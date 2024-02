Benchmarking-Lösung von Keysight beschleunigt den Einsatz von Infrastruktur für künstliche Intelligenz Emulation von Hunderten Beschleunigern für künstliche Intelligenz erreicht tiefere Einblicke in die Netzwerkleistung, höhere Skalierbarkeit und kürzere Markteinführungszeiten. Böblingen, 29. Februar 2024 – Keysight Technologies ist mit der Einführung der Keysight AI Data Center Test Platform in das Infrastruktur-Ökosystem für künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) eingestiegen, um Innovationen bei der Validierung und Optimierung von KI/ML-Netzwerken zu beschleunigen. Die Lösung verbessert das Benchmarking von neuen KI-Infrastrukturen mit beispielloser Skalierbarkeit und Effizienz erheblich.



Der Einsatz und die Nutzung von KI nimmt in allen Industriesegmenten rasant zu, und der Wettlauf um das schnelle und effiziente Trainieren und Bereitstellen neuer KI-Modelle ist für Unternehmen von höchster Priorität. KI/ML-Workloads verarbeiten riesige Datenmengen, die eine hohe Netzwerkbandbreite und Rechenleistung erfordern, um die Trainingszeit zu verkürzen. Die Kosten für die Entwicklung und Validierung umfangreicher „Was-wäre-wenn“-Szenarien sind jedoch selbst für die größten KI-Betreiber unerschwinglich.



Um diese Herausforderung zu meistern und das Design und Testen von KI/ML-Infrastrukturen zu beschleunigen, bietet die Keysight AI Data Center Test Platform hochgradig abstimmbare KI-Workload-Emulation, vorgefertigte Benchmarking-Apps und Tools zur Datensatzanalyse, um die Leistung der KI/ML-Cluster-Netzwerkstruktur deutlich zu verbessern.



Um das KI/ML-Netzwerkdesign zu beschleunigen, bietet die Keysight Lösung für Rechenzentren: Emuliert KI-Workloads im großen Maßstab mit messbarer Genauigkeit



Vereinfacht den Benchmarking-Prozess



Führt definierte KI/ML-Verhaltensmodelle aus



Bietet eine Auswahl an Test-Engines – Auswahl zwischen KI-Workload-Emulation auf Keysight Hardware Load Appliances und Software-Endpunkten auf realen KI-Beschleunigern zum Vergleich der Benchmarking-Ergebnisse. Die Keysight-Plattform ermöglicht die Validierung und das Experimentieren mit dem Fabric-Design in großem Maßstab auf realistische und kosteneffektive Weise. Diese Lösung ergänzt das Testen von KI/ML-Workloads mit GPUs und bietet KI-Betreibern eine skalierbare, robuste und integrierte KI-Testplattform.



Alan Weckel, Gründer und Technologieanalyst der 650 Group, sagte: „800GE ist ein entscheidender Treiber für das KI/ML-Wachstum, da diese Technologie die schnellste Zunahme aller Portgeschwindigkeiten in der Geschichte von Rechenzentren haben wird. Das KI/ML-Bandbreitenwachstum wird bis zum Ende des Jahrzehnts um über 100 % pro Jahr zunehmen, und 800GE wird bei diesem Wachstum eine Schlüsselrolle spielen. Die Keysight Lösung steht an vorderster Front beim Testen von KI/ML-Infrastrukturen, und viele Implementierungen werden in den nächsten 18 Monaten die Produktion erreichen.“



Martin Hull, Vice President, Cloud and Platforms bei Arista Networks, sagte: „Es ist erwiesen, dass ein Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerk die wirtschaftliche Skalierung und Leistung bietet, die erforderlich ist, um die Zeit für die Verarbeitung von KI/ML-Workloads zu reduzieren und gleichzeitig offene Standards einzuhalten. Die KI-Testplattform von Keysight ist ein wertvolles Werkzeug, um die technologische Führungsrolle von Arista beim Design von KI-Netzwerken zu bestätigen.”



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: „Als führendes Unternehmen im Bereich des Testens von Ultra-Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken mit 800G ist Keysight weiterhin Vorreiter in Sachen Innovation und hat enge Partnerschaften mit Hyperscalern geschlossen, um diese bahnbrechende neue KI-Testplattform mitzuentwickeln. Sie ermöglicht realistische Benchmarks und die Emulation von KI-Workloads im großen Maßstab – im Gegensatz zu anderen heute verfügbaren Testtools.“



