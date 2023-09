Keysight stellt Hardware-beschleunigtes Oszilloskop mit automatisierten Analyse-Tools vor Die neuen Oszilloskope der Infiniium MXR B-Serie ermöglichen es Ingenieuren, Anomalien schnell zu finden und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, da sie mindestens 60 % schneller Ergebnisse liefern als die meisten Wettbewerber. Böblingen, 14. September 2023 – Keysight Technologies erweitert sein branchenführendes Portfolio der Infiniium-Oszilloskope um die neue, hardwarebeschleunigte Infiniium MXR B-Serie. Diese bietet automatisierte Analyse-Tools, mit denen Ingenieure Anomalien schnell finden und die Markteinführungszeit verkürzen können.



Bei Verwendung eines Oszilloskops, das die Details eines Signals nicht anzeigen kann, riskieren Ingenieure die Einführung von Produkten, die anfällig für Bugs und Fehler sind. Ein Oszilloskop mit hervorragender Signalintegrität beeinträchtigt das Signal nur minimal und zeigt die wahrheitsgetreuen, granularen Details an, sodass Ingenieure Produkte mit größerer Zuverlässigkeit testen und debuggen können. Die überragende Signalintegrität des Oszilloskops in Kombination mit integrierten, automatisierten Analyse-Tools ermöglicht es Ingenieuren, die Test- und Debugging-Zeiten zu reduzieren und schneller auf den Markt zu kommen.



Die Infiniium MXR B-Serie von Keysight erfüllt diese Anforderungen, indem sie Ingenieuren integrierte, automatisierte Debugging-Tools wie Zonentriggerung, Fehlererkennung, Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) und einen 50-MHz-Signalgenerator bietet. Darüber hinaus bietet die MXR B-Serie acht Messgeräte in einer einzigen umfassenden Labortischlösung, die sowohl Platz als auch Budget einspart. Alle Funktionen der MXR B-Serie sind erweiterbar, sodass Ingenieure bei veränderten Anforderungen zusätzliche Funktionen hinzufügen können.



Die neue Infiniium MXR B-Serie, die bis zu 6 GHz abdeckt, bietet die folgenden Vorteile: Reduzierte Testzeit durch hardwarebeschleunigte, automatisierte Analyse – Spart Zeit bei der Fehlersuche durch automatisierte Fehlererkennung, Design-Compliance-Tests, Leistungsintegritäts-Analyse, Protokolldecodierung von mehr als 50 seriellen Protokollen, Maskentests auf allen Kanälen gleichzeitig und vieles mehr.



– Spart Zeit bei der Fehlersuche durch automatisierte Fehlererkennung, Design-Compliance-Tests, Leistungsintegritäts-Analyse, Protokolldecodierung von mehr als 50 seriellen Protokollen, Maskentests auf allen Kanälen gleichzeitig und vieles mehr. Anzeige der wahrheitsgetreuesten Signaldarstellung – Bietet die höchstmögliche Auflösung mit einem branchenweit niedrigen Rauschpegel, einer branchenweit höchsten effektiven Anzahl von Bits (ENOB) und einem außergewöhnlich niedrigen Systemjitter, der genaue Visualisierungen und zuverlässige Messungen gewährleistet.



– Bietet die höchstmögliche Auflösung mit einem branchenweit niedrigen Rauschpegel, einer branchenweit höchsten effektiven Anzahl von Bits (ENOB) und einem außergewöhnlich niedrigen Systemjitter, der genaue Visualisierungen und zuverlässige Messungen gewährleistet. Entwicklung robuster Designs mit kompromissloser Leistung – Erfasst wichtige Ereignisse im Signal mit einer uneingeschränkten Update-Rate von mehr als 200.000 Signalen pro Sekunde (wfms/s), einer schnellen Abtastrate von 16 Gigasamples pro Sekunde (GSa/s) und einer Bandbreite von bis zu 6 GHz, die mit der Kanalnutzung nicht abnimmt. Oszilloskope des Wettbewerbs können im normalen Modus nur Aktualisierungsraten von mehr als 1.200 wfms/s erreichen, während die maximale Bandbreite und die Abtastraten auf eine bestimmte Anzahl von Kanälen beschränkt sind. Robert Saponas, Vice President, Keysight Digital Photonics Center of Excellence, sagte: „Die MXR B-Serie nutzt den gleichen Hardware-Beschleunigungs-ASIC wie die 110-GHz-Oszilloskope der Infiniium UXR B-Serie von Keysight, um Analysen, Augendiagramme und Triggerung mit der hervorragenden Signalintegrität zu beschleunigen, die Sie von Keysight gewohnt sind. Entwickler von komplexen Systemen können jetzt innerhalb von Minuten statt Stunden vom Symptom zur Ursache gelangen.“



Weitere Informationen Oszilloskope der Infiniium MXR B-Serie



Datenblatt der Infiniium MXR B-Serie



Oszilloskop-Software Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG