbauen und am Standort in Bochum neue Standards setzen.



Das Herzstück des Technologiezentrums ist ein rund 3.300 m² großer Forschungs- und Entwicklungsbereich, in dem Testlösungen für elektronische Komponenten für den Automobil- und Industriebereich entwickelt und gebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Testlösungen für die High-Speed-Datenübertragung für zukünftige Rechenzentren- und Mobilfunkstandards wie 6G.



Dr. Joachim Peerlings, Geschäftsführer von Keysight Deutschland, sagt: „Wir sind begeistert, auf Mark 51°7 einen hervorragenden Standort für unsere wachsenden Technologiebereiche gefunden zu haben. In der Region finden wir Diversität und die Talente, die wir für zukunftsweisende Innovationen suchen. Die Nähe und die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen sowie Hochschulen vor Ort sind von entscheidender Bedeutung für die Entstehung technologischer Innovationen. All diese Faktoren haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns hier für den zweitgrößten Standort in Deutschland entschieden haben.“



Auch der Keysight Standortleiter Prof. Dr. Michael Schugt blickt der Eröffnung des neuen Standortes freudig entgegen: „Mit unserem neuen Technologiezentrum auf Mark 51°7 schaffen wir die optimale Umgebung für unsere zukunftsweisenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in der Region deutlich zu stärken und einen signifikanten Beitrag zur Stärkung des Innovationsstandortes Bochum zu leisten.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



