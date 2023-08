Keysight ermöglicht der Universität Stuttgart, die Forschung an 6G-ICs voranzutreiben Die Keysight-Lösung ermöglicht Forschern die Charakterisierung von Sub-Terahertz-Verstärkern und anderen Komponenten in aktiven Transceiver-Frontends Böblingen, 9. August 2023 – Keysight Technologies ermöglicht der Universität Stuttgart mit der neuen Keysight 6G Vector Component Analysis (VCA) Lösung Grundlagenforschung für die Entwicklung neuer integrierter Schaltungen (IC) für die 6G-Technologie. Es handelt sich hierbei um die jüngste Zusammenarbeit zwischen Keysight und der Universität Stuttgart im Rahmen ihrer langjährigen Forschungsbeziehung.



Im Rahmen der Zusammenarbeit konnte die Universität Stuttgart Crosslink aufbauen, eine vielseitige Multiplexing-Plattform für synchrone Analysen im Zeit- und Frequenzbereich von Ultrabreitband-Kommunikationskanälen. Die Keysight VCA-Lösung unterstützt Crosslink durch die Integration von Sub-Terahertz (Sub-THz) Vektor-Netzwerkanalysen mit Breitbandmodulationsfähigkeiten. Diese kombinierte Fähigkeit ermöglicht eine hervorragende Charakterisierung von Hochfrequenzkomponenten unter komplexen Modulationsbedingungen. Das Ergebnis ist die branchenweit erste, klassenbeste Rausch- und Linearitätsleistung für die Analyse der breitbandigen, hochfrequent modulierten Leistung von Komponenten, Schaltungen und Transceivern. Durch den Einsatz von VCA können Forscher bei der Entwicklung von Verstärkern, Filtern, Antennensystemen und Komponenten der nächsten Generation sowie bei der Kanalmodellierung und -sondierung, die für 6G-Netzwerke erforderlich sind, erhebliche Fortschritte erzielen.



Die für Crosslink verwendete VCA-Messlösung von Keysight umfasst einen PNA-X Mikrowellen-Netzwerkanalysator N5245B, einen Arbiträrfunktionsgenerator (AWG) M8199A, eine VNA-Anwendungssoftware (Vektor-Netzwerkanalysator) für breitbandige Modulationsverzerrungen und eine VSA-Software (Vector Signal Analysis) mit Virginia Diodes (VDI) Frequenz-Extendern bis zu 330 GHz.



Die Zusammenarbeit von Keysight und der Universität Stuttgart unterstützt eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Großgeräte-Initiative. Die Initiative zielt darauf ab, sich auf eine Zukunft mit enormen Steigerungen der Datenraten, neuartigen elektro-optischen Glasfaser- und kabellosen Kommunikationssystemen sowie der möglichen Nutzung von Sub-THz-Funkfrequenzbändern vorzubereiten. Sie unterstützt die Vision der Industrie, durch die Entwicklung energieeffizienter ICs der nächsten Generation nachhaltige, agile Wireless-6G-Kommunikationsnetzwerke mit geringer Latenzzeit und hoher Geschwindigkeit aufzubauen.



Professor Ingmar Kallfass von der Universität Stuttgart sagte: „In Zusammenarbeit mit Keysight schaffen wir eine innovative Messplattform, die eine große Vielfalt an Messkonfigurationen abdeckt, mit denen wir die Eignung von Ultrabreitbandkanälen für die kabellose THz-Kommunikation bewerten können.“



Giampaolo Tardioli, Vice President für das 6G and Next Generation Programm von Keysight, sagte: „Keysight ist stolz darauf, mit führenden Forschungsteams zusammenzuarbeiten, die die neuesten Messmöglichkeiten nutzen. Ziel ist es, die Sub-THz-Technologie voranzutreiben, die Zukunft der digitalen Technologie zu gestalten und Innovationen anzutreiben. Indem wir eine aktive Rolle bei der Beschleunigung der 6G-Forschung spielen, helfen wir der Wireless-Industrie in Europa und anderen Regionen, einen wettbewerbsfähigen technologischen Vorsprung zu erreichen, der für das Erreichen wirtschaftlichen Wohlstands unerlässlich ist.“



Über Keysight im Bereich 6G



Keysight schafft die Voraussetzungen, die es Forschern ermöglichen, evolutionäre und revolutionäre Technologieplattformlösungen auf der Grundlage von 5G-Advanced- und 6G-Technologien auf den Markt zu bringen. Ein kohärenter Satz von Design- und Entwicklungsbausteinen über mehrere miteinander verbundene Technologiebereiche hinweg ermöglicht es Innovatoren, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Keysight spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von 6G-Anwendungsfällen, die das Potenzial haben, die Gesellschaft zu verändern, menschliche Interaktionen zu verbessern, Unternehmen zu größerer Effizienz zu verhelfen und lebensverändernde Innovationen zu beschleunigen. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



