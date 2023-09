Keysight stellt die nächste Generation von Vektor-Signalgeneratoren für dichte Breitband-Mehrkanalanwendungen vor Der weltweit erste Vektor-Signalgenerator mit integriertem Reflektometer liefert hochgenaue Signale Böblingen, 18. September 2023 – Keysight Technologies stellt einen neuen kompakten, vierkanaligen Vektor-Signalgenerator (VSG) vor, der Signale bis zu 8,5 GHz mit einer Modulationsbandbreite von 960 MHz pro Kanal erzeugen kann. Der N5186A MXG ist die nächste Generation von Hochleistungs-VSG in Keysights Signalgenerator-Portfolio der X-Serie und bietet mehrere, individuell komplexe Signale, die für dichte Breitband-Mehrkanalanwendungen benötigt werden.



Sich weiterentwickelnde Technologien in der kabellosen Kommunikation und bei Radaranwendungen erfordern eine höhere Frequenzabdeckung unter Verwendung komplexer Modulationsverfahren wie MIMO, Beamforming und Multiplexing, um den Datendurchsatz zu maximieren. Zum Testen dieser Anwendungen werden Messgeräte zur Signalerzeugung benötigt, die auch bei größeren Bandbreiten eine hervorragende Modulationsqualität gewährleisten. Um höhere Frequenzen, größere Bandbreiten und komplexere Modulationsschemata zu erreichen, benötigen Netzwerk- und Entwicklungsingenieure in der Regel für zusätzliche Messgeräte und Vorrichtungen mehr Platz auf dem Messplatz.



Der Keysight N5186A MXG geht diese Herausforderung an, indem er komplexe Setups mit weniger externen Anschlüssen und bis zu vier Kanälen in einem kompakten 2U-Formfaktor vereinfacht. Als der weltweit erste Signalgenerator mit integriertem Reflektometer versorgt der N5186A MXG den Prüfling mit extrem genauen Signalen.



Der N5186A MXG bietet die folgenden Vorteile: Kompaktes Design – Bietet Mehrkanalfunktionen in einem 2U-Format, das bis zu 75 % der Rackhöhe einspart.



– Bietet Mehrkanalfunktionen in einem 2U-Format, das bis zu 75 % der Rackhöhe einspart. Leistungsstarke Funktionen – Die proprietäre DDS-Technologie (Direct Digital Synthesis) des Digital-Analog-Wandlers (DAC) deckt eine Bandbreite von bis zu 960 MHz ab und bietet die klassenbeste EVM- (Error Vector Magnitude) und ACPR-Leistung (Adjacent Channel Power Ratio) für geringere Signalverzerrungen.



– Die proprietäre DDS-Technologie (Direct Digital Synthesis) des Digital-Analog-Wandlers (DAC) deckt eine Bandbreite von bis zu 960 MHz ab und bietet die klassenbeste EVM- (Error Vector Magnitude) und ACPR-Leistung (Adjacent Channel Power Ratio) für geringere Signalverzerrungen. Bequemes Testen – Ein integriertes Reflektometer liefert genaue Signale und ermöglicht kürzere Zeiten bis zur Messung und vereinfacht das Testsetup.



– Ein integriertes Reflektometer liefert genaue Signale und ermöglicht kürzere Zeiten bis zur Messung und vereinfacht das Testsetup. Außergewöhnlich geringes Phasenrauschen – Erzeugt reine Signale, die Designs von Radarsystemen mit hoher Auflösung und Kommunikationssysteme der nächsten Generation mit hohem Durchsatz ermöglichen. Der Vektor-Signalgenerator N5186A MXG liefert konsistente und reproduzierbare Ergebnisse und ist damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen sowie für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung. Die anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) des MXG verwenden DDS, um präzise Signale zu liefern, die Verzerrungen minimieren und die sich verändernden Standards für das Design von Komponenten und Modulen erfüllen. Darüber hinaus beschleunigt das integrierte Reflektometer den Setup-Prozess, um die Anpassung des Prüflings zu korrigieren, und ermöglicht so eine kürzere Zeit bis zur Messung.



Joe Rickert, Vice President und General Manager, Keysight High Frequency Measurements Center of Excellence, sagte: „Der bahnbrechende Vektor-Signalgenerator N5186A MXG ist ein Sprung nach vorn, was die Leistung und Einfachheit angeht, die er Design- und Netzwerk-Ingenieuren bietet. Als weltweit erster Signalgenerator mit integriertem Reflektometer liefert der MXG leistungsstarke, präzise Signale. In Kombination mit der Software PathWave Signal Generation ist der MXG als idealer Signalgenerator mit der gewünschten herausragenden Leistung optimiert – und das alles in einer einfach zu bedienenden Lösung.”



Keysight wird auf der EuMW 2023, Stand Nr. 107A, die leistungsstarken Funktionen des N5186A MXG bei der Erzeugung von Vektorsignalen demonstrieren.



